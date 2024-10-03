Счет-фактура с 1 октября 2024 года

Первое — в документе появилась новая графа, в которой нужно указывать стоимость отслеживаемого товара без НДС. Второе – поменялись правила заполнения строк 5 и 5а счета-фактуры, а также книги покупок и книги продаж.
В статье расскажем подробнее, что изменилось и какие поправки нужно учесть в работе.
Счет-фактура: изменения с 1 октября 2024 года
С начала октября потребуется составлять новые счета-фактуры, поскольку форма и правила их заполнения претерпели изменения. В основном поправки технические, но безопаснее всего учесть их в работе. Основных новшеств два.
В обычных и корректировочных счетах-фактурах появилась графа 14, в которой указывается цена отслеживаемых товаров без учета НДС. В корректировочных счетах данные из прежней графы 14 переносятся в строку А, а новая стоимость отражается в строке Б.
При продаже отслеживаемых товаров счет-фактуры, УПД или УКД нужно оформлять в электронном виде. До 1 апреля 2025 года допускается использовать как вариант с графой 14, так и без нее (данные ФНС от 09.02.2024).
Ошибки в заполнении реквизитов прослеживаемости не приведут к отказу в вычете НДС, но рекомендуется их исправить (п. 2 ст. 169 НК, письма Минфина от 11.08.2021 № 27-01-22/64473, ФНС от 19.11.2021 № ЕА-4-15/16212@).
Для непрослеживаемых товаров можно применять бумажные счета-фактуры, УПД или УКД с графами 12–14 либо без них — это не нарушает требований к форме документа.
Изменились требования к заполнению строк 5 и 5а для налоговых агентов и продавцов, которые работают на территории РФ. Поправки технические, и ошибки в этих строках не повлияют на вычет НДС (п. 2 ст. 169 НК):
Строка 5. Налоговые агенты при приобретении услуг или работ у иностранцев теперь обязаны указывать в строке 5 номер и дату документа об оплате (ст. 161 НК). Ранее это требование нужно было соблюдать только при покупке товаров у продавцов.
Строка 5а. Продавцы теперь должны указывать не только дату и номер первичного документа, но и его непосредственное наименование. Например, «товарная накладная», «акт выполненных работ» или УПД. При использовании типовых, унифицированных форм документа допускается указывать сокращенное наименование, например, «ТОРГ-12» или «КС-2». Если документов два или более, то их будет необходимо перечислить последовательно через точку с запятой.
Такие особенности заполнения строк установлены в обновленных правилах (подпункт «з» и «з_1» пункта 1 Порядка заполнения счет-фактуры).
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Счет-фактура с 1 октября: скачать бланк
По ссылке можно скачать обновленный бланк счет-фактуры.
Примеры счетов-фактур с 1 октября 2024
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