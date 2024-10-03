Счет-фактура с 1 октября 2024 года

Первое — в документе появилась новая графа, в которой нужно указывать стоимость отслеживаемого товара без НДС. Второе – поменялись правила заполнения строк 5 и 5а счета-фактуры, а также книги покупок и книги продаж.

В статье расскажем подробнее, что изменилось и какие поправки нужно учесть в работе.

Счет-фактура: изменения с 1 октября 2024 года

С начала октября потребуется составлять новые счета-фактуры, поскольку форма и правила их заполнения претерпели изменения. В основном поправки технические, но безопаснее всего учесть их в работе. Основных новшеств два.

В обычных и корректировочных счетах-фактурах появилась графа 14, в которой указывается цена отслеживаемых товаров без учета НДС. В корректировочных счетах данные из прежней графы 14 переносятся в строку А, а новая стоимость отражается в строке Б.