Частный медицинский кабинет: чем может обернуться пациенту чрезмерная экономия

Как известно, скупой платит дважды. Эта поговорка особенно актуальна в контексте медицинских услуг, только неоправданная экономия на здоровье может стоить кратно дороже, чем в других сферах, и речь вовсе не про деньги.

К сожалению, многие этого не понимают и соблазняются низким ценником в частных кабинетах, не задумываясь о том, чем он обусловлен. Прайс на услуги частников почти всегда ниже, чем в сетевой клинике или многопрофильном медицинском центре, но оправдана ли такая экономия? Разбираемся в месте с бизнес-экспертом в сфере медицины Владимиром Шипковым.

Немного предыстории

Еще 30 лет назад у среднестатического пациента в постсоветской России не было особого выбора в контексте получения медицинских услуг. Человек, который в них нуждался, шел в районную или городскую поликлинику, травмпункт или приемное отделение другого государственного медучреждения. Ситуация начала меняться вместе с приходом капитализма, в РФ стали появляться первые частные медицинские предприятия.

В начале 2000 годов коммерческая медицина получила мощный толчок развития, превратившись в отдельную индустрию с множеством игроков различного калибра.

Частные кабинеты занимают на этом поле особое место, что обусловлено их востребованностью на фоне повсеместной распространенности и относительной дешевизны услуг. Посмотрим, что за этим кроется.

Почему в частном кабинете дешевле

Как и в любом бизнесе, цены на услуги в коммерческой медицине формируются из их себестоимости прибыли владельца предприятия. Средняя маржа сетевой клиники или многопрофильного центра варьируется в пределах 20–25%. У частного кабинета этот показатель легко достигает 50%, а часто и превышает его. Себестоимость услуг тоже отличается существенно. В первую очередь это объясняется масштабами предприятий.

Себестоимость приема в коммерческом медучреждении включает десятки расходных статей. Ключевое отличие в этом плане между крупным центром и кабинетом заключается в количестве персонала.

В первом случае в штате состоят десятки, а иногда и сотни сотрудников, а во втором, — 1, максимум 2–3 человека.

Ситуации, когда доктор в своем кабинете помимо врачебной практики сам записывает пациентов на прием, закупает медикаменты и расходные материалы, ведет бухгалтерию, а после работы развивает социальные сети, распространены повсеместно. В лучшем случае эти функции выполняет ассистент или медсестра.

Фонд оплаты труда — одна из основных расходных статей клиники. А еще есть налоги и страховые взносы, которые работодатель обязан платить за сотрудников. Частники в большинстве своем экономят на бухгалтерах, юристах, экономистах, маркетологах, администраторах и других непрофильных сотрудниках, за счет чего имеют возможность предоставлять те же услуги несколько дешевле.

Что может скрываться за экономией, которая зачастую бывает мнимой

Для многих пациентов цена услуги — один из определяющих факторов при выборе медучреждения. Прайс в частном кабинете может быть ниже в среднем на 20–30%, чем в полноценной коммерческой клинике, а иногда и дешевле.

Это весьма существенная скидка, но она предоставляется не по душевной доброте практикующего там врача. Вместе с ощутимой на первый взгляд скидкой пациент берет на себя не менее существенные риски. Рассмотрим основные.

Безопасность

Деятельность клиники в контексте соблюдения медицинских, санитарных, противоэпидемиологических норм жестко регламентируется. За нарушения компания облагается серьезными штрафами, в случае злостных нарушений может быть отозвана лицензия. В том числе поэтому администрация учреждения пристально следит за соблюдением протоколов и чем серьезнее учреждение, тем больше степеней защиты оно имеет и тем жестче там контроль.

В кабинете же врач контролирует сам себя, а люди, как известно, склонны относиться к себе со снисхождением.

На практике оно может граничить с попустительством, оборачиваясь в нерегулярную уборку, использование дезинфекторов в неполной концентрации, небезопасную утилизацию медицинских отходов, недостаточно качественную стерилизацию инструментов или несвоевременное техническое обслуживание оборудования.

Качество услуг

Бывают исключения, но в большинстве своем доктор, который ведет практику в частном кабинете, имеет узкую специализацию. Даже если врач позиционирует себя как универсал, почти точно в отдельно взятой области он будет компетентен меньше, чем узкопрфильные коллеги с тем же уровнем образования и практическим опытом.

В клинике работает широкий врачебный состав, существует возможность получить консультацию, заключение консилиума и помощь специалистов разного профиля, сдать анализы, сделать аппаратную диагностику.

Уровень сервиса в прогрессивном центре тоже на порядок выше: удобная запись на прием, медицинские кураторы, сопровождение после процедур — все работает на комфорт пациентов.

Юридическая плоскость

Подписание пациентом договора на оказание медицинских услуг — неотъемлемая часть протокола приема в коммерческой клинике. В нем прописаны гарантийные обязательства исполнителя, права и обязанности обеих сторон, указаны объем и стоимость работ. После лечения на основании договора пациент имеет возможность получить налоговый вычет, сумма которого часто с лихвой перекрывает разницу между прайсом клиники и частника.

В кабинетах обычно пренебрегают практикой подписания такого рода бумаг. Более того, там не всегда можно получить чек, подтверждающий факт оплаты.

На этом фоне в случае оказания услуг ненадлежащего качества, некомпетентности, халатности, врачебных ошибок пациент с большой долей вероятности не сможет восстановить справедливость в досудебном или судебном порядке. О каких-то компенсациях говорить вообще не приходится. То же касается и гарантии.

Итоги

Риски, описанные выше, имеют место не во всех частных кабинетах. Безусловно, существует множество сознательных и ответственных врачей, содержащих образцовые кабинеты, но, как показывает практика, их доля в общей массе еще недостаточно велика.

Следует понимать, что соблазнившись эфемерной скидкой и придя в частный кабинет, существуют риски получить недостаточно качественное лечение, которое не только не решит проблему, но и вызовет новые, требующие дополнительных временных и материальных затрат.

Если вы хотите получить качественное лечение с гарантией результата, полным врачебным и юридическим сопровождением, если вы цените комфорт и высокий уровень сервиса, обращайтесь в лицензированные медучреждения с хорошей репутацией. Будьте внимательны к своему здоровью и ответственно выбирайте место, в котором о нем позаботятся, ведь восстановить его гораздо сложнее, чем баланс банковского счета.