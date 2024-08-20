Когда можно заключать срочный трудовой договор

Введение
По умолчанию трудовые договоры заключаются на неопределенный срок. Но иногда возникает необходимость заключения срочного договора. Разберемся, в каких случаях это возможно.
Перечень оснований для заключения указанного договора установлен законодательно и не зависит от желания работодателя.
Закон разделяет случаи заключения срочного трудового договора в обязательном порядке и случаи заключения его по соглашению сторон.
Когда срочный договор заключается в обязательном порядке
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
Необходимость заключения срочного договора прямо предусмотрена трудовым законодательством в следующих случаях (ч. 1 ст. 59 ТК).
1. На время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы.
Самый распространенный случай — прием по срочному договору на место сотрудницы, ушедшей в декрет.
2. На время выполнения временных (до двух месяцев) работ — или для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного периода (сезона).
4. С направляемыми на работу за границу.
5. Для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг.
6. С поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период или для выполнения заведомо определенной работы.
7. С принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой.
Этот случай не предполагает заключения с работником срочного трудового договора для исполнения обязательств работодателя по заключенным им гражданско-правовым договорам об оказании услуг, относящихся к его уставной деятельности, если срочный характер трудовых отношений обусловлен исключительно ограниченным сроком действия этих договоров (подп. 1, 6 Постановления КС от 19.05.2020 № 25-П; Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 19.07.2021 № 85-КГПР21-1-К1).
8. Для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки.
9. В случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность на оплачиваемую работу.
Здесь же — случаи поступления на работу, связанную с обеспечением деятельности членов избираемых органов или должностных лиц:
в органах госвласти и местного самоуправления;
в политических партиях;
в других общественных объединениях.
10. С направленными службой занятости населения на работы временного характера и общественные работы.
11. С направленными для прохождения альтернативной гражданской службы.
Также срочный трудовой договор заключается в других случаях, предусмотренных ТК или иными федеральными законами. Например, его могут заключать с руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования.
Когда срочный договор заключается по соглашению сторон
Независимо от характера предстоящей работы или условий ее выполнения, по соглашению сторон срочный трудовой договор может быть заключен в следующих случаях (ч. 2 ст. 59 ТК).
1. С лицами, поступающими на работу к работодателям в малом бизнесе (включая индивидуальных предпринимателей), численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания — 20 человек).
2. С поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа исключительно временного характера.
3. С поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы.
4. Для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств.
5. С избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном законом.
6. С творческими работниками СМИ, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений.
Важный момент: важно действовать в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
7. С руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций независимо от организационно-правовой формы организации и формы собственности.
8. С получающими образование по очной форме обучения.
9. С членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного (река — море) плавания, зарегистрированных в Российском международном реестре судов.
10. С поступающими на работу по совместительству.
11. С поступающими на работу в НКО (за исключением некоторых категорий), численность работников которых не превышает 35 человек.
12. В других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.
Если суд при разрешении спора о правомерности заключения срочного трудового договора установит, что такой договор заключен работником вынужденно, то к договору будут применены правила договора, заключенного на неопределенный срок (п. 13 постановления Пленума ВС № 2).
На какой срок заключается договор
В общем случае срочный трудовой договор может быть заключен на срок не более 5 лет (п. 2 ч. 1 ст. 58 ТК).
В некоторых случаях законодательно установлен минимальный срок срочного трудового договора.
Как прописать срок в договоре? Лучше указать даты начала и окончания срока действия договора. Это позволит избежать споров с работником по вопросу установления последнего дня работы. Но можно указать и общую продолжительность (например, год).
Начать дискуссию