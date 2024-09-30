Ребенку сотрудника исполнилось 18 лет: что с вычетом по НДФЛ и алиментами в программах 1С

Как быстро растут дети, особенно чужие! Не успеешь оглянуться, а им уже 18 лет, вчерашние школьники сегодня уже студенты. В данной статье мы хотим обсудить самые популярные вопросы на тему: что делать бухгалтеру с детским вычетом по НДФЛ, а также с алиментами при наступлении совершеннолетия ребенка.

Сохраняйте в закладках, делитесь с коллегами, мы уверены, что такая информация всегда должна быть под рукой во избежание ошибок.

В формате «Вопрос-ответ» обсудим сначала вопрос вычета по НДФЛ, а затем поговорим про алименты.

Когда конкретно прекращается предоставление вычета по НДФЛ при достижении ребенком 18 лет

Сразу расскажем о частой ошибке, которую допускают расчетчики зарплаты. Многие, не имея под рукой нормативно-справочных систем, полагают, что вычет на ребенка прекращается в месяце достижения им 18 лет. Но это нет так!

Вычет на ребенка положен с месяца его рождения (усыновления, установления опеки (попечительства)) и до конца года, в котором ему исполнилось 18 лет (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК).

Поэтому в заявлении на вычет в программах 1С у вас должно быть указано предоставление вычета по декабрь того года, когда ребенку исполнится 18 лет.

В нашем примере ребенку сотрудницы Кульковой А.В. исполнится 18 лет в сентябре 2024 г. В заявлении на вычет у нее в строке «Предоставляется по (включительно)» должен быть указан декабрь 2024 г.

То есть вычет продолжает предоставляться до конца года, в котором ребенок достиг совершеннолетия, он не прерывается.

Подробнее о начислении зарплаты, порядке предоставления вычетов, формировании отчетности за работников, расскажем на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 в части НДФЛ и зарплаты. Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Какой код вычета указать на ребенка сотрудника, достигшего 18 лет и поступившего на очную форму обучения

Работнику может быть предоставлен стандартный вычет на ребенка-студента, а также на ребенка, обучающегося по очной форме обучения, аспиранта, ординатора, интерна, курсанта в возрасте до 24 лет (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК).

Посмотреть все варианты вычетов в программе 1С можно так:

в 1С: Бухгалтерии предприятия ред.3.0 их список представлен в разделе меню «Зарплата и кадры» — «Настройки зарплаты» — «Классификаторы» — «НДФЛ»;

в 1С: ЗУП ред. 3.1 в разделе меню «Налоги и взносы» — «Виды вычетов НДФЛ».

Так как наименования кодов вычетов очень похожи между собой, в них легко запутаться. Чтобы избежать ошибок приложим дополнительную вспомогательную табличку.

Обратите внимание на названия вычетов.

Посмотрим на примере вычета 127/115. Он называется: На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок.

То есть этот код вычета присваивается второму ребенку и пока он не достигнет совершеннолетия, и в случае, если он дальше поступил на очную форму обучения. Один код на оба события.

Это значит, что если ребенку исполнилось 18 лет в 2024 г. и в 2024 г. он поступил очно в учебное заведение, то программа ему уже предоставит вычет по декабрь 2024 г. по этому коду, в нашем примере по коду 127/115.

Далее с 1 января 2025 г. вы вводите новое заявление на вычеты с вышеперечисленными кодами на основании справки из образовательной организации, в которой указаны период и форма обучения ребенка.

Допустим в нашем примере ребенок Кульковой А.В. поступил в 2024 г. в ВУЗ на очную форму обучения. До конца 2024 г. вычет ему предоставлялся по предыдущему заявлению на вычеты. Студент принес справку из ВУЗа, подтверждающую его обучение на 1 курсе до июня 2025 г. В связи с этим вводим новое заявление на вычеты от 01.01.2025 г. с тем же кодом 127/115, срок предоставления вычета указываем согласно информации из справки.

По мнению Минфина, при решении вопроса о периодичности представления справки следует исходить из того периода, который указан в справке образовательной организации. Например, если справка дана только на один год, налоговый вычет предоставляется на год, указанный в справке.

Окончание предоставления вычета на студента

Предоставление стандартного налогового вычета ограничивается периодом обучения в образовательной организации. Поэтому если обучение заканчивается в месяце до окончания года, в котором учащемуся исполнилось 24 года, то начиная со следующего месяца стандартный налоговый вычет не предоставляется (письмо Минфина от 18.05.2023 № 03-04-05/45075).

Например, ребенок работника обучается в вузе по очной форме. В марте 2025 года ему исполнилось 24 года. В июне 2025 года ребенок закончил обучение. Стандартный налоговый вычет не будет предоставляться с июля 2025 года.

Далее разберем ТОП-5 вопросов о прекращении удержания алиментов при достижении ребенком 18 лет.

Когда именно прекратить удержание алиментов? В день рождения ребенка, когда ему исполнилось 18 лет?

Нет. В ситуации, когда исполнительным документом предписано удерживать алименты до достижения ребенком совершеннолетия, день рождения ребенка, в который ему исполняется 18 лет, должен включаться в расчет алиментов в качестве последнего дня, за который они начисляются. А значит, прекращение начисления алиментов происходит со дня, следующего за днем рождения.

Например, ребенку исполнилось 18 лет 26 сентября. Совершеннолетним ребенок станет 27 сентября. Алименты считаем с зарплаты, приходящейся на период с 1 по 26 сентября.

Как прекратить удержание алиментов в программах 1С?

Прекратить удержание алиментов в 1С: ЗУП ред. 3.1 нужно следующим образом: в разделе «Зарплата» находим пункт «Исполнительные листы». В списке открывшихся исполнительных листов щелкаем один раз по нужному, далее по кнопке «Создать на основании» формируем документ «Изменение исполнительного листа», в котором указываем дату прекращения удержания.

Как следует удерживать алименты на двоих детей в размере 1/3 по исполнительному листу с доходов работника, если одному ребенку исполнилось 18 лет? Вправе ли бухгалтер самостоятельно удерживать алименты в размере 1/4 от всех доходов?

К сожалению, нет, бухгалтер не вправе самостоятельно изменить размер взыскиваемых с работника алиментов.

Откройте бумажный исполнительный лист, посмотрите что у вас там указано. Некоторые приставы заранее прописывают подробно, что такого-то числа одному ребенку исполнится 18 лет, тогда с такой-то даты удерживайте с сотрудника не 1/3 алиментов, а 1/4. Но зачастую такой записи нет.

Поэтому по достижению 18 лет ребенка обязательно свяжитесь с приставами, пусть они пришлют вам новый исполнительный лист.

И пока вы его не получите, вам придется продолжать удерживать единый размер алиментов на всех детей, в том числе на тех, кому уже исполнилось 18 лет.

Нужно ли прекращать удержание алиментов, если ребенку исполнилось18 лет, но у работника есть долг по ним?

Если на момент, когда ребенку исполнилось 18 лет, у вашего сотрудника есть задолженность по алиментам, то алиментные обязательства не прекращаются. Удержание долга проводится до его полного погашения независимо от возраста ребенка.

В каких случаях уплачиваются алименты на детей после достижения ими 18 лет?

Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.

К нуждающимся в помощи нетрудоспособным совершеннолетним лицам, имеющим право на алименты, относятся инвалиды I, II или III группы, а также лица, достигшие возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). При этом обучающиеся по очной форме трудоспособные дети старше 18 лет к таким лицам не относятся.