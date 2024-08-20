В России введен новый стандартный налоговый вычет за сдачу нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нашем материале разберем условия предоставления этого вычета и порядок его получения налогоплательщиком. Расскажем, сколько средств можно сэкономить на вычете за ГТО при оплате налогов.

Налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО

Впервые комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) стал нормативной основой системы физического воспитания советской молодежи в 1931 году. После распада СССР нормы ГТО были забыты. Однако в последние годы этот физкультурно-спортивный комплекс возрождается.

В современном виде он был введен в действие Указом Президента от 24.03.2014 № 172 с 1 сентября 2014 года. И вот десятилетие спустя речь идет уже о новом налоговом вычете по НДФЛ, который законодатели решили распространить на лиц, выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО и прошедших диспансеризацию.

Нормативы ГТО зависят от возраста и пола человека. Проходить испытания могут россияне с шести лет. Каждой возрастной категории подобран свой набор нормативов и определены параметры их выполнения. Среди видов испытаний установлены: бег на короткую и среднюю дистанции, бег на лыжах на разные дистанции, бег по пересеченной местности, подтягивания, отжимания, прыжок с места, рывок гири или метание ядра, плавание, стрельба.

Новый налоговый вычет по НДФЛ для россиян, регулярно проходящих диспансеризацию и сдающих нормативы ГТО, будет действовать с 2025 года. Связано это новшество с масштабными поправками налогового законодательства. Законодатели хотят изменить параметры налоговой системы на основе принципа справедливости и эффективного перераспределения средств между разными слоями населения и секторами экономики. Закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ, которым вносятся соответствующие корректировки в НК и другие отечественные законодательные акты, уже опубликован.

Вычет за ГТО предоставят в календарном году, в котором человек сдал нормативы ГТО своей возрастной группы и получил или подтвердил знак отличия. Но чтобы получить вычет, есть еще одно условие: нужно также пройти диспансеризацию в том же году (пп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК).

Диспансеризация — это целый комплекс медицинских мероприятий. Он включает в себя профилактический медосмотр и дополнительные методы обследований, которые направлены на обнаружение хронических неинфекционных заболеваний и определение риска их развития (ст. 46 закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, п. 2 порядка, утвержденного приказом Минздрава от 27.04.2021 № 404н). Диспансеризация проводится в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, утвержденной постановлением Правительства от 28.12.2023 № 2353, и соответствующих территориальных программ.

Диспансеризация взрослого населения осуществляется в отношении работающих и неработающих граждан, а также в отношении обучающихся в образовательных заведениях по очной форме. При этом право граждан на бесплатное оказание медицинской помощи удостоверяется полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) (ч. 1 ст. 45 закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ, пп. 1, 7 приказа Минздрава от 27.04.2021 № 404н, раздел III, IV программы, утвержденной постановлением Правительства от 28.12.2023 № 2353).

Гражданин проходит диспансеризацию в том медицинском заведении, в котором он получает первичную медико-санитарную помощь, в том числе по месту нахождения мобильной медицинской бригады, организованной в структуре такого учреждения. Работники и обучающиеся в образовательном заведении вправе пройти диспансеризацию в другой медицинской организации, участвующей в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам.

Диспансеризация происходит в два этапа. Цель первого этапа — выявление у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, определение группы здоровья, а также медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза на втором этапе диспансеризации.

Первый этап включает в себя профилактический осмотр, проведение мероприятий, направленных на выявление онкологических заболеваний, проведение краткого индивидуального профилактического консультирования и прием врачом-терапевтом. Конкретные мероприятия, проводимые в рамках профилактического осмотра, зависят от возраста гражданина. Так, для людей в возрасте от 40 лет и старше проводится также общий анализ крови (п. 17 приказа Минздрава от 27.04.2021 № 404н).

Второй этап диспансеризации проводится для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания. Участвующие на данном этапе в осмотре гражданина врачи-специалисты, а также перечень проводимых обследований зависят от возраста гражданина и наличия соответствующих показаний (п. 18 приказа Минздрава от 27.04.2021 № 404н).

Для прохождения диспансеризации работники в возрасте до 40 лет имеют право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года. Сотрудники в возрасте 40 лет и старше вправе получить освобождение на один рабочий день один раз в год, а работающие пенсионеры или лица предпенсионного возраста — на два рабочих дня раз в год. При этом за ними сохраняется место работы (должность) и средний заработок (ч. 3 ст. 185.1 ТК).

Размер вычета за ГТО

Люди, которые выполнили нормативы испытаний ГТО, соответствующие их возрастной группе, и награждены знаком отличия или подтвердившие его с 2025 года при соблюдении других условий, смогут получить налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей за год.

Данную сумму не перечислят заявителю на счет. Это та часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. В итоге человек сможет сэкономить 2 340 рублей в год, исходя из базовой ставки налога в 13 процентов.

Первоначально в соответствующем законопроекте сумма вычета по ГТО составляла 500 рублей в месяц, то есть 6 тыс. рублей в год. Однако этот лимит повысили уже во втором чтении.

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Как получить вычет за ГТО

С 2025 года будет расширен круг лиц — российских налоговых резидентов, которые смогут получить стандартный вычет по НДФЛ по определенным видам дохода (пп. 9 п. 2.1, пп. 3, 6 ст. 210, п. 1 ст. 218 НК; ч. 2 ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Установлен новый стандартный вычет для лиц, сдавших нормативы ГТО. Он предоставляется в календарном году, в котором человек проходил испытания комплекса для своей возрастной группы и получил или подтвердил знак отличия. Чтобы получить вычет, ему нужно также пройти диспансеризацию. При этом пройти ее надо в том году, когда человека наградили соответствующим знаком отличия или когда он его подтвердил (пп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК).

Другими словами, для получения вычета за сдачу ГТО в 2025 году нужно в том же 2025 году получить или подтвердить соответствующий знак отличия, а также пройти диспансеризацию.

Если гражданин получает вычет за сдачу ГТО у налогового агента, тот вправе предоставить его единовременно в любом месяце налогового периода, но не раньше месяца подтверждения человеком права на вычет (ст. 216, пп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК).

В остальном вычет за сдачу ГТО при прохождении диспансеризации предоставляется в общем порядке.