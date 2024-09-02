В чем разница между сокращенной и неполной рабочей неделей + таблица

Сокращенная рабочая неделя
Согласно ст. 92 ТК, режим сокращенной рабочей недели устанавливается непосредственно законом и только для определенных категорий работников, в зависимости от их физиологии (возраст либо состояние здоровья), характера условий труда (опасные либо вредные), а также характера их профессиональной деятельности.
Например, продолжительность рабочей недели у инвалидов I и II группы не может превышать 35 часов.
Такая же рабочая неделя должна быть у несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, в то время как работники до 16 лет имеют право трудиться только 24 часа в неделю.
Медицинским работникам можно трудиться не более 39 часов в неделю, а педагогам или лицам, занятым на вредных или опасных работах – не более 36.
Также по 36 часов, согласно закону, трудятся женщины в сельской местности и районах Крайнего Севера либо приравненных к ним местностях.
Установить сокращенную рабочую неделю для работников, категории которых прямо не названы ТК или федеральным законом, нельзя – это нарушение трудового законодательства.
Неполная рабочая неделя
Условие о неполной рабочей неделе устанавливается по соглашению между работодателем и работником.
Условие фиксируют в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему (ст. 93 ТК). При этом работник отрабатывает неполное количество часов в неделю, и его зарплата зависит от выработки.
В этом, кстати, состоит еще одно из ключевых отличий от сокращенной рабочей недели, при которой оплата труда работника (если речь не идет о несовершеннолетних) не может быть меньше, чем при нормальной 40-часовой рабочей неделе. А если, например, речь идет об опасных либо вредных условиях труда, то она даже повышается – не менее чем на 4% от суммы оклада.
Отличия сокращенной рабочей недели от неполной можно суммировать в следующей таблице:
Признак
Сокращенная рабочая неделя
Неполная рабочая неделя
На основании чего устанавливается
Трудовой кодекс РФ или соответствующий федеральный закон
Трудовой договор между работодателем или работником, либо письменное заявление последнего после его устройства на работу
Когда возникает право на сокращение рабочего времени
Непосредственно при приеме на работу той или иной категории сотрудников
Может возникнуть как при приеме на работу, так и в ходе уже имеющихся трудовых отношений
Кто является автором соответствующей нормы права
Государство, прямо закрепляющее в федеральном законодательстве
право на сокращенное рабочее время для отдельных категорий работников
Сами стороны трудового договора – работник и работодатель. Инициатива о неполной рабочей неделе может исходить от любого из них.
Размер оплаты труда
По общему правилу, не может быть меньше, чем за нормальную рабочую неделю в 40 часов (а может – и больше)
Зависит от выработки, которую работник делает за установленное договором количество часов в неполную неделю
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