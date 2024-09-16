Как отпуск без содержания влияет на ежегодный отпуск + пример приказа

Стаж для отпуска
Ежегодный отпуск предоставляют сотруднику за определенный период – рабочий год (не календарный, а именно рабочий). Он у каждого свой.
В общем случае рабочий год считают от даты трудоустройства.
Например, сотрудник устроился на работу 01.07.2023. Значит, его первый рабочий год будет с 01.07.2023 по 30.06.2024, следующий – с 01.07.2024 по 30.06.2025 и т. д.
Но это общий случай, идеальные условия. А часто бывает так, что окончание рабочего года сдвигается. Потому что не все периоды входят в стаж для отпуска. В частности, не включается в стаж:
время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе из-за отстранения по статье 76 ТК;
время отпусков по уходу за ребенком;
время отпусков без содержания, превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.
Нас интересует отпуск без содержания. Если он более 14 дней, то часть, превышающая 14 дней, в стаж для отпуска не включается. То есть, окончание рабочего года сдвигается.
Пример для стажа
Сотрудник устроился на работу 01.07.2023.
В апреле 2024 года он взял отпуск без содержания на 5 дней с 24.04.2024 по 28.04.2024.
В мае 2024 года он взял отпуск без содержания на 22 дня с 10.05.2024 по 31.05.2024.
В июне 2024 года он взял отпуск без содержания на 7 дней с 13.06.2024 по 19.06.2024.
С 03.07.2024 у него отпуск по графику отпусков.
Рабочий год сотрудника будет с 01.07.2023, но не по 30.06.2024. Окончание года продлевается.
Всего дней отпуска без содержания в этот период было 34, из них 14 дней входя в стаж для отпуска, а 20 дней – не входят.
Окончание рабочего года будет 30.06.2024 + 20 дней = 20.07.2024.
Значит, первый рабочий год будет с 01.07.2023 по 20.07.2024, второй – с 21.07.2024 по 20.07.2025 и т. д.
Вот как это будет отображено в приказе на отпуск (форме Т-6).
Расчетный период
В общем случае расчетный период – это 12 месяцев, предшествующих месяцу ухода в отпуск.
Из расчетного периода исключается время отпусков без содержания. Исключаются все дни отпуска без содержания.
При этом каждый полный месяц – это 29,3 дней расчетного периода.
Дни в неполном месяце надо считать в пропорции.
Пример для расчетного периода
Данные для примера возьмем все те же.
В апреле 2024 года сотрудник взял отпуск без содержания на 5 дней с 24.04.2024 по 28.04.2024.
В мае 2024 года он взял отпуск без содержания на 22 дня с 10.05.2024 по 31.05.2024.
В июне 2024 года он взял отпуск без содержания на 7 дней с 13.06.2024 по 19.06.2024.
Оклад сотрудника – 50 000 руб.
Так как сотрудник идет в отпуск в июле, расчетный период будет с 01.07.2023 по 30.06.2024. В этот период попадает 3 неполных месяца (в которых у него был отпуск без содержания).
Расчет смотрите в таблице.
Месяц
Дни расчетного периода
Расчет
Апрель 2024
24,42
29,3/30 х 25
Май 2024
8,51
29,3/31 х 9
Июнь 2024
22,46
29,3/30 х 23
Смотрите в таблице данные для расчета отпускных.
Месяц
Зарплата
Дни отсутствия
Дни расчетного периода
Июль 2023
50 000,00
29,3
Август 2023
50 000,00
29,3
Сентябрь 2023
50 000,00
29,3
Октябрь 2023
50 000,00
29,3
Ноябрь 2023
50 000,00
29,3
Декабрь 2023
50 000,00
29,3
Январь 2024
50 000,00
29,3
Февраль 2024
50 000,00
29,3
Март 2024
50 000,00
29,3
Апрель 2024
37 500,00
Отпуск без содержания с 24.04.2023 по 28.04.2023
24,42
Май 2024
10 000,00
Отпуск без содержания с 10.05.2023 по 31.05.2023
8,51
Июнь 2024
38 095,24
Отпуск без содержания с 13.06.2023 по 19.06.2023
22,46
Итого
535 595,24
319,09
Средний дневной заработок для отпуска будет 535 595,24/319,09 = 1 678,51 руб.
Отпускные – 1 678,51 х 28 = 46 998,28 руб.
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