Налоговики могут прийти с проверкой к взаимозависимой компании

ФНС выпустила письмо от 29.07.2024 № БВ-4-7/8573@ с обзором позиций Конституционного и Верховного судов по налоговым спорам. В материале есть интересный момент — инспекторы не нашли одну компанию, но пришли с проверкой к другой, взаимозависимой. И это оказалось законно.

Суть дела: в компании «Спектр» в связи с ликвидацией провели выездную налоговую проверку и выявили, что организация не находится по месту регистрации.

Чтобы установить правильность исчисления и уплаты налогов, инспекторы провели «осмотр помещения» аффилированного лица ООО «Ле-Интеграции», совершили выемку документов, предметов и информации с жестких дисков. Не согласная с таким поведением компания, подала иск в арбитражный суд.

Суды двух инстанций приняли сторону ООО и пришли к выводу, что полномочия инспекторов ограничены только помещением и документами проверяемого лица (то есть компании «Спектр»). А вот взаимозависимость — не основание для проведения контрольных мероприятий в отношении контрагента.

Окружной суд отменил оба судебных акта и направил дело на новое рассмотрение, в результате чего суд встал на сторону налоговиков.

Какие причины?

Обе компании занимались аналогичным видом деятельности, имеют одних и тех же сотрудников, покупателей и поставщиков, находятся по одному адресу. Кроме того, отчетность сдавалась с одного IP-адреса, ведение бухгалтерского и налогового учета осуществлялось одним лицом, имеется родственная связь между генеральным директором и учредителем компаний.

Организация подала жалобу в КС, чтобы оспорить положения ч.3 ст.55 НК как несоответствующие Конституции. В суде отказались принимать документ, поскольку «достижение конституционной цели оптимизации вмешательства государства в регулирование экономических отношений не исключает право и обязанность государства осуществлять контрольную функцию, направленную на соблюдение установленного порядка ведения хозяйственной деятельности и защиту прав и свобод граждан».

Оспариваемые нормы сами по себе не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя. Это значит, что проведение такой проверки сотрудниками ФНС не ограничивает свободу экономической деятельности.

Документ: письмо ФНС от 29.07.2024 № БВ-4-7/8573@.