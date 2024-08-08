На просторах интернета можно найти более сотни онлайн-школ, каждая из которых предлагает курсы для бухгалтеров. В топ-20 вошли только самые актуальные курсы, которые учитывают изменения в законодательстве 2024 года.

Профессия «бухгалтер» с нуля

Онлайн-школа: Онлайн-курсы Клерка.

Длительность: 250 уроков доступны в течение 1 года.

Стоимость обучения: 555 руб. в месяц с рассрочкой на 24 месяца.

Дата начала: С момента оплаты.

Документ после прохождения курса: Персональный сертификат о прохождении курса.

Практика в 1С: Работа с программой 1С с нуля до отчетности.

Требования: Отсутствуют.

Отзывы:

👩‍🦳 Галина Артюхина, 52 года, г. Казань.

📍Точка А: Сотрудник отдела кадров. Доход: 43 тыс. руб.

📍Точка Б (завершила обучение): Бухгалтер в торговой компании. Доход: 105тыс.руб.

📈 Рост дохода: + 941%.

✉ «Последние 15 лет я работала на производстве в отделе кадров, моя зарплата составляла 43 000 рублей. Ездить на работу на транспорте все эти годы было утомительно, и усталость накапливалась. Моя дочь часто говорила мне, что пора увольняться, но сидеть без работы я не могла. Начала искать, чем же заняться, и наткнулась на курсы «Профессия Бухгалтера с нуля». Это предложение меня заинтересовало, так как я умею работать с цифрами.

Посоветовавшись с детьми, я решила пойти учиться.

После окончания курсов я начала изучать вакансии на ХедХантере и выполнять тестовые задания. Благодаря курсам, я легко справлялась с ними. Несколько работодателей откликнулись на мои отклики, и я выбрала самое удобное для меня предложение: работа удаленно на должности помощника бухгалтера.

Проработав там полгода, меня повысили до бухгалтера. Зарплата тоже значительно выросла. Правда, теперь приходится ездить в офис два дня в неделю, но это того стоит. Я могу работать, забирать внучку из школы и получать зарплату больше, чем раньше. Благодаря этим курсам, моя жизнь значительно улучшилась, и я чувствую себя востребованной и счастливой.»✉

👩 Татьяна Николаева, 35 лет, г. Санкт–Петербург.

📍Точка А: Селлер в маркетплейсе. Доход: 45 тыс. руб.

📍Точка Б (завершила обучение): Бухгалтер на производстве. Доход: 97 тыс.руб.

📈 Рост дохода: + 215%.

✉ «Я работала на маркетплейсе Вайлдберриз, но в связи с ужесточением мер для селлеров, работать там стало невозможно, а точнее, невыгодно. Поэтому я задумалась о смене профессии. Скажу честно, я давно хотела стать бухгалтером, но всегда откладывала это на потом. Но, сложившаяся ситуация подтолкнула меня сделать этот шаг, и я начала искать курсы.

Обратила внимание на курс «Профессия бухгалтер с нуля», почитала отзывы, немного подумала и решила, что пойду на него. Обучение проходило в удобное для меня время. Курсы были действительно хорошо организованы.

После окончания курса я начала искать работу. Естественно, многие работодатели требовали специалистов с опытом, но я все равно ходила на собеседования. На одном из собеседований мне сказали, что можно попробовать и назначили испытательный срок на один месяц. На этой работе у меня был наставник, с которой мы быстро подружились. Она помогала мне освоиться и подтягивала в некоторых областях.

Но знания, полученные на курсах, помогали мне схватывать все на лету.

Благодаря этому, я успешно прошла испытательный срок и устроилась на работу. Работа стала спокойнее, а доход выше. Я очень довольна, что решилась на эти курсы, они значительно изменили мою жизнь к лучшему и помогли обрести новую профессию.»✉

👩‍🦳 Эльвира Темиргалиева, 41 год, г. Красноярск.

📍Точка А: Индивидуальный предприниматель. Доход: Бизнес прогорел.

📍Точка Б (завершила обучение): Бухгалтер в ООО. Доход: 75 тыс. руб.

📈 Рост дохода: + 7500%.

✉ «Долгое время я занималась частным предпринимательством, и мой бизнес процветал. Однако в какой–то момент что–то пошло не так, и он начал проседать, а в конце концов полностью прогорел. Ввязываться снова в предпринимательскую деятельность я побоялась, поэтому решила, что лучше буду работать в какой–то стабильной компании.

Я начала рассматривать различные курсы по получению нового образования, начиная от IT и заканчивая менеджментом. Тут я увидела курс по получению образования бухгалтера: «Профессия бухгалтер с нуля». Курс подразумевал обучение с нуля, что для меня было самым выгодным вариантом. Я подумала, что это как раз золотая середина.

Я воспользовалась беспроцентной рассрочкой при покупке курса и я начала учиться. Курсы длились около двух месяцев. Сначала было трудно, но полное погружение в учебу помогло мне освоить новую профессию. Было выполнено много практических заданий. Обучение проходило интенсивно, и я постепенно начала разбираться во всех нюансах профессии.

С работой мне помог муж. Его знакомому как раз требовалась помощница бухгалтера. В данный момент я работаю помощником бухгалтера, но уже есть перспективы. Пройденные курсы помогли мне быстро освоиться и влиться в профессию, и меня в скором времени переведут бухгалтером в филиал компании. Довольна что сделала именно такой выбор.»✉

👩 Анна Орлова, 32 года, г. Краснодар.

📍Точка А: Мама в декрете. Доход: 12 тыс.руб.

📍Точка Б (завершила обучение): Бухгалтер в торговле. Доход: 65 тыс.руб.

📈 Рост дохода: + 550%.

✉ «Меня зовут Анна. До декрета я была бухгалтером в небольшой компании, но после почти трех лет, проведенных дома с ребенком, многие знания начали забываться. Честно говоря, переживала, что вернуться в профессию будет сложно. В бухгалтерской сфере знания устаревают очень быстро, и я понимала, что мне, скорее всего, потребуется дополнительное обучение, чтобы быть компетентным специалистом.

Мой выбор пал на курс «Профессия бухгалтер с нуля». Он оказался полезнее, чем я ожидала. Курс был не только нацелен на теорию и обновление знаний, но и предлагал множество практических заданий. Я получила очень много новой информации.

Сейчас я успешно работаю бухгалтером удаленно. Конечно, совмещать работу и воспитание ребенка бывает нелегко, но гибкий график помогает справляться с этой задачей. Я благодарна курсу, который помог мне вернуться в рабочий мир после длительного перерыва. Самое важное, что я вынесла из этого опыта — всегда можно начать с нуля и добиться успеха, главное — верить в себя!»✉

Ссылка на курс

Профессия «Бухгалтер»

Онлайн-школа: Eduson Academy.

Длительность: 270 уроков и 35 практических заданий, постоянный доступ к обновлениям.

Стоимость обучения: 3816 руб. в месяц с рассрочкой на 12 месяцев.

Дата начала: С момента оплаты.

Документ после прохождения курса: Диплом о прохождении курса, удостоверение о повышении квалификации.

Практика в 1С: Программы Excel и «1С Бухгалтерия 8.3» на продвинутом уровне.

Отзывы:

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Бухгалтер

Онлайн-школа: Нетология.

Длительность: 6 и 9 месяцев в зависимости от траектории обучения.

Стоимость обучения: От 3 615 руб. в месяц с рассрочкой на 24 месяца.

Дата начала: Следить за набором нужно на сайте.

Документ после прохождения курса: Диплом о профессиональной переподготовке и сертификат «1С».

Практика в 1С: Модуль «Ведение учета в 1С Бухгалтерия 8 3».

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Главный бухгалтер

Онлайн-школа: Московский Институт Профессионального Образования — МИПО.

Длительность: 1 год (1060 ч.).

Стоимость обучения: От 3 200 руб. в месяц с рассрочкой на 12 месяцев, единоразовый платеж от 38 900 руб.

Дата начала: 10 августа 2024.

Документ после прохождения курса: Диплом о переподготовке с внесением данных в ФИС-ФРДО.

Практика в 1С: Научитесь работать в программе 1С.

Требования: Законченное среднее профессиональное или высшее образование.

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Профессия Бухгалтер

Онлайн-школа: Skillbox.

Длительность: 220 часов теории и 235 часов практики, от 6 месяцев. Постоянный доступ к обновлениям.

Стоимость обучения: От 4 301 руб. в месяц с рассрочкой на 22 месяца.

Дата начала: С момента оплаты.

Документ после прохождения курса: Диплом о профессиональной переподготовке с регистрацией в официальном реестре ФИС ФРДО.

Практика в 1С: Владение 1C на продвинутом уровне.

Требования: Для получения диплома о переподготовке необходимо предоставить диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.

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Бухгалтерский учет

Онлайн-школа: Контур.Школа.

Длительность: 256 часов.

Стоимость обучения: 50 000 руб. или 8 334 руб. в месяц с рассрочкой на 6 месяцев.

Дата начала: 9 августа, 6 сентября, 27 сентября 2024 г.

Документ после прохождения курса: Диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство.

Практика в 1С: Требования предоставить скан документа о высшем или среднем профессиональном образовании.

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Экономист с дополнительной специализацией в области бухгалтерского учета

Онлайн-школа: Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения — НИИДПО.

Длительность: 710 часов — 22 недели (около 5 месяцев).

Стоимость обучения: От 37 000 руб.

Дата начала: Август 2024 г.

Документ после прохождения курса: Диплом о профессиональной переподготовке, дополнительно — сертификат компетенций.

Практика в 1С: Работа в программе «1С Бухгалтерия 8.3».

Требования: Диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.

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Профессия Бухгалтер

Онлайн-школа: Бруноям.

Длительность: 3 месяца.

Стоимость обучения: 3 325 руб. в месяц с рассрочкой на 12 месяцев.

Дата начала: Отслеживать можно на сайте.

Документ после прохождения курса: Сертификат.

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Обучение по специальности «бухгалтерский учет»

Онлайн-школа: Высшая Академия Дополнительного Образования.

Длительность: 3 месяца (520 часов).

Стоимость обучения: От 9 400 руб.

Дата начала: С момента оплаты.

Документ после прохождения курса: Удостоверение о повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке, свидетельства о профессии рабочего и о должности служащего.

Практика в 1С: Доступ к 1С для практических занятий в период обучения.

Требования: Наличие среднего профессионального или высшего образования.

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Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Онлайн-школа: Институт профессионального образования.

Длительность: 504 часов за 6 месяцев.

Стоимость обучения: от 46 900 руб.

Дата начала: С момента оплаты.

Документ после прохождения курса: Диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией «Бухгалтер» и Международный диплом (ID).

Требования: Для специалистов, имеющих высшее или среднее специальное образование.

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Обучение по специальности «бухгалтерский учет»

Онлайн-школа: Международный университет профессиональной переподготовки — МУПП.

Длительность: 3 месяца.

Стоимость обучения: От 9 700 руб.

Дата начала: С момента оплаты.

Документ после прохождения курса: Диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, сертификат об углубленном изучении программы. Документы вносятся в общий реестр ФИС ФРДО.

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Бухгалтер с нуля программа профпереподготовки на бухгалтера (код А по профстандарту)

Онлайн-школа: Высшая школа «Главбух».

Длительность: 3 месяца, 250 часов.

Стоимость обучения: От 24 800 руб.

Дата начала: С момента оплаты.

Документ после прохождения курса: Диплом о профессиональной переподготовке.

Практика в 1С: Основы бухгалтерского учета в 1С.

Требования: Наличие документа о профессиональном образовании.

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Основы бухгалтерского учета и налогообложения

Онлайн-школа: Stepik.

Длительность: 1–2 месяца.

Стоимость обучения: 8 000 руб.

Дата начала: С момента оплаты.

Документ после прохождения курса: Сертификат.

Практика в 1С: Обучение работе в 1С.

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Главный бухгалтер

Онлайн-школа: SF Education.

Длительность: 4 месяца.

Стоимость обучения: от 1 146 руб. в месяц в рассрочку на 24 месяца.

Дата начала: 7 августа 2024 г.

Документ после прохождения курса: Диплом установленного образца РФ, возможность сдать экзамен на 2 Международных диплома.

Практика в 1С: Расчет зарплаты в 1С ЗУП с учетом больничных, командировочных и отпускных.

Требования: Для специалистов, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Отзывы:

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Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Онлайн-школа: Московский институт технологий и управления.

Длительность: 4 года 6 месяцев.

Стоимость обучения:От 4 170 руб. в месяц с рассрочкой на 12 месяцев за 1 семестр.

Дата начала: 10 августа 2024.

Документ после прохождения курса: Диплом бакалавра государственного образца.

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Основы бухгалтерского учета

Онлайн-школа: ЕШКО.

Длительность: 12 месяцев.

Стоимость обучения: от 1087 руб. в месяц.

Дата начала: С момента оплаты.

Документ после прохождения курса:

Свидетельство ЕШКО.

Graduation Certificate — сертификат на английском от учредителя ЕШКО.

Сертификат МФЮА установленного образца.

Удостоверение о повышении квалификации ИМПЭ им. А.С. Грибоедова.

Отзывы:

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Онлайн-курс бухгалтера

Онлайн-школа: Onskills.

Длительность: 2 недели.

Стоимость обучения:От 1 900 руб.

Дата начала: 4–8 августа 2024 г.

Документ после прохождения курса: Сертификат, подтверждающий компетенцию.

Практика в 1С: Знакомство с работой в 1С.

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Бухгалтерский учет и налогообложение + 1С Бухгалтерия 8.3

Онлайн-школа: МГУТУ учебный центр.

Длительность: 84 акад.часов аудиторных занятий, 32 акад.часов на самостоятельную подготовку.

Стоимость обучения: от 18 200 руб.

Дата начала:С момента оплаты.

Документ после прохождения курса: Удостоверение о повышении квалификации.

Практика в 1С: Работа с бухгалтерской документацией, подготовка налоговых отчетов и автоматизация учета с помощью 1С Бухгалтерия 8.3.

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Онлайн-курс бухгалтеров

Онлайн-школа: irs.academy.

Длительность: 8 часов.

Стоимость обучения:56 300 руб.

Дата начала: 07.08.2024.

Документ после прохождения курса: Сертификат специалиста.

Практика в 1С: Знакомство с 1С.

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Бухгалтерский и налоговый учет на практике в 1С

Онлайн-школа: FINFED.

Длительность: 3 месяца.

Стоимость обучения: От 26 990 руб.

Дата начала: С момента оплаты.

Документ после прохождения курса: Диплом регистрируется в реестре ФИС ФРДО.

Практика в 1С: 256 часов практики в 1С одновременно с теорией.

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