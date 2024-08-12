Как правильно оформить командировку

Многие работодатели, когда отправляют сотрудника в командировку в первый раз, не знают как это оформить. Рассказываем, какие документы нужны для оформления.

Для направления сотрудника в командировку, нужно издать соответствующий приказ. Он должен быть заверен подписью руководителя организации.

Командировочное удостоверение и служебное задание можно не оформлять: это разъясняет ФНС в письме от 24.11.2015 № СД-4-3/20427. Если таких документов нет, то цель командировки должна быть прописана в приказе.

Если сотрудники часто выезжают в командировки, можно издать локальный нормативно-правовой акт. Например, Положение о командировках. В него можно включить следующие моменты:

размер аванса работнику;

вид транспорта, на котором работник добирается до места командировки;

тип гостиницы для командированного работника;

перечень расходов, компенсируемых в командировке.

Обычно учету подлежат такие расходы: проезд к месту командировки и обратно, проживание в гостинице, связь. Возмещать работнику расходы или нет — решает работодатель.