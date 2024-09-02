1 (2) сентября 2024 года установить выходным днем вправе сам работодатель

1 сентября в День знаний начинается новый учебный год, а для первоклашек — это первый школьный год в их жизни. Каждый раз в канун этого праздника поднимется вопрос о том, что неплохо было бы сделать 1 сентября выходным днем. Не плохо бы! Но пока это рабочий день. Предоставить своим работникам выходной вправе сам работодатель.

Источник: Бухгалтерия.ру.

В 2024 году 1 сентября приходится на воскресенье, этот день стал выходным просто по календарю. Но, Минпросвещения выпустили рекомендацию о переносе торжественных линеек на 2 сентября. Практически все школы перенесли этот праздник на понедельник — рабочий день.

Так, что предоставление родителям школьников выходного, по-прежнему, актуально.

Большинство работодателей идут навстречу родителям и предоставляют в День знаний выходной всем работникам, у которых есть дети–школьники. Особенно первоклашки.

Вариантов несколько.

По договоренности:

Просто «закрывать» глаза на опоздания работников 1 сентября.

Предоставить выходной «на словах»

Оформить официально:

Ежегодный оплачиваемый отпуск на 1 день. Отпуск за свой счет на 1 день. Отпуск для многодетных родителей. Дополнительный отпуск, установленный ЛНА компании. Отгул за ранее отработанный день. Взять дополнительный выходной при наличии оснований, например, донорский день.

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Ежегодный оплачиваемый отпуск на один день

ТК не запрещает отпуск на один день. Важно вовремя подать заявление, поскольку бухгалтерии нужно рассчитать и выплатить отпускные за три дня.

Отпуск за свой счет

Работник имеет право написать заявление на отпуск за свой счет в любое время, любой продолжительностью, даже на пару часов.

Руководитель не имеет права отказать в таком отпуске многодетным родителям, одинокому родителю с ребенком до 14 лет, родителям с 2 и более детьми или с ребенком с инвалидностью до 18 лет.

Для оформления такого отпуска нужно заявление работника и приказ. При расчете зарплаты за месяц, бухгалтерия не оплачивает этот день.

Отпуск родителей многодетных семьей

Многодетные родители могут взять отпуск на 1 сентября, и руководитель не вправе им отказать, он обязан внести исправления в график отпусков.

Для оформления понадобится заявление и приказ.

Дополнительный отпуск, установлены ЛНА компании

Руководитель компании вправе для сотрудников, имеющим детей школьного возраста, установить выходной на 1 сентября внутренними документами компании. Этим правом часто пользуются в крупных организациях.

Выходной на 1 сентября может быт установлен в Правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых, коллективных договорах либо оформлен отдельным приказом.

Оплачивается этот день по правилам, которые определит работодатель, например, из расчета среднего заработка или как-то иначе.

Отгул за ранее отработанный день

Если у работника есть неиспользованные отгулы за работу в выходной день, он может их использовать на 1 сентября. Отказать руководитель не может.

Оформить отгул нужно приказом на основании заявления работника. Оплачивается такой отгул, как обычный рабочий день, в одинарном размере.

День отдыха за донорство

Если работник-донор не использовал положенные ему дни отдыха за сдачу крови, руководитель компании должен предоставить ему два дня отгула: один — за сдачу крови; второй — вместо отработанного. И эти дни работник может взять 1 сентября.

Оформляются дни отдыха донора приказом на основании заявления работника. Оплачиваются эти дни по среднему заработку.