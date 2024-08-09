Как отчитываться по расходам на корпоративной карте

Разбираемся, как правильно отчитаться по расходам по корпоративной карте.

Деньги на корпоративных картах можно использовать только для нужд организации. Также нельзя использовать карту на выплату зарплаты и субсидий.

Но и за коммерческие расходы нужно правильно отчитаться, чтобы их приняли к учету.

Кто имеет право не отчитываться по тратам по корпоративной карте

Предприниматели, выбравшие такие упрощенные режимы, как УСН с базой «Доходы», Патент и самозанятость, могут не отчитываться по тратам. Они не обязаны вести бухгалтерский учет, а произведенные расходы не могут уменьшить налогооблагаемую базу.

Остальные все должны отчитываться за деньги на карте, но только когда сотрудник расплатился картой или снял наличные в банкомате. Такие траты являются подотчетными суммами.

Как отчитаться по расходам по корпоративной карте

Сотруднику следует:

Составить авансовый отчет.

Приложить к отчету подтверждающие документы: чеки ККМ, накладные, акты и т. п.

Представить комплект документов в бухгалтерию в установленные на предприятии сроки.

К подтверждающим документам относятся:

кассовые чеки, оформленные в установленном законодательством порядке, также на чеке должен быть QR-код;

бланки строгой отчетности;

товарные чеки;

товарные накладные;

акты выполненных работ/ оказанных услуг;

счета-фактуры.

Как отчитаться по расходам по корпоративной карте в командировке

Корпоративную карту удобно передавать в командировку. Тогда готовьтесь предоставить в свою бухгалтерию следующие документы: