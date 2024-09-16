Как отпуск без содержания влияет на ежегодный отпуск + пример приказа

Ежегодный отпуск предоставляют сотруднику за определенный период – рабочий год (не календарный, а именно рабочий). Он у каждого свой.

В общем случае рабочий год считают от даты трудоустройства.

Например, сотрудник устроился на работу 01.07.2023. Значит, его первый рабочий год будет с 01.07.2023 по 30.06.2024, следующий – с 01.07.2024 по 30.06.2025 и т. д.

Но это общий случай, идеальные условия. А часто бывает так, что окончание рабочего года сдвигается. Потому что не все периоды входят в стаж для отпуска. В частности, не включается в стаж:

время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе из-за отстранения по статье 76 ТК;

время отпусков по уходу за ребенком;

время отпусков без содержания, превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.

Нас интересует отпуск без содержания. Если он более 14 дней, то часть, превышающая 14 дней, в стаж для отпуска не включается. То есть, окончание рабочего года сдвигается.

Пример для стажа

Сотрудник устроился на работу 01.07.2023.

В апреле 2024 года он взял отпуск без содержания на 5 дней с 24.04.2024 по 28.04.2024.

В мае 2024 года он взял отпуск без содержания на 22 дня с 10.05.2024 по 31.05.2024.

В июне 2024 года он взял отпуск без содержания на 7 дней с 13.06.2024 по 19.06.2024.

С 03.07.2024 у него отпуск по графику отпусков.

Рабочий год сотрудника будет с 01.07.2023, но не по 30.06.2024. Окончание года продлевается.

Всего дней отпуска без содержания в этот период было 34, из них 14 дней входя в стаж для отпуска, а 20 дней – не входят.

Окончание рабочего года будет 30.06.2024 + 20 дней = 20.07.2024.