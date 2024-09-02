НДС и налог на прибыль в ДНР и ЛНР

Организации на ОСНО, зарегистрированные на новых территориях, уплачивают налог на прибыль и НДС. Рассказываем, какие ставки предусмотрены законодательством по этим налогам. А также расскажем, как считать НДС компаниям, которые продают товары юрлицам из ЛНР и ДНР.

НДС

Реализация товаров для организаций, которые зарегистрированы на территории ДНР и ЛНР облагается НДС в соответствии со ст. 162.3 НК. Налоговая база по НДС определяется как разница между стоимостью реализованных товаров, определяемую в соответствии со статьей 154 настоящего Кодекса, с учетом налога и стоимостью приобретения указанных товаров с учетом налога (за исключением амортизируемого имущества).

При этом исчисление налога на добавленную стоимость производится расчетным методом с применением расчетных налоговых ставок в размере 9,09 процента или 16,67 процента.

Условия применения нулевой ставки регламентирует ст. 164 НК. Для организаций, зарегистрированных в ЛНР и ДНР условия не отличаются от общих правил для организаций, которые были зарегистрированы на территории РФ.

Налог на прибыль в ДНР

С 29 января 2024 года ставка налога на прибыль по инвестиционной и другой деятельности определяется по налоговым периодам:

в течение первых 3 налоговых периодов, начиная с периода, в котором организацией из ДНР и ЛНР получена первая налогооблагаемая прибыль — 0% ;

с 4-го по 9-й налоговые периоды, начиная с периода, в котором организацией из ДНР и ЛНР получена первая налогооблагаемая прибыль — 9% ;

с 10-го налогового периода, начиная с периода, в котором организацией из ДНР или ЛНР получена первая налогооблагаемая прибыль — 13,5%.

Налог на прибыль в ЛНР

С 1 июля 2023 года по настоящее время для видов экономической деятельности, включенных в ОКВЭД в классы 46 и 47 применяется ставка 13,5% (п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона Луганской Народной Республики от 29.12.2023 № 31-I ).

Для прибыли по инвестиционным проектам ставка дифференцируется по периодам: