Как отчитываться по расходам на корпоративной карте

Деньги на корпоративных картах можно использовать только для нужд организации. Также нельзя использовать карту на выплату зарплаты и субсидий.
Но и за коммерческие расходы нужно правильно отчитаться, чтобы их приняли к учету.
Кто имеет право не отчитываться по тратам по корпоративной карте
Предприниматели, выбравшие такие упрощенные режимы, как УСН с базой «Доходы», Патент и самозанятость, могут не отчитываться по тратам. Они не обязаны вести бухгалтерский учет, а произведенные расходы не могут уменьшить налогооблагаемую базу.
Остальные все должны отчитываться за деньги на карте, но только когда сотрудник расплатился картой или снял наличные в банкомате. Такие траты являются подотчетными суммами.
Как отчитаться по расходам по корпоративной карте
Сотруднику следует:
Составить авансовый отчет.
Приложить к отчету подтверждающие документы: чеки ККМ, накладные, акты и т. п.
Представить комплект документов в бухгалтерию в установленные на предприятии сроки.
К подтверждающим документам относятся:
кассовые чеки, оформленные в установленном законодательством порядке, также на чеке должен быть QR-код;
бланки строгой отчетности;
товарные чеки;
товарные накладные;
акты выполненных работ/ оказанных услуг;
счета-фактуры.
Как отчитаться по расходам по корпоративной карте в командировке
Корпоративную карту удобно передавать в командировку. Тогда готовьтесь предоставить в свою бухгалтерию следующие документы:
Подтверждение транспортных расходов — пассажирский билет, маршрутная квитанция, посадочный талон, билет на поезд, билет на автобус, кассовый чек на поездку на такси.
За проживание в гостинице — счет от гостиницы, кассовый чек об оплате номера.
За проживание в съемной квартире в период командировки — договор аренды квартиры, документ подтверждающий оплату.
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