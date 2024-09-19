Как цифра бизнесу строить и жить помогает: рекомендации эксперта

Партнер консалтинговой практики OptiTeam (специализируется на внедрении платформ корпоративного планирования и бюджетирования для крупного и среднего бизнеса), Дамир Абилов, разбирается в особенностях процесса.
ERP-системы для контроля цикла производства и реализации
Не бывает универсальных инструментов автоматизации. Под каждое направление деятельности необходимо подбирать свой класс программных решений. Например, планирование расходов и ресурсов предприятия возлагается на системы Enterprise Resource Planning (ERP). Они помогают полностью контролировать цикл производства и реализации продукции за счет централизованного учета всех корпоративных ресурсов (кадров, сырья, финансов и т. д.).
ERP-системы сегодня разрабатывают такие известные ИТ-компании, как SAP, Oracle, 1C. Сегодня ПО такого класса – это must have, то есть обязательный атрибут любой организации, претендующей на соответствие стандартам среднего или крупного бизнеса. С помощью ERP в десятки раз ускоряются процессы в закупках, логистике, найме персонала, маркетинге, продажах. Как следствие, оптимизируется себестоимость конечного продукта и тем самым повышается его рентабельность.
BI-системы для сбора, анализа и визуализации данных
Другой класс инструментов автоматизации, которые также должны состоять на вооружении у субъектов среднего и крупного предпринимательства – это BI-системы (от Business Intelligence).
Они помогают собирать и анализировать информацию о компании, выявлять закономерности в данных (например, уровень востребованности у потребителя того или иного вида продукции) и представлять полученные выводы и отчеты в виде графиков и диаграмм (дашбордов).
Конечно, подобный функционал можно возложить и на Excel, но возможности этой программы скромны по сравнению с современными специализированными BI-системами — Optimacros, FineBI, Visiology, «Форсайт» и другими.
Эффективность бизнеса измеряется с помощью CPM
Третий элемент в «джентльменском наборе» корпоративных решений автоматизации – Corporate Performance Management (CPM, не путать с CRM – инструментом управления взаимоотношениями с клиентами). Это платформа управления показателями эффективности бизнес-деятельности (KPI) предприятия.
Она оперирует метриками, необходимыми для измерения различных бизнес-процессов, и методологиями оптимизации этих процессов. Данные, имеющие отношение к плановому распределению ресурсов, подгружаются в CPM из ERP-систем.
CPM включает в себя набор процессов, инструментов и методик, направленных на оценку эффективности бизнеса через ключевые показатели производительности (KPI). Эти показатели могут варьироваться от финансовых результатов до уровня удовлетворенности клиентов и операционной эффективности. Основная цель CPM — обеспечить прозрачность и согласованность в достижении стратегических целей.
Важный функционал таких систем – это возможность планирования и анализа «что если». Можно проиграть несколько сценариев при планировании и в итоге выбрать самый эффективный.
Современные решения CPM часто основаны на облачных технологиях, что позволяет обеспечить доступ к данным в реальном времени и облегчить совместную работу между подразделениями. Интеграция с другими системами, такими как ERP и CRM, позволяет создать единую информационную среду для принятия обоснованных решений.
Внедрение CPM не только помогает выявить слабые места в бизнес-процессах, но и способствует более эффективному распределению ресурсов, повышая общую конкурентоспособность компании. Таким образом, CPM становится незаменимым инструментом для организаций, стремящихся к устойчивому росту и инновациям.
К брендам, представляющим CPM-системы, относятся Oracle Hyperion, IBM, Cognos.
Хранилище корпоративной истории
И вишенка на торте (хотя скорее главный коржик, лежащий в основании цифровой архитектуры современного предприятия) — корпоративное хранилище данных, или Data Warehouse (DWH). Это система, предназначенная для сбора, хранения и комплексного анализа стратегически важных данных организации за всю ее историю.
Основная цель DWH — обеспечить доступ руководства компании к качественной информации для оценки ситуации и принятия управленческих решений по развитию отдельных направлений или бизнеса в целом.
Поэтому платформы данного класса тесно интегрированы с системами защиты информации и мощным антивирусным программным обеспечением.
Чаще всего крупные и средние компании используют DWH-системы от российских разработчиков под брендами «Планета.Сервер», «Сакура Pro» и NextBox.
За автоматизацией под ключ обращайтесь к системному интегратору
Можно объединить вышеперечисленные системы с уже имеющимися в организации в один цифровой контур. Для этого руководство компании-заказчика может последовательно закупить необходимое ПО и оборудование у вендоров и поставщиков, а затем внедрить программные и аппаратные модули, заручившись технической поддержкой тех же поставщиков.
А можно поступить иначе: сформулировать задачи по автоматизации, выбрать соответствующие платформы и обратиться к системному интегратору – компании, которая специализируется на настройке и внедрении комплексных IT-решений.
Есть системные интеграторы, которые по запросу заказчика также могут создать оригинальный цифровой продукт для выполнения тех или иных корпоративных задач.
Этапы внедрения цифровых решений
Процесс сотрудничества заказчика с интегратором, как правило, состоит из нескольких этапов.
1. Заказчик знакомит интегратора со своей операционной задачей и предоставляет рабочие файлы и документацию (схемы бизнес-процессов или движения данных). При необходимости заключаются базовые соглашения о сотрудничестве (NDA, рамочный договор и прочее).
2. В ходе интервью интегратор определяет набор функционала, который заказчик хотел бы увидеть на небольшом примере, реализованном на платформе. Таким примером может служить пилотный проект – это реализация ограниченного функционала, который подтверждает возможности ПО.
3. Интегратор разрабатывает пилотное решение и проводит демонстрацию для заказчика. Далее идет процесс детального бизнес-анализа деятельности заказчика.
4. Интегратор на основе пожеланий заказчика составляет список требований к системе.
5. Интегратор актуализирует методологию бизнес-процесса заказчика.
6. Технические специалисты системного интегратора настраивают ПОпод конкретные условия бизнеса и запускают тестовую эксплуатацию. Такой демонстрационной проект носит название MVP (минимально жизнеспособный продукт).
7. Проводится сверка результатов тестовой работы системы с изначально поставленными целями. При необходимости конфигурация программного обеспечения корректируется.
8. Фиксируется способность/неспособность системы решать поставленные задачи.
9. В случае положительного заключения начинается подготовка продукта к промышленной эксплуатации: обучение пользователей работе с системой, написание соответствующих инструкций, раздача доступов, загрузка данных и т.д.
10. Платформа запускается в промышленную эксплуатацию, в рамках которой обеспечивается стабильная сервисная поддержка системы автоматизации системным интегратором.
Три правила успешной автоматизации
Руководителям предприятий, решившим перевести бизнес-процессы внутри своей организации на более высокий уровень автоматизации, необходимо следовать трем ключевым рекомендациям.
1. Определите цели и задачи автоматизации
Прежде чем приступать к внедрению технологий, важно четко сформулировать цели и задачи автоматизации. Для этого необходимо самому себе ответить на вопрос: какие конкретные процессы требуют оптимизации?
Например, если ваша цель — улучшить планирование расходов и ресурсов (ERP), то необходимо предварительно проанализировать ситуацию с кадрами, финансами, сырьем и комплектующими, чтобы выявить «узкие места». Четкое понимание задач позволит выбрать целевые цифровые инструменты и методы, а также оценить эффективность их применения в будущем.
2. Внедряйте решения поэтапно
Автоматизация — это не одномоментный процесс. Начните с пилотного проекта, который позволит протестировать систему на небольшом участке бизнеса. Это снизит риски и даст возможность внести коррективы на ранних стадиях. После успешного тестирования можно масштабировать внедрение на всю компанию, адаптируя решения под конкретные нужды различных подразделений.
3. Инвестируйте в обучение сотрудников
Успех внедрения цифровых технологий зависит не только от выбора инструментов, но и от готовности всей команды адаптироваться к изменениям. В конечном итоге именно люди — главный актив любой компании.
Поэтому важно, чтобы ваши сотрудники знали, как эффективно использовать новые инструменты. Инвестируйте в обучение и повышение квалификации персонала. Это не только поможет избежать сопротивления изменениям, но и повысит общую продуктивность работы команды. Регулярные тренинги и семинары помогут поддерживать высокий уровень знаний сотрудников.
Следуя вышеприведенным рекомендациям, руководитель предприятия может минимизировать риски во всех его функциональных секторах. Это означает завоевание компанией значимых позиций на рынке и обеспечение стабильного роста ключевых показателей ее операционной деятельности.
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