Как правильно оформить командировку

Для направления сотрудника в командировку, нужно издать соответствующий приказ. Он должен быть заверен подписью руководителя организации.
Командировочное удостоверение и служебное задание можно не оформлять: это разъясняет ФНС в письме от 24.11.2015 № СД-4-3/20427. Если таких документов нет, то цель командировки должна быть прописана в приказе.
Если сотрудники часто выезжают в командировки, можно издать локальный нормативно-правовой акт. Например, Положение о командировках. В него можно включить следующие моменты:
размер аванса работнику;
вид транспорта, на котором работник добирается до места командировки;
тип гостиницы для командированного работника;
перечень расходов, компенсируемых в командировке.
Обычно учету подлежат такие расходы: проезд к месту командировки и обратно, проживание в гостинице, связь. Возмещать работнику расходы или нет — решает работодатель.
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