При формировании топ–20 онлайн курсов по бухгалтерскому учету и налогообложению мы учли все нюансы и особенности дистанционного обучения, подняли все подводные камни и выбрали критерии для отбора.
Чему можно научиться на курсах бухгалтерского учета
Онлайн курсы бухгалтеров — не только удобный формат для изучения теории и практики, а также эффективный способ получения новой профессии, переквалификации и повышения уровня знаний. Доказано успешными кейсами учеников и одобрено положительными откликами работодателей.
В онлайн-школах преподают основы и актуальные правила бухгалтерского учета и налогообложения. Бухгалтерский и налоговый учет невозможно представить без программы excel и 1С, работе в которой посвящаются отдельные практические занятия. бухгалтеру приходится разбираться в бухгалтерском, кадровом и налоговом учете, а также в учете заработной платы в 1С ЗУП. С формулами, документами и правилами вас познакомят на любом бухгалтерском онлайн курсе.
Топ–20 онлайн курсов по бухгалтерскому учету и налогообложению в 2024 году
На просторах интернета можно найти более сотни онлайн-школ, каждая из которых предлагает курсы для бухгалтеров. В топ-20 вошли только самые актуальные курсы, которые учитывают изменения в законодательстве 2024 года.
Профессия «бухгалтер» с нуля
Онлайн-школа: Онлайн-курсы Клерка.
Длительность: 250 уроков доступны в течение 1 года.
Стоимость обучения: 555 руб. в месяц с рассрочкой на 24 месяца.
Дата начала: С момента оплаты.
Документ после прохождения курса: Персональный сертификат о прохождении курса.
Практика в 1С: Работа с программой 1С с нуля до отчетности.
Требования: Отсутствуют.
Отзывы:
👩🦳 Галина Артюхина, 52 года, г. Казань.
📍Точка А: Сотрудник отдела кадров. Доход: 43 тыс. руб.
📍Точка Б (завершила обучение): Бухгалтер в торговой компании. Доход: 105тыс.руб.
📈 Рост дохода: + 941%.
✉ «Последние 15 лет я работала на производстве в отделе кадров, моя зарплата составляла 43 000 рублей. Ездить на работу на транспорте все эти годы было утомительно, и усталость накапливалась. Моя дочь часто говорила мне, что пора увольняться, но сидеть без работы я не могла. Начала искать, чем же заняться, и наткнулась на курсы «Профессия Бухгалтера с нуля». Это предложение меня заинтересовало, так как я умею работать с цифрами.
Посоветовавшись с детьми, я решила пойти учиться.
После окончания курсов я начала изучать вакансии на ХедХантере и выполнять тестовые задания. Благодаря курсам, я легко справлялась с ними. Несколько работодателей откликнулись на мои отклики, и я выбрала самое удобное для меня предложение: работа удаленно на должности помощника бухгалтера.
Проработав там полгода, меня повысили до бухгалтера. Зарплата тоже значительно выросла. Правда, теперь приходится ездить в офис два дня в неделю, но это того стоит. Я могу работать, забирать внучку из школы и получать зарплату больше, чем раньше. Благодаря этим курсам, моя жизнь значительно улучшилась, и я чувствую себя востребованной и счастливой.»✉
👩 Татьяна Николаева, 35 лет, г. Санкт–Петербург.
📍Точка А: Селлер в маркетплейсе. Доход: 45 тыс. руб.
📍Точка Б (завершила обучение): Бухгалтер на производстве. Доход: 97 тыс.руб.
📈 Рост дохода: + 215%.
✉ «Я работала на маркетплейсе Вайлдберриз, но в связи с ужесточением мер для селлеров, работать там стало невозможно, а точнее, невыгодно. Поэтому я задумалась о смене профессии. Скажу честно, я давно хотела стать бухгалтером, но всегда откладывала это на потом. Но, сложившаяся ситуация подтолкнула меня сделать этот шаг, и я начала искать курсы.
Обратила внимание на курс «Профессия бухгалтер с нуля», почитала отзывы, немного подумала и решила, что пойду на него. Обучение проходило в удобное для меня время. Курсы были действительно хорошо организованы.
После окончания курса я начала искать работу. Естественно, многие работодатели требовали специалистов с опытом, но я все равно ходила на собеседования. На одном из собеседований мне сказали, что можно попробовать и назначили испытательный срок на один месяц. На этой работе у меня был наставник, с которой мы быстро подружились. Она помогала мне освоиться и подтягивала в некоторых областях.
Но знания, полученные на курсах, помогали мне схватывать все на лету.
Благодаря этому, я успешно прошла испытательный срок и устроилась на работу. Работа стала спокойнее, а доход выше. Я очень довольна, что решилась на эти курсы, они значительно изменили мою жизнь к лучшему и помогли обрести новую профессию.»✉
👩🦳 Эльвира Темиргалиева, 41 год, г. Красноярск.
📍Точка А: Индивидуальный предприниматель. Доход: Бизнес прогорел.
📍Точка Б (завершила обучение): Бухгалтер в ООО. Доход: 75 тыс. руб.
📈 Рост дохода: + 7500%.
✉ «Долгое время я занималась частным предпринимательством, и мой бизнес процветал. Однако в какой–то момент что–то пошло не так, и он начал проседать, а в конце концов полностью прогорел. Ввязываться снова в предпринимательскую деятельность я побоялась, поэтому решила, что лучше буду работать в какой–то стабильной компании.
Я начала рассматривать различные курсы по получению нового образования, начиная от IT и заканчивая менеджментом. Тут я увидела курс по получению образования бухгалтера: «Профессия бухгалтер с нуля». Курс подразумевал обучение с нуля, что для меня было самым выгодным вариантом. Я подумала, что это как раз золотая середина.
Я воспользовалась беспроцентной рассрочкой при покупке курса и я начала учиться. Курсы длились около двух месяцев. Сначала было трудно, но полное погружение в учебу помогло мне освоить новую профессию. Было выполнено много практических заданий. Обучение проходило интенсивно, и я постепенно начала разбираться во всех нюансах профессии.
С работой мне помог муж. Его знакомому как раз требовалась помощница бухгалтера. В данный момент я работаю помощником бухгалтера, но уже есть перспективы. Пройденные курсы помогли мне быстро освоиться и влиться в профессию, и меня в скором времени переведут бухгалтером в филиал компании. Довольна что сделала именно такой выбор.»✉
👩 Анна Орлова, 32 года, г. Краснодар.
📍Точка А: Мама в декрете. Доход: 12 тыс.руб.
📍Точка Б (завершила обучение): Бухгалтер в торговле. Доход: 65 тыс.руб.
📈 Рост дохода: + 550%.
✉ «Меня зовут Анна. До декрета я была бухгалтером в небольшой компании, но после почти трех лет, проведенных дома с ребенком, многие знания начали забываться. Честно говоря, переживала, что вернуться в профессию будет сложно. В бухгалтерской сфере знания устаревают очень быстро, и я понимала, что мне, скорее всего, потребуется дополнительное обучение, чтобы быть компетентным специалистом.
Мой выбор пал на курс «Профессия бухгалтер с нуля». Он оказался полезнее, чем я ожидала. Курс был не только нацелен на теорию и обновление знаний, но и предлагал множество практических заданий. Я получила очень много новой информации.
Сейчас я успешно работаю бухгалтером удаленно. Конечно, совмещать работу и воспитание ребенка бывает нелегко, но гибкий график помогает справляться с этой задачей. Я благодарна курсу, который помог мне вернуться в рабочий мир после длительного перерыва. Самое важное, что я вынесла из этого опыта — всегда можно начать с нуля и добиться успеха, главное — верить в себя!»✉
Профессия «Бухгалтер»
Онлайн-школа: Eduson Academy.
Длительность: 270 уроков и 35 практических заданий, постоянный доступ к обновлениям.
Стоимость обучения: 3816 руб. в месяц с рассрочкой на 12 месяцев.
Дата начала: С момента оплаты.
Документ после прохождения курса: Диплом о прохождении курса, удостоверение о повышении квалификации.
Практика в 1С: Программы Excel и «1С Бухгалтерия 8.3» на продвинутом уровне.
Отзывы:
Бухгалтер
Онлайн-школа: Нетология.
Длительность: 6 и 9 месяцев в зависимости от траектории обучения.
Стоимость обучения: От 3 615 руб. в месяц с рассрочкой на 24 месяца.
Дата начала: Следить за набором нужно на сайте.
Документ после прохождения курса: Диплом о профессиональной переподготовке и сертификат «1С».
Практика в 1С: Модуль «Ведение учета в 1С Бухгалтерия 8 3».
Отзывы:
Главный бухгалтер
Онлайн-школа: Московский Институт Профессионального Образования — МИПО.
Длительность: 1 год (1060 ч.).
Стоимость обучения: От 3 200 руб. в месяц с рассрочкой на 12 месяцев, единоразовый платеж от 38 900 руб.
Дата начала: 10 августа 2024.
Документ после прохождения курса: Диплом о переподготовке с внесением данных в ФИС-ФРДО.
Практика в 1С: Научитесь работать в программе 1С.
Требования: Законченное среднее профессиональное или высшее образование.
Отзывы:
Профессия Бухгалтер
Онлайн-школа: Skillbox.
Длительность: 220 часов теории и 235 часов практики, от 6 месяцев. Постоянный доступ к обновлениям.
Стоимость обучения: От 4 301 руб. в месяц с рассрочкой на 22 месяца.
Дата начала: С момента оплаты.
Документ после прохождения курса: Диплом о профессиональной переподготовке с регистрацией в официальном реестре ФИС ФРДО.
Практика в 1С: Владение 1C на продвинутом уровне.
Требования: Для получения диплома о переподготовке необходимо предоставить диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.
Отзывы:
Бухгалтерский учет
Онлайн-школа: Контур.Школа.
Длительность: 256 часов.
Стоимость обучения: 50 000 руб. или 8 334 руб. в месяц с рассрочкой на 6 месяцев.
Дата начала: 9 августа, 6 сентября, 27 сентября 2024 г.
Документ после прохождения курса: Диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство.
Практика в 1С: Требования предоставить скан документа о высшем или среднем профессиональном образовании.
Отзывы:
Экономист с дополнительной специализацией в области бухгалтерского учета
Онлайн-школа: Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения — НИИДПО.
Длительность: 710 часов — 22 недели (около 5 месяцев).
Стоимость обучения: От 37 000 руб.
Дата начала: Август 2024 г.
Документ после прохождения курса: Диплом о профессиональной переподготовке, дополнительно — сертификат компетенций.
Практика в 1С: Работа в программе «1С Бухгалтерия 8.3».
Требования: Диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.
Профессия Бухгалтер
Онлайн-школа: Бруноям.
Длительность: 3 месяца.
Стоимость обучения: 3 325 руб. в месяц с рассрочкой на 12 месяцев.
Дата начала: Отслеживать можно на сайте.
Документ после прохождения курса: Сертификат.
Обучение по специальности «бухгалтерский учет»
Онлайн-школа: Высшая Академия Дополнительного Образования.
Длительность: 3 месяца (520 часов).
Стоимость обучения: От 9 400 руб.
Дата начала: С момента оплаты.
Документ после прохождения курса: Удостоверение о повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке, свидетельства о профессии рабочего и о должности служащего.
Практика в 1С: Доступ к 1С для практических занятий в период обучения.
Требования: Наличие среднего профессионального или высшего образования.
Отзывы:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Онлайн-школа: Институт профессионального образования.
Длительность: 504 часов за 6 месяцев.
Стоимость обучения: от 46 900 руб.
Дата начала: С момента оплаты.
Документ после прохождения курса: Диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией «Бухгалтер» и Международный диплом (ID).
Требования: Для специалистов, имеющих высшее или среднее специальное образование.
Отзывы:
Обучение по специальности «бухгалтерский учет»
Онлайн-школа: Международный университет профессиональной переподготовки — МУПП.
Длительность: 3 месяца.
Стоимость обучения: От 9 700 руб.
Дата начала: С момента оплаты.
Документ после прохождения курса: Диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, сертификат об углубленном изучении программы. Документы вносятся в общий реестр ФИС ФРДО.
Отзывы:
Бухгалтер с нуля программа профпереподготовки на бухгалтера (код А по профстандарту)
Онлайн-школа: Высшая школа «Главбух».
Длительность: 3 месяца, 250 часов.
Стоимость обучения: От 24 800 руб.
Дата начала: С момента оплаты.
Документ после прохождения курса: Диплом о профессиональной переподготовке.
Практика в 1С: Основы бухгалтерского учета в 1С.
Требования: Наличие документа о профессиональном образовании.
Отзывы:
Основы бухгалтерского учета и налогообложения
Онлайн-школа: Stepik.
Длительность: 1–2 месяца.
Стоимость обучения: 8 000 руб.
Дата начала: С момента оплаты.
Документ после прохождения курса: Сертификат.
Практика в 1С: Обучение работе в 1С.
Отзывы:
Главный бухгалтер
Онлайн-школа: SF Education.
Длительность: 4 месяца.
Стоимость обучения: от 1 146 руб. в месяц в рассрочку на 24 месяца.
Дата начала: 7 августа 2024 г.
Документ после прохождения курса: Диплом установленного образца РФ, возможность сдать экзамен на 2 Международных диплома.
Практика в 1С: Расчет зарплаты в 1С ЗУП с учетом больничных, командировочных и отпускных.
Требования: Для специалистов, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Отзывы:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Онлайн-школа: Московский институт технологий и управления.
Длительность: 4 года 6 месяцев.
Стоимость обучения:От 4 170 руб. в месяц с рассрочкой на 12 месяцев за 1 семестр.
Дата начала: 10 августа 2024.
Документ после прохождения курса: Диплом бакалавра государственного образца.
Основы бухгалтерского учета
Онлайн-школа: ЕШКО.
Длительность: 12 месяцев.
Стоимость обучения: от 1087 руб. в месяц.
Дата начала: С момента оплаты.
Документ после прохождения курса:
Свидетельство ЕШКО.
Graduation Certificate — сертификат на английском от учредителя ЕШКО.
Сертификат МФЮА установленного образца.
Удостоверение о повышении квалификации ИМПЭ им. А.С. Грибоедова.
Отзывы:
Онлайн-курс бухгалтера
Онлайн-школа: Onskills.
Длительность: 2 недели.
Стоимость обучения:От 1 900 руб.
Дата начала: 4–8 августа 2024 г.
Документ после прохождения курса: Сертификат, подтверждающий компетенцию.
Практика в 1С: Знакомство с работой в 1С.
Бухгалтерский учет и налогообложение + 1С Бухгалтерия 8.3
Онлайн-школа: МГУТУ учебный центр.
Длительность: 84 акад.часов аудиторных занятий, 32 акад.часов на самостоятельную подготовку.
Стоимость обучения: от 18 200 руб.
Дата начала:С момента оплаты.
Документ после прохождения курса: Удостоверение о повышении квалификации.
Практика в 1С: Работа с бухгалтерской документацией, подготовка налоговых отчетов и автоматизация учета с помощью 1С Бухгалтерия 8.3.
Отзывы:
Онлайн-курс бухгалтеров
Онлайн-школа: irs.academy.
Длительность: 8 часов.
Стоимость обучения:56 300 руб.
Дата начала: 07.08.2024.
Документ после прохождения курса: Сертификат специалиста.
Практика в 1С: Знакомство с 1С.
Отзывы:
Бухгалтерский и налоговый учет на практике в 1С
Онлайн-школа: FINFED.
Длительность: 3 месяца.
Стоимость обучения: От 26 990 руб.
Дата начала: С момента оплаты.
Документ после прохождения курса: Диплом регистрируется в реестре ФИС ФРДО.
Практика в 1С: 256 часов практики в 1С одновременно с теорией.
Отзывы:
Лучшие онлайн школы по бухгалтерии
По рейтингу крупнейшего агрегатора «Сравни», который рассчитывается на основе количества, качества и времени оставления отзывов, онлайн-школы, предлагающие курсы для бухгалтеров, на 4 августа 2024 располагаются в следующем порядке:
Skillbox.
Eduson Academy.
Нетология.
SF education.
Бруноям.
Уже знакомые названия онлайн школ можно встретить в рейтинге от «Tutortop», который основывается на реальных отзывах.
Онлайн-курсы переподготовки для бухгалтеров
Онлайн-курсы профессиональной переподготовки более заточены под новичков в профессии, а также для бухгалтеров, которым нужно за короткие сроки получить актуальные знания, например, о налогах в бухгалтерском учете. Почти в каждой онлайн школе найдется курс для переподготовки, в нашей подборке вы уже могли с ними познакомиться. Например:
Бухгалтер с нуля — программа профпереподготовки на бухгалтера (код А по профстандарту) от онлайн-школы Высшая школа «Главбух».
Профессия «Бухгалтер» с нуля от онлайн-школы Клерк.
Профессия «Бухгалтер» от онлайн-школы Eduson Academy.
Можно ли после курсов устроиться на работу
Это один из главных вопросов, который задают ученики онлайн-курсов, ведь главной причиной обучения и курсов повышения квалификации является дальнейшая работа на высокооплачиваемой и любимой должности.
На курсах бухгалтеров вы учите не только теорию бухучета, но и осваиваете практику, собираете проекты в портфолио. С преподавателями и экспертами онлайн-школ разбираете актуальные кейсы, с которыми потом столкнетесь в реальной работе.
Онлайн-курсы для бухгалтера удобны тем, что не отвлекаясь от учебы, вы можете искать работу или внедрять полученные знания на уже существующем рабочем месте
Отличием вашего резюме от сотни кандидатов являются документы, подтверждающие профессиональные знания. Сертификат или диплом о профессиональной переподготовке — неотъемлемая часть любого онлайн-курса.
Сколько зарабатывает бухгалтер
Прежде чем окунуться в бухгалтерскую профессию, стать востребованным специалистом или главным бухгалтером для любого бизнеса, важно понимать конечный результат — будущую зарплату.
В 2024 году статистика по окладам выглядит следующим образом
специалист с опытом до 1 года — от 50 000 до 70 000 руб;
специалист с опытом 1–3 года — от 70 000 до 100 000 руб;
специалист с опытом более 3 лет — до 150 000 руб.
Также возможность оказывать бухгалтерские услуги удаленно открывает доступ к более широкому кругу работодателей, независимо от их географического положения. Бухгалтер может работать на местную компанию или на фирму из другого региона.
Еще 5 бесплатных курсов по бухгалтерии
Если сложно решиться на полноценный онлайн-курс, сделайте первые шаги в профессии на бесплатном тест-драйве. Уже сегодня вы сможете приспособиться к дистанционному обучению. Чтобы получить первое представление о бухгалтерской профессии и о трудностях, которые можно преодолеть с помощью опыта и поддержки преподавателей, запишитесь на бесплатные курсы по бухгалтерии.
На рынке представлено много бесплатных курсов, например:
Профессия бухгалтер с нуля — онлайн-школа Клерк. В курсе вы найдете уроки от экспертов, проверочные модули, конспекты.
Бухгалтер первые шаги в профессии от онлайн-школы Нетология. В курсе вы познакомитесь с профессией и получите базовые знания, как вести учет денежных средств в 1С.
Как стать бухгалтером маркетплейсов, найти первых клиентов и увеличить свой доход от онлайн-школы Finfed. В курсе рассказывают про особенности 1С Бухгалтерии 8.3 и бухгалтерского учета, где искать клиентов и как увеличить доход, как побороть сомнения при поиске клиента на маркетплейсе.
Бухгалтерский учет для начинающих. Что нужно знать, чтобы стать бухгалтером от Контур.Школы
. Вы познакомитесь с обучающими ресурсами Контур.Школы и сможете оценить удобство онлайн‑обучения: формат видео, тестирование, мобильное приложение. Также у вас будет возможность пересматривать уроки в удобное время, ускорять или замедлять видео.
Бухгалтерия с нуля знакомимся с профессией и учимся бухучету за 3 дня от онлайн-школы Skillbox. В курсе вы познакомитесь с компетенциями бухгалтера, первичной документацией, выберите программы для ведения бухучета, проанализируйте отчеты о движении денежных средств, налоговую отчетность.
На курсе «Бухгалтер с нуля» материал будет передан простыми и понятными словами.
Заключение
Бухгалтерский и налоговый учет, с одной стороны, подчиняются неизменным математическим формулам и принципам, а другой стороны, требуют постоянной актуализации знаний и техник.
Бухгалтер постоянно сталкивается с изменениями в законодательстве и запросах бизнеса. Поэтому онлайн-курсы — это настоящее спасение для главных бухгалтеров, которые хотят развиваться, и для новичков, делающих первые шаги в профессии.
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