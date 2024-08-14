Новые возможности для бизнеса: как цифровизация ускоряет работу и повышает клиентоориентированность

Основатель крупной Тверской компании по продаже автозапчастей и грузоперевозок рассказал, как цифровые технологии помогают увеличить объем и качество грузоперевозок, привлечь новых клиентов и снизить трудозатраты.

С 2020 года российский бизнес активно перестраивается, внедряет новые процессы и подходы, основанные на IT- технологиях. Пандемия, санкции, импортозамещение способствовали активной диджитализации рынка — абсолютной трансформации бизнеса с помощью цифровых технологий для повышения производительности и эффективной работы с клиентами.

По данным аналитиков финансового маркетплейса «Сравни» в прошлом году ИТ-технологии в бизнесе внедрили более 40% малых и средних предпринимателей, в этом году их число, согласно прогнозам исследователей, значительно увеличится.

Цифровизация компании значительно повышает ее эффективность и устойчивость, позволяет увеличить клиентскую базу и рынок сбыта, объясняет тенденцию член Международной ассоциации предпринимателей и руководителей Игорь Малыгин.

Он начал переводить свой бизнес по продаже автозапчастей и грузоперевозок в цифровое поле задолго до формирования общемировой тенденции и за счет этого сумел обойти конкурентов и сделать компанию одной из самых заметных в регионе в своем сегменте рынка.

— Игорь, цифровизацию в своей компании вы начали в числе первых в стране, еще до того как это стало мейнстримом. Какие преимущества дают бизнесу цифровые технологии?

— Диджитализация бизнеса делает его намного эффективней и раскрывает новые возможности. Автоматизация процессов, которые раньше выполнялась вручную, ускоряет работу, позволяет экономить финансы, налаживать бесперебойное общение с поставщиками.

Выстраивать диалог с клиентом тоже намного удобнее и быстрее, к тому же сотрудники становятся мобильнее — отпадает необходимость обязательно собирать всех в одном месте.

— Компанию вы строили с нуля и за 10 лет сумели вывести ее в число лидеров, заняв уверенную позицию на рынке. Если в ретроспективе – как технологии ускорили развитие бизнеса, и насколько рано вы начали их внедрять?

— Свою компанию я создал в 2013 году, она предлагает комплексные решения — от поставки автозапчастей до организации логистики. Я с детства увлекаюсь компьютерными технологиями, поэтому решение использовать их в бизнесе было очевидным.

Конечно, 10 лет назад мой бизнес нельзя было назвать цифровым, скорее он включал некоторые digital-элементы, но сегодня мы активно пользуемся IT-наработками. Это здорово продвигает бизнес.

Прежде всего, значительно снизилось время обработки заказов. Вся работа с клиентами ведется через мессенджеры.

Поскольку наша фишка в том, что мы находим даже самые редкие детали, которые не доставляют другие компании, с помощью цифровых приложений быстро находим и организуем доставку. Это позволило расширить географию услуг и покрыть новые рынки. То есть вся основная работа сегодня происходит онлайн. Поверьте, это высоко ценят покупатели и сотрудники.

— Ваши клиенты признаются, что доверяют вам и полностью уверены в безопасности своих данных. Какие новшества вы ввели для этого?

— Мы серьезно относимся к этому вопросу. Безопасность и конфиденциальность клиентов превыше всего, для этого все контактные данные зашифрованы.

Мы ценим доверие покупателей, если они хотят, то могут общаться с нами анонимно. Как видите, здесь тоже без IT никуда.

Увеличение клиентской базы и положительные отзывы о наших продуктах подтверждают, что мы на правильном пути.

— Технологии технологиями, но в любой компании есть и люди. Насколько в построении успешного бизнеса велика роль команды? Свою вы ведь формировали сами.

— Несмотря на все инновации, именно мои работники — моя главная гордость. Смело могу назвать нас не просто коллегами, а единомышленниками. Благодаря этому в коллективе удалось создать вдохновляющую рабочую атмосферу. Я ценю их профессионализм и энтузиазм, стремление развиваться и внедрять новейшие технологии. На мой взгляд, команда играет ключевую роль в построении успешного технологичного бизнеса.

Без сплоченной, талантливой и сбалансированной команды сотрудников с разнообразными навыками невозможно создать инновационный продукт, эффективно решать возникающие проблемы и достигать поставленных целей.

Именно команда является движущей силой бизнеса, поэтому подбору, развитию и мотивации персонала необходимо уделять особое внимание на всех этапах развития компании.

— В Тверской области ваша компания сейчас занимает основную долю рынка. При этом грузы вы доставляете далеко за пределы региона. Как «цифра» помогла улучшить логистику?

— Помогла оптимизировать логистические процессы. Мы предоставляем услуги грузоперевозок, которые включают в себя не только транспортировку товаров, но и логистическое планирование, мы обеспечиваем своевременную доставку грузов и их сохранность.

Многие клиенты работают на объектах в разных регионах, для них важно оперативно получить заказ. К примеру, один наш постоянный клиент работал на строительстве скоростной трассы М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург.

Благодаря цифровизации бизнеса, удалось своевременно доставить необходимые детали для спецтехники сразу в три области: Новгородскую, Московскую и Ленинградскую, клиент не выбился из графика, работал без сбоев.

Наши ключевые приоритеты — качество, надежность, и индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы активно собираем обратную связь и постоянно улучшаем наши процессы, внедряем современные технологии для повышения эффективности и качества услуг. Это позволило нам завоевать доверие клиентов и устойчивые позиции на рынке.

— Вы находите время для обучения студентов, ваши встречи в политехническом колледже Торжка посещает большое количество молодежи. Для чего вам эта дополнительная нагрузка?

— Я передаю ребятам свои знания, рассказываю им об основах предпринимательства, делюсь практическим опытом. Многие студенты сегодня думают об открытии собственного дела, или уже начали его. И на этом этапе важно иметь возможность общаться с практиком, задать волнующие вопросы — по себе это помню и мне хочется облегчить старт начинающим предпринимателям, чтобы они могли избежать ошибок, которые мешали мне.

Чем больше возможностей у начинающих перенимать знания у более опытных, тем быстрее будет идти общее развитие. Так в любой сфере.

К тому же очень интересно обсуждать со студентами вопросы бизнеса, у них столько идей, есть чему поучиться даже мне. Кстати, эти ребята отлично понимают, что будущее предпринимательства невозможно без цифровых технологий.

— Инновационные методики помогли вашему бизнесу пережить кризис последних лет и активно развиваться. Что вы считаете главными достижениями?

— Отмечу, что диджитализация моего бизнеса положительно сказалась на клиентах: за последний год их прибыль увеличилась на 20%. Среди главных достижений своей компании выделю, пожалуй, снижение трудозатрат.

Мы сократили время выполнения операций на 25%, что привело к существенной экономии рабочего времени.

Повысилась скорость работы — новые методики позволили обрабатывать заказы быстрее на 35%. Словом, сделали работу всей системы более эффективной и стабильной.

— Какие задачи ставите перед собой сейчас?

— Не собираюсь останавливаться на достигнутом, это точно. Планирую выйти за пределы национального рынка и открыть филиалы в других странах, выйти на международный рынок.

Продолжу цифровизировать компанию, тем более что сейчас бизнесу предлагают совершенствовать свою работу с помощью искусственного интеллекта и мне тоже хочется сделать это одним из первых.