Как бухгалтерским компаниям на аутсорсе и бухгалтерам-фрилансерам автоматизировать бизнес-процессы и контролировать клиентов по 115-ФЗ

Какие услуги компании передают на аутсорс
Часто компании делегируют аутсорсерам конкретные участки учета. Например:
учет по контрагентам;
учет по зарплате;
кассовые и банковские операции и т. д.
Малый бизнес предпочитает делегировать всю бухгалтерию в полном объеме: от первички до налоговой отчетности. На аутсорсера возлагается большая ответственность — в условия договора с клиентами, как правило, включают возмещение расходов, которые может понести клиент, если аутсорсер просрочит дату уплаты налогов, сдачи отчетности, ответа на налоговое требование и т. д. Кроме того, государство контролирует, как обслуживающие бухгалтерии и бухгалтеры-аутсорсеры соблюдают требования антиотмывочного законодательства.
Проблемы, с которыми сталкиваются бухгалтеры-аутсорсеры и бухгалтерские компании
Типичный бухгалтер-аутсорсер имеет от 2–3 до 10–15 клиентов, а бухгалтерская компания и то более 50 разных клиентов на обслуживании. Клиентов много, а всю важную информацию по ним нужно всегда иметь под рукой: мониторинг операций, отслеживание информации по счетам.
Риски по 115-ФЗ
Одна из главных проблем, с которой сталкивается аутсорсер — это риски по 115-ФЗ.
Важно отслеживать операции по счетам с целью предотвращения проблем у клиента. Но и это еще не все. Если бухгалтер-аутсорсер (бухгалтерская компания) заключает договор с клиентом на оказание услуг, то он автоматически становится субъектом 115-ФЗ.
Бухгалтер-аутсорсер должен зарегистрироваться в Росфинмониторинге и сообщать обо всех подозрительных операциях клиента. Если этого не сделать, то аутсорсеру грозит штраф в соответствии со ст. 15.27 КоАП:
от 10 до 30 тыс. рублей или предупреждение для физлиц;
от 50 до 100 тыс. рублей для юрлиц.
Потеря времени
Еще одна проблема — это потеря времени на переключение между разными сервисами. Особенно в дни перечисления зарплат или оплаты налогов, очень много времени занимают входы и выходы в разные банковские системы, ведь даже у одного клиента может быть несколько счетов.
Для любого бухгалтера-аутсорсера, а для бухгалтерской компании в особенности, важно оптимизировать рутинные процессы и не допускать просрочек в подготовке платежных документов, которые могут обернуться проблемами с налоговой и неустойками по договору с клиентом.
Хранение учетных записей
Далее — это сохранение всех логинов и паролей, чтобы они были и под надежной защитой, но и быстро доступны.
К примеру, только у одной компании может быть несколько расчетных счетов в разных банках:
первый счет для внутренних расчетов, для перечисления зарплаты;
второй счет может быть открыт в другом банке с ключевым контрагентом, чтобы переходы уходили быстро и круглосуточно;
третий счет для ВЭД, что актуально сейчас в период санкций и проблемности ухода платежей за границу;
дополнительный счет может быть открыт, чтобы распределять поступления и снимать или переводить деньги дешевле в рамках бесплатных лимитов. Существуют также и специальные сета, например, для участия в госзакупках.
А если клиентов 10, 20, 50? Удержать в памяти такое количество информации невозможно. Информация в письменной форме или отдельной папке на компьютере не защищена и может попасть в руки третьих лиц.
Решение проблем
Оптимизировать данные процессы могут помогать отдельные сервисы и решения на разных ресурсах, но удобнее, если все объединено на одной площадке.
Точка запустила новое направление — бухтех. В новое направление войдут бухгалтерские сервисы, продукты и комьюнити для бухгалтеров. Направление рассчитано на создание диджитал-ориентированного подхода к организации комплексного обслуживания бухгалтеров и бухкомпаний на аутсорсе. Бухтех будет равноправен финтеху Точки и позволит диверсифицировать деятельность компании для разных сфер бизнеса.
Направление создано Точкой и развивается в стратегическом партнерстве с 1С. В бухтехе от Точки будут разработаны сервисы и продукты для оптимизации работы бухгалтера, но уже сейчас в нем реализован следующий функционал:
Список компаний и вся информация по ним доступна в одном окне в любой момент и с любого устройства.
Безопасное хранение паролей и мгновенное переключение между банками и сервисами клиентов.
Отслеживание рисков по каждому счету в Точке во избежание блокировок;
Автоматическое выставление счетов на оплату услуг и формирование платежей в банк клиента.
Чтобы показать, как бухтех облегчает и автоматизирует рутину бухгалтеров, мы собрали проблемы и их решения в таблицу.
Проблема
Решение
Невозможность определения рисков
Система показывает степень риска каждой операции в Точке
Сложность ориентирования в счетах клиентов
Все счета расположены в одном месте
Потеря времени из-за поиска паролей
Все пароли безопасно хранятся в связке ключей
Неудобный запрос оплаты за услуги
Система автоматически выставит счета на оплату и сделает платежи в банки клиентов
Несоответствие данных по клиентам на разных устройствах
Единая система для всех устройств
Автоматизация не только позволяет упростить жизнь бухгалтера, но еще и помогает освободить время для важного: развития и обучения, поиска новых клиентов. Подключайтесь к направлению бухтех сейчас, чтобы вывести рутину на новый уровень.
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