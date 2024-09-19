Как цифра бизнесу строить и жить помогает: рекомендации эксперта

Партнер консалтинговой практики OptiTeam (специализируется на внедрении платформ корпоративного планирования и бюджетирования для крупного и среднего бизнеса), Дамир Абилов, разбирается в особенностях процесса.

ERP-системы для контроля цикла производства и реализации

Не бывает универсальных инструментов автоматизации. Под каждое направление деятельности необходимо подбирать свой класс программных решений. Например, планирование расходов и ресурсов предприятия возлагается на системы Enterprise Resource Planning (ERP). Они помогают полностью контролировать цикл производства и реализации продукции за счет централизованного учета всех корпоративных ресурсов (кадров, сырья, финансов и т. д.).

ERP-системы сегодня разрабатывают такие известные ИТ-компании, как SAP, Oracle, 1C. Сегодня ПО такого класса – это must have, то есть обязательный атрибут любой организации, претендующей на соответствие стандартам среднего или крупного бизнеса. С помощью ERP в десятки раз ускоряются процессы в закупках, логистике, найме персонала, маркетинге, продажах. Как следствие, оптимизируется себестоимость конечного продукта и тем самым повышается его рентабельность.

BI-системы для сбора, анализа и визуализации данных

Другой класс инструментов автоматизации, которые также должны состоять на вооружении у субъектов среднего и крупного предпринимательства – это BI-системы (от Business Intelligence).

Они помогают собирать и анализировать информацию о компании, выявлять закономерности в данных (например, уровень востребованности у потребителя того или иного вида продукции) и представлять полученные выводы и отчеты в виде графиков и диаграмм (дашбордов).