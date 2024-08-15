Как бухгалтерским компаниям на аутсорсе и бухгалтерам-фрилансерам автоматизировать бизнес-процессы и контролировать клиентов по 115-ФЗ

Будь то бухгалтер-одиночка или бухгалтерская компания, все стремятся оптимизировать свои рабочие процессы и снизить риски работы. Перед аутсорсером стоит непростая задача: помимо выполнения рутинных дел, нужно не забывать отчитываться в Росфинмониторинг. Автоматизация позволяет решить эти проблемы: она минимизирует риски и облегчает рутинные операции.

Какие услуги компании передают на аутсорс

Часто компании делегируют аутсорсерам конкретные участки учета. Например:

учет по контрагентам;

учет по зарплате;

кассовые и банковские операции и т. д.

Малый бизнес предпочитает делегировать всю бухгалтерию в полном объеме: от первички до налоговой отчетности. На аутсорсера возлагается большая ответственность — в условия договора с клиентами, как правило, включают возмещение расходов, которые может понести клиент, если аутсорсер просрочит дату уплаты налогов, сдачи отчетности, ответа на налоговое требование и т. д. Кроме того, государство контролирует, как обслуживающие бухгалтерии и бухгалтеры-аутсорсеры соблюдают требования антиотмывочного законодательства.

Проблемы, с которыми сталкиваются бухгалтеры-аутсорсеры и бухгалтерские компании

Типичный бухгалтер-аутсорсер имеет от 2–3 до 10–15 клиентов, а бухгалтерская компания и то более 50 разных клиентов на обслуживании. Клиентов много, а всю важную информацию по ним нужно всегда иметь под рукой: мониторинг операций, отслеживание информации по счетам.

Риски по 115-ФЗ

Одна из главных проблем, с которой сталкивается аутсорсер — это риски по 115-ФЗ.

Важно отслеживать операции по счетам с целью предотвращения проблем у клиента. Но и это еще не все. Если бухгалтер-аутсорсер (бухгалтерская компания) заключает договор с клиентом на оказание услуг, то он автоматически становится субъектом 115-ФЗ.

Бухгалтер-аутсорсер должен зарегистрироваться в Росфинмониторинге и сообщать обо всех подозрительных операциях клиента. Если этого не сделать, то аутсорсеру грозит штраф в соответствии со ст. 15.27 КоАП:

от 10 до 30 тыс. рублей или предупреждение для физлиц;

от 50 до 100 тыс. рублей для юрлиц.

Потеря времени

Еще одна проблема — это потеря времени на переключение между разными сервисами. Особенно в дни перечисления зарплат или оплаты налогов, очень много времени занимают входы и выходы в разные банковские системы, ведь даже у одного клиента может быть несколько счетов.

Для любого бухгалтера-аутсорсера, а для бухгалтерской компании в особенности, важно оптимизировать рутинные процессы и не допускать просрочек в подготовке платежных документов, которые могут обернуться проблемами с налоговой и неустойками по договору с клиентом.

Хранение учетных записей

Далее — это сохранение всех логинов и паролей, чтобы они были и под надежной защитой, но и быстро доступны.

К примеру, только у одной компании может быть несколько расчетных счетов в разных банках:

первый счет для внутренних расчетов, для перечисления зарплаты;

второй счет может быть открыт в другом банке с ключевым контрагентом, чтобы переходы уходили быстро и круглосуточно;

третий счет для ВЭД, что актуально сейчас в период санкций и проблемности ухода платежей за границу;

дополнительный счет может быть открыт, чтобы распределять поступления и снимать или переводить деньги дешевле в рамках бесплатных лимитов. Существуют также и специальные сета, например, для участия в госзакупках.

А если клиентов 10, 20, 50? Удержать в памяти такое количество информации невозможно. Информация в письменной форме или отдельной папке на компьютере не защищена и может попасть в руки третьих лиц.

Решение проблем

Оптимизировать данные процессы могут помогать отдельные сервисы и решения на разных ресурсах, но удобнее, если все объединено на одной площадке.

Точка запустила новое направление — бухтех. В новое направление войдут бухгалтерские сервисы, продукты и комьюнити для бухгалтеров. Направление рассчитано на создание диджитал-ориентированного подхода к организации комплексного обслуживания бухгалтеров и бухкомпаний на аутсорсе. Бухтех будет равноправен финтеху Точки и позволит диверсифицировать деятельность компании для разных сфер бизнеса.

Направление создано Точкой и развивается в стратегическом партнерстве с 1С. В бухтехе от Точки будут разработаны сервисы и продукты для оптимизации работы бухгалтера, но уже сейчас в нем реализован следующий функционал:

Список компаний и вся информация по ним доступна в одном окне в любой момент и с любого устройства.

Безопасное хранение паролей и мгновенное переключение между банками и сервисами клиентов.

Отслеживание рисков по каждому счету в Точке во избежание блокировок;

Автоматическое выставление счетов на оплату услуг и формирование платежей в банк клиента.

Чтобы показать, как бухтех облегчает и автоматизирует рутину бухгалтеров, мы собрали проблемы и их решения в таблицу.

Проблема Решение Невозможность определения рисков Система показывает степень риска каждой операции в Точке Сложность ориентирования в счетах клиентов Все счета расположены в одном месте Потеря времени из-за поиска паролей Все пароли безопасно хранятся в связке ключей Неудобный запрос оплаты за услуги Система автоматически выставит счета на оплату и сделает платежи в банки клиентов Несоответствие данных по клиентам на разных устройствах Единая система для всех устройств

Автоматизация не только позволяет упростить жизнь бухгалтера, но еще и помогает освободить время для важного: развития и обучения, поиска новых клиентов. Подключайтесь к направлению бухтех сейчас, чтобы вывести рутину на новый уровень.

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