Когда можно заключать срочный трудовой договор

По умолчанию трудовые договоры заключаются на неопределенный срок. Но иногда возникает необходимость заключения срочного договора. Разберемся, в каких случаях это возможно.

Перечень оснований для заключения указанного договора установлен законодательно и не зависит от желания работодателя.

Закон разделяет случаи заключения срочного трудового договора в обязательном порядке и случаи заключения его по соглашению сторон.

Когда срочный договор заключается в обязательном порядке

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

Необходимость заключения срочного договора прямо предусмотрена трудовым законодательством в следующих случаях (ч. 1 ст. 59 ТК).

1. На время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы.

Самый распространенный случай — прием по срочному договору на место сотрудницы, ушедшей в декрет.