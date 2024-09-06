Контроффер: за и против. Стоит ли оставаться, если удерживают

Работодателю в прямом и переносном смысле дорого обходится искать и нанимать замену ценному сотруднику — поэтому важно его удержать. В статье разбираем, стоит или нет оставаться на работе, если удерживают.

Зачем и кому могут сделать контроффер

Вам с большой вероятностью сделают встречное предложение, если вы:

высококвалифицированный специалист с уникальными навыками, редкой на рынке труда экспертизой или глубокими знаниями в своей области;

ключевой сотрудник — лидер команды, менеджер проекта, ведущий разработчик или инженер, который непосредственно влияет на эффективность работы, результаты подразделений или успех бизнеса;

надежный человек, на которого начальство может положиться в кризисной ситуации;

трудились в компании много лет и потому отлично понимаете внутренние процессы, культуру;

вовлечены в критически важные для компании проекты или работаете с ключевыми клиентами;

успешно руководите командами и подразделениями;

обладаете инсайдерской информацией, которая навредит компании, если попадет к конкурентам;

обладаете ценными связями или доступом к ресурсам, который компании трудно получить иным путем.

Цель контроффера — любым доступным способом уговорить вас задержаться (пусть даже временно, на период поиска замены/преемника).

Предложить могут повышение зарплаты, рост в должности, попадание в кадровый резерв, особые плюшки вроде гибкого графика и дополнительных оплачиваемых выходных... Разве не заманчиво?

Как себя вести, если вам предлагают передумать

Внимательно выслушайте руководителя. Уточните все детали: условия, сроки, изменения в своих обязанностях. Держитесь спокойно и профессионально, не выдавайте эмоций. Поблагодарите за предложение и попросите время на обдумывание. Договоритесь с руководителем о дате, когда вернетесь к нему с решением. Проанализируйте встречное предложение: интересны ли вам условия? Сравните его с предложением от нового работодателя (можно составить табличку). Оцените долгосрочные последствия своего решения: как новый поворот событий может повлиять на карьеру в будущем? как ваша попытка «уйти, чтобы вернуться», отразится на отношениях с коллегами? Каким бы ни было принятое решение, поблагодарите руководителя и компанию за предложение. В случае ухода пообещайте помочь с поиском и адаптацией замены. Если останетесь — выясните, когда новые условия вступят в силу.

Стоит ли принимать контроффер

Аргументы за

Контроффер почти всегда включает повышение зарплаты, пересмотр бонусной/премиальной системы в вашу пользу, увеличение социальных льгот. Рост дохода позволит быстрее выплачивать кредиты и накопить на мечту, заодно укрепит профессиональную самооценку.

Если работодатель предлагает продвижение по службе или расширение обязанностей, у вас появится больше возможностей для профессионального развития.

Оставаясь в знакомой компании, вы избегаете неопределенности, связанной с переходом на новое место. Удастся сохранить сложившиеся (возможно, крепкие и приятные) отношения с коллегами.

Сам факт встречного предложения — это признание ваших заслуг перед компанией. Он может означать, что руководители готовы инвестировать в ваше будущее: обучать и продвигать вас по карьерной лестнице.

Если причины, по которым вы задумались об увольнении, были связаны не с деньгами, а с условиями труда или организационными моментами и начальство готово устранить эти проблемы — работа вновь станет радостью, а не источником стресса.

Аргументы против

Руководитель может сделать контроффер не потому, что ценит вас, а во избежание временных неудобств, связанных с вашим уходом. И через некоторое время условия работы станут прежними или даже ухудшатся.

Контроффер может быть «компромиссным»: вам предложат более высокую зарплату, но системные проблемы, из-за которых вы задумались об увольнении (токсичная рабочая среда, перегрузки, неинтересные задачи), никуда не денутся.

Приняв контроффер, вы откажетесь от новой работы, ради которой прошли отбор и несколько этапов собеседования в надежде на другой опыт, профессиональное развитие и более комфортную корпоративную культуру.

Ваши отношения с коллегами могут испортиться: кто-то воспримет попытку уйти как предательство, кто-то сочтет вас шантажистом, кто-то позавидует новым условиям работы.

В кризисных ситуациях вы, скорее всего, будете первым, кто «попадет под раздачу».

Что учитывать при принятии решения

Чтобы принять решение, о котором не придется жалеть, не только проанализируйте аргументы за и против: обязательно разберитесь со своими истинными ценностями и индивидуальными желаниями, обратите внимание на свое психологическое состояние.

В спокойной обстановке, где вас никто не будет отвлекать (но, возможно, кто-то внимательно выслушает), ответьте себе на следующие вопросы:

Что изначально подтолкнуло вас искать новую работу? Изменятся ли эти обстоятельства, если вы примете контроффер и останетесь в компании?

Насколько новые условия соответствуют вашим карьерным планам, в том числе долгосрочным? Помогут ли они достичь поставленных целей — или только отложат на время необходимость что-то решать?

Чем вас привлекло предложение нового работодателя? Что именно вы в нем увидели, чего не получаете сейчас? Как это предложение соотносится с вашими жизненными приоритетами?

Как ваше решение остаться отразится на отношениях с непосредственным руководителем и коллегами? Какие тут могут быть варианты? Есть ли риск, что доверие исчезнет?

Существуют ли риски сокращений, организационных или стратегических изменений в компании, которые могут в будущем повлиять на ваше положение?

Какова ваша мотивация к работе? Что вдохновляет вас «упорствовать и достигать»? В какой компании этого «вдохновляющего компонента» будет больше?

Насколько решительно вы уже настроились уходить? Чувствуете ли себя в компании посторонним человеком, «отрезанным ломтем»?

О чем вам точно не скажут, делая контроффер

Некоторые руководители воспринимают переговоры формата «Уйти или остаться» как акт шантажа со стороны работника, другие — как проявление недостаточной лояльности. Иначе говоря, вы можете услышать много дифирамбов в свой адрес и вам повысят зарплату, но «осадочек останется».

Есть риск, что в дальнейшем вам не предложат интересную должность и не включат вас в значимый для компании проект, а сделанные под давлением уступки устранят, как только ваши функции будут продублированы (= им обучат кого-то из коллег).

После «успешно проведенных» переговоров руководитель может ожидать, что вы станете трудиться с большей отдачей, даже если вслух это не произнесет. А ваше стремление сохранить баланс между работой и личной жизнью расценит как «высокомерие»: мол, зазнался после контроффера.

Наконец, среди эйчаров и руководителей популярно мнение (и практика его подтверждает), что никакие меры надолго не удержат в компании человека, который однажды решил уйти. Пройдет год-полтора, и сотрудник вновь начнет «смотреть налево», а значит — ради благополучия бизнеса — уже надо искать ему замену или преемника.