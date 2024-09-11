Как предоставить неиспользованный отпуск

Когда можно получить деньги за неиспользованный отпуск

Самый популярный вопрос — сгорает ли неиспользованный отпуск. Не сгорает, но и деньгами его забрать нельзя кроме оплаты дополнительных дней, предусмотренных коллективным договором.

Денежную компенсацию за неиспользованный отпуск, работник может получить только в случае увольнения (ч. 1 ст. 127 ТК).

Трудовое законодательство не содержит положений, в соответствии с которыми неиспользованные сотрудником дни отдыха сгорают. Работники, у которых очередной отпуск либо переносился, либо не был им предоставлен вовсе, имеют право на предоставление неиспользованных дней отдыха в рамках очередного года.

Как включить неиспользованный отпуск в график отпусков

Неиспользованный отпуск текущего года включается в график отпусков на следующий год. Если отпуск за прошлые периоды работы не включен в график отпусков, то он предоставляется по соглашению между работодателем и сотрудником (письмо Роструда от 01.03.2007 № 473-6-0).

Что нужно указать в приказе и в заявлении на отпуск

В заявлении на отпуск работник указывает год, в котором не был использован отпуск.

Если таких рабочих лет много, то в приказе на отпуск можно указать период в совокупности за все рабочие годы либо по отдельности каждый рабочий год.

Ответственность за непредоставление отпуска

За непредоставление дней отдыха, которые полагаются работнику, предусмотрена материальная ответственность в виде денежной компенсации морального вреда и (или) административная ответственность в виде штрафа, который для организации может достигать 70 тыс. рублей.