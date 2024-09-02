В чем разница между сокращенной и неполной рабочей неделей + таблица

Сокращенная рабочая неделя

Согласно ст. 92 ТК, режим сокращенной рабочей недели устанавливается непосредственно законом и только для определенных категорий работников, в зависимости от их физиологии (возраст либо состояние здоровья), характера условий труда (опасные либо вредные), а также характера их профессиональной деятельности.

Например, продолжительность рабочей недели у инвалидов I и II группы не может превышать 35 часов.

Такая же рабочая неделя должна быть у несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, в то время как работники до 16 лет имеют право трудиться только 24 часа в неделю.

Медицинским работникам можно трудиться не более 39 часов в неделю, а педагогам или лицам, занятым на вредных или опасных работах – не более 36.

Также по 36 часов, согласно закону, трудятся женщины в сельской местности и районах Крайнего Севера либо приравненных к ним местностях.

Установить сокращенную рабочую неделю для работников, категории которых прямо не названы ТК или федеральным законом, нельзя – это нарушение трудового законодательства.