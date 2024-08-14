Хорошему бухгалтеру нужно обладать уверенными профессиональными навыками и определенными личными качествами. Разберемся, какими. Узнайте, какими качествами должен обладать бухгалтер. В статье найдете руководство по ключевым навыкам и личным качествам, необходимым для успешной карьеры в бухгалтерии.

Обязанности бухгалтера

Каждая организация самостоятельно определяет круг обязанностей, которые будет выполнять бухгалтер в зависимости от размеров компании, специфики деятельности. Наиболее привычными обязанностями бухгалтера являются:

работа с первичными документами (их подготовка, прием, обработка, хранение и т. п.);

бухгалтерский учет (фиксация операций, на основе первичных документов, формирование учетных регистров и т. п.);

начисление заработной платы, отпускных, больничных;

ведение кадрового учета;

прием авансовых отчетов;

расчеты с контрагентами через банк;

расчет и уплата налогов;

подготовка бухгалтерской отчетности.

Иногда на бухгалтера могут возложить дополнительные обязанности по ведению управленческого учета, воинского учета или проведения инвентаризации имущества компании.

Если бухгалтер в организации один, то скорее всего, все обязанности будут на нем. Если бухгалтеров несколько, то обычно за каждым закреплен свой участок работы, например, расчет заработной платы или работа с первичными документами.

Почему выбирают профессию бухгалтера

Бухгалтер — это важное звено компании. Этот специалист разбирается в бизнесе, умеет наладить взаимодействие между отделами, следит за отчетностью, расчетами и эффективностью работы организации. Именно это делает бухгалтера одной из перспективных профессий на сегодняшний день.

Плюсы профессии бухгалтера:

Это одна из самых стабильных профессий. Времена идут, а бухгалтер в компании есть всегда. Перспектива карьерного роста. Начав работать бухгалтером, вы можете построить карьеру и дорасти до главного бухгалтера или финдиректора. Постоянное развитие. Законодательство в области финансов и налогов очень динамично, поэтому обучаться придется постоянно развиваться, обучаться и расти. Можно открыть свое дело или уйти на аутсорсинг. Получив опыт работы в компании, вы сможете уйти в свободной плавание и работать бухгалтером на аутсорсе или открыть свое дело с четким пониманием устройства бизнеса, отчетности, знания законодательства и т. п.

И в целом — бухгалтер всегда находится в центре внимания, много знает, активно общается, может ответить на разные вопросы и сделать так, чтобы финансы организации работали максимально эффективно.

Список качеств, которыми должен обладать бухгалтер

Личностные качества бухгалтера

Бухгалтер, как и любая другая профессия, подходит не всем. Только человек с определенным набором личностных качеств сможет проявить себя в этом деле и стать первоклассным специалистом. Какие личностные качества бухгалтера можно выделить:

Терпение и усидчивость. Работа бухгалтером размеренная, спокойная, требующая сосредоточенности и терпения. Человек, которому постоянно нужна смена эмоций, вряд ли проявит себя в бухгалтерии.

Перфекционизм. Исключительно важное качество для бухгалтера. Во-первых, деньги любят счет, причем правильный счет. Во-вторых, любовь к порядку на столе свидетельствует и о любви к порядку в рабочих делах и расчетах. Несмотря на то, что сегодня большинство операций в бухучете автоматизированы, все равно ошибки встречаются и их надо уметь увидеть и исправить.

Коммуникабельность. Если вы думаете, что бухгалтер, не поднимая головы, копается в документах, то отчасти это так, а отчасти нет. Необходимость постоянного взаимодействия с сотрудниками, контрагентами, банками, контролирующими органами диктует важность коммуникативных навыков.

Способность к обучению. Уже упоминали о том, что законодательство меняется достаточно быстро и умение обучаться, находить информацию, обрабатывать ее и принимать на ее основе верные решения — это полезное качество для любого бухгалтера.

Ответственность. Ответственность крайне важна для бухгалтера, поскольку он работает с финансовыми данными и документами, которые напрямую влияют на финансовое состояние и репутацию компании. Ошибки в бухгалтерском учете или отчетности могут привести к серьезным последствиям, включая штрафы, аудиторские проверки и даже судебные разбирательства.

Профессиональные качества бухгалтера

Профессиональные качества отличаются от личных тем, что они непосредственно связаны с выполнением профессиональных обязанностей и приобретаются в процессе обучения и работы. В то время как личные качества являются индивидуальными характеристиками человека, которые формируются на протяжении жизни и проявляются во всех сферах деятельности.

Знание бухгалтерского учета — фундамент и база, с которой вы заходите в профессию бухгалтера. Сюда относится и знание терминологии, основных проводок, процессов автоматизации учета, законодательства и т.п.

Техническая грамотность. Умение работать с ПК и различными программами сегодня не является чем-то фантастическим, поэтому владение базовыми офисными программами, 1С, банковскими системами и т.п. является неотъемлемой частью профессиональных качеств бухгалтера.

Аналитические способности. Бухгалтерия — наука точная, строго регламентированная и подчиняющаяся определенным правилам и законам.

Чтобы ответить на вопрос: «Как компании законно платить меньше налогов?», вам придется сначала проанализировать большой массив информации о текущей деятельности, вспомнить все законодательство и предложить такой вариант, который в рамках закона позволит снизить налоговую нагрузку предприятия.

Дипломатичность. Это качество находится на стыке личностных и профессиональных, ведь умение решать вопросы дипломатическим путем, находить выход из сложных ситуаций, предлагать варианты решения без стрессов и скандалов — это качество, которое можно развивать с помощью аналитических способностей, коммуникативных навыков и желание найти правильное решение.

В целом, профессиональные качества бухгалтера заключаются в знании основ бухгалтерского учета, законодательства в области бухучета, налогообложения и финансов, умении пользоваться компьютером и постоянном преумножении этих знаний.

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Какие показатели качественной работы у бухгалтера

Как руководителю понять, что он нанял на работу классного бухгалтера? Как оценить его способности и определить, назначить ли ему премию по итогам месяца? Для этого можно взять за основу некоторые основные процессы, в которых участвует бухгалтер и на их основе построить KPI:

Нет претензий со стороны контролирующих органов.

Отчетность сдается в срок в полном объеме.

В течение длительного периода нет штрафов или они не превышают определенный порог.

Нет ошибок в первичных документах или количество исправлений незначительное.

Заработная плата и иные выплаты работникам начисляются правильно и выдаются в срок и т. п.

Казалось бы, это требования, которые и так должен выполнять бухгалтер по своему трудовому договору, и премировать за них несерьезно. Но такова специфика работы бухгалтера.

Задача специалиста — предупреждать негативные последствия для компании, поэтому руководителям бизнеса нужно контролировать именно отсутствие жалоб, штрафов, проверок и оценивать качество работы бухгалтера по таким показателям.

Где учиться

Получить образование бухгалтера можно несколькими способами:

После школы пойти в колледж или ВУЗ, где обучают на профессию бухгалтера. Но не каждый школьник точно знает, кем хочет быть, поэтому далеко не все выбирают эту профессию сразу. Пройти курсы профессиональной переподготовки или повышения квалификации. Этот вариант часто используют для получения бухгалтерского образования. Например, курс от Клерка «Профессия бухгалтер с нуля» — для тех, кто хочет научиться бухгалтерии, обновить знания или повысить квалификацию.

Заключение

Спрос на бухгалтеров на рынке труда не падает, ведь каждой организации нужен толковый бухгалтер, который будет следить за финансовым состоянием компании.

Наиболее востребованными являются специалисты, обладающие не только образованием и опытом работы, но и личными качествами, которые обеспечивают эффективное выполнение обязанностей. Работодатели выбирают внимательных, аккуратных, коммуникабельных, ответственных сотрудников.