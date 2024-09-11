Что сейчас происходит с проверками бизнеса, чего ждать после налоговой реформы-2025 и каким отраслям обеспечено внимание ФНС: интервью с адвокатом

Какие юридические услуги необходимы бизнесу, когда точно надо идти к юристу и что будет с предпринимателями после налоговой реформы. Читайте в эксклюзивном интервью для «Клерка».

На вопросы «Клерка» ответил Ваюкин Василий Викторович — адвокат, управляющий партнер Tax & Legal Management (ООО «Правовой и Налоговый Менеджмент»), руководитель рабочей группы ТПП по управлению налоговыми рисками.

— Какие юридические услуги сегодня востребованы у бизнеса, какие тенденции есть в запросах?

— У разного бизнеса разные запросы. Я имею в виду деление бизнеса на малый, средний и крупный.

Если мы берем за основу налоговую практику, то малый бизнес чаще обращается, когда налоговые органы уже предъявляют к нему претензии, будь то результаты налоговых проверок или претензии в рамках предпроверочного анализа. Соответственно, мы осуществляем классическое сопровождение проводимой проверки или предпроверки.

Средний бизнес, как правило, уже занимается профилактикой налоговых рисков. Что, как вы понимаете, намного более эффективно и результативно, ведь предупреждение проблемы проще и «дешевле».

Профилактика, про которую я говорю, подразумевает, что любые бизнес-решения должны подвергаться анализу на предмет налоговых рисков. Например, в случае с реорганизацией наиболее эффективным является проведение Tax Due diligence (это налоговый аудит), который позволяет выявить налоговые риски и принять правильное управленческое решение. Также есть запросы на выстраивание системы Compliance.

Крупный бизнес — это про системные решения. О чем это?

В Манифесте ФНС заложены принципы, которые как раз направлены на принятие конструктивных решений, на поиск путей решения назревших проблем. Он призван обеспечить возможность открытого диалога между налоговой и компаниями.

Но для того, чтобы перезагрузка отношений и экономических процессов, которые приведут к более добросовестной конкуренции и ведению бизнеса в рамках публичных правоотношений (т.е. в рамках взаимодействия с налоговыми и контрольно-надзорными органами, а не противостояния), состоялась необходимы усилия двух сторон: и налогового органа, и налогоплательщика.

Так вот, крупный бизнес — это о системности (общности) решения возникающих проблем, о том, что это не только их личная проблема, но аналогичные вопросы есть и у других (а зачастую и в той же отрасли). Соответственно, решение частной проблемы должно приводить к решению всех аналогичных. Чем крупнее и сильнее бизнес, тем он больше несет социальную ответственность и принимает активное участие в поиске системных решений.

Так, в феврале этого года под патронатом ТПП совместно с представителями Минстроя, ФНС, ВЭБ.РФ, Объединения НОСТРОЙ, Ассоциации РАДО и бизнес-сообществ была проведена сессия «Проблемы обеления строительной отрасли и пути их решения». В рамках сессии обсуждались актуальные вопросы налоговых рисков и налогового администрирования строительной отрасли, которые напрямую влияют на деятельность строительных компаний. В т. ч. были затронуты вопросы обеления строительной отрасли, доверительного диалога между налоговыми органами и налогоплательщиками.

Еще одна тенденция, на которую стоит обратить особое внимание, это рост числа банкротных споров и привлечений к субсидиарной ответственности.

От бизнеса есть запросы на юридическое сопровождение всех процедур банкротства, включая: консультирование, инициирование и ведение процедуры банкротства, представление интересов кредиторов, обжалование действий/бездействия арбитражных управляющих, оспаривание сделок должника, а также привлечение к субсидиарной ответственности или защиту от нее. Мы успешно практикуем оказание услуг по разрешению споров по защите руководителей и участников юридических лиц от привлечения к субсидиарной ответственности, а также по привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

— Насколько сейчас спрос на услуги по оптимизации или налоговому структурированию вырос на фоне налоговой реформы 2025?

— Оптимизация — очень интересный термин. В налоговом поле сложилось коллективное мнение, что оптимизация — это некий комплекс мер, которые применяет налогоплательщик исключительно с целью неуплаты налогов.

Здесь стоит рассмотреть бизнес-планирование, важной частью которого является как раз налоговое планирование. Налоговое законодательство предоставляет бизнесу возможность в некоторых случаях выбирать определенную модель поведения.

Однако любые способы — как реорганизации бизнеса, так и налогового планирования, должны быть законными.

Что касается услуг, я бы сказал, что спрос вырос на тематические налоговые исследования, целью которых является анализ бизнес-ситуации клиента и то, «как он будет жить» в условиях осуществляемой донастройки налоговой системы.

Бизнес хочет понимать, какая налоговая система для него будет не просто оптимальной, но законной и позволит ему в дальнейшем не просто выжить, но и сохранить свои темпы развития.

— Нет ли опасения, что бизнес начнет «дробиться» из-за внедрения НДС на УСН?

— Что предпримет бизнес, покажет 2025 год. Порог неприменения НДС (а точнее будет применяться ставка 0%) установлен с 1 января 2025 года в 60 млн руб. Но и эти компании будут выставлять счета-фактуры «без налога» и вести книгу продаж. Соответственно, в АСК НДС будет уже включен практически весь бизнес.

Будут ли дробиться на более мелкие единицы? Я думаю, что таких ситуаций будет достаточно много. Но с учетом автоматизированной аналитики, которую осуществляют программные комплексы ФНС, таких предпринимателей налоговые органы выявят достаточно быстро.

Система АСК НДС уникальна по своей природе и показывает высокую эффективность в администрировании НДС и установлении выгодоприобретателей налоговых схем и много другое.

— Как суды сейчас относятся к налогоплательщикам, по-прежнему поддерживают в основном сторону ФНС?

— Лучше ответит статистика, а она такова: общее число судебных дел против ФНС за 2023 год составило 57 тысяч. Сумма оспариваемых требований приближена к 670 млрд. руб. В пользу налогового органа было рассмотрено почти 85% дел. Цифры говорят сами за себя.

— Из вашей практики, бывало так, что сам налогоплательщик обращался к вам, когда уже сложно было отбиться от претензий ФНС? Удавалось ли сократить требования налоговиков?

— Да, такие ситуации тоже бывают. Как вы сказали «сложно отбиться» — это когда налоговым органом уже вынесено решение по итогам налоговой проверки.

Еще сложнее, когда вышестоящим налоговым органом вынесено решение по апелляционной жалобе налогоплательщика, и продолжение спора возможно только уже в судебной стадии.

Из нашей практики могу рассказать о кейсе, когда компания обратилась за помощью, уже имея решение по апелляционной жалобе с доначислениями налогов, пени, штрафов свыше 1 млрд за три проверяемых года. Соответственно, защита интересов клиента осуществлялась в Арбитражном суде.

Сразу скажу, Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между налогоплательщиком и налоговым органом с существенным снижением сумм доначисленных налогов, пени и штрафов.

В ходе рассмотрения дела помимо судебных заседаний было проведено несколько совещаний и заседаний рабочих групп с участием налогоплательщика и налогового органа. В результате удалось прийти к единому мнению, которое легло в основу мирового соглашения.

В итоге были произведены расчеты действительных налоговых обязательств с учетом практики применения письма ФНС по ст. 54.1 НК, позиций и разъяснений Конституционного Суда и Верховного Суда.

Хотелось бы обратить внимание, что заключение мирового соглашения становится практикой. Но такой результат — это логичное следствие взаимодействия, а не конфронтации сторон.

— В каком направлении идут налоговые проверки? Какие сферы бизнеса в первую очередь должны беспокоиться?

— Налоговые проверки «всегда идут» в сторону выявления налоговых правонарушений и доначисления налогов. Почему ответ именно такой.

Как известно, в последние годы произошло серьезное смещение налогового контроля со стадии налоговых проверок на стадию предпроверочного анализа (контрольных мероприятий).

Соответственно, значительная часть доказательственного материала собирается налоговым органом еще до открытия проверки. И, вынося решение о назначении проверки, налоговый орган уже произвел предварительные расчеты доначислений по выявленным нарушениям.

Что касается бизнеса, который в первую очередь должен беспокоится, то это тот бизнес, который осознанно совершает те или иные нарушения (в т. ч. «агрессивные нарушения»).

Как мы видим, в настоящий момент обращено внимание на применение предпринимателями схем «дробления бизнеса». Это касается всех отраслей.

Оказывая услуги в области налогового консультирования, могу сказать, что наши клиенты являются представителями самых разных отраслей (в т. ч. строительство, ритейл, производство, общепит, IT).

— Есть такой извечный спор — нанимать ли бухгалтера в штат или использовать аутсорсера, что касается юристов — нужен ли сейчас бизнесу штатный юрист или достаточно услуг профессионалов таких, как сотрудники Tax & Legal management? Спрашиваю, потому что сейчас большое внимание уделяется проверке контрагентов, договоров, нужно внимательно следить за изменениями в законах, сможет ли внештатный юрист обеспечить тот же уровень защиты от рисков?

— Любой предприниматель, руководитель бизнеса, принимая решение о привлечении любого специалиста в штат или в рамках оказания конкретных услуг, должен ответить себе на вопрос, какие функции такой специалист должен осуществлять.

Если выполняемый функционал специалиста — это ежедневная потребность компании, то однозначно необходимо заключать договор со штатным работником. Но если возникла необходимость в сопровождении каких-либо отдельных узкопрофильных вопросов, то ими, естественно должен заниматься узкопрофильный привлеченный специалист.

— Смогут ли специалисты Tax & Legal management обеспечить полное юридическое сопровождение клиента?

Однозначно, смогут.

Tax & Legal management оказывают полный спектр правовых услуг, включая налоговый консалтинг и комплаенс, разрешение налоговых, коммерческих и корпоративных споров, сопровождение процедур банкротства, защиту бизнеса и частных лиц в арбитражных и гражданских судах.

Относительно большого внимания к проверкам контрагентов, хочу сказать, что ни один специалист не способен 100% защитить компанию от рисков. Любой контрагент «может испортиться в любой момент». Даже если вы с этим контрагентом работаете уже 20 лет, то сегодня вполне можете по нему получить требование от налогового органа с выявленными разрывами по НДС.

Есть возможность предпринять тот или иной комплекс мер, который позволит бизнесу более серьезно проявить должную осмотрительность и значительно повысить уровень своей защиты от рисков. И в этой ситуации как раз внештатный юрист оказывается компетентнее штатного.

Ничего плохого не хочу сказать о штатных специалистах. Но человек, который ежедневно в своей работе сталкивается с изменениями тенденций в данном случае в вопросе оценки рисков, является более эффективным для бизнеса.

Нельзя сегодня разработать просто регламент проявления должной осмотрительности или еще какой-то (с тем или иным перечнем мероприятий) и дальше спокойно жить и работать, выполняя только те действия, которые описаны в регламенте. Необходимо осуществлять постоянный мониторинг тенденций налогового контроля и меняющегося законодательства.

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