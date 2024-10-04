Что делать работодателю, если увольняемый отказывается подписывать приказ + пример формулировки

Какие причины отсутствия подписи считаются уважительными
Увольняемый работник часто не хочет подписывать документы, если возникает конфликт с работодателем. Например, его увольняют за прогул или иное дисциплинарное нарушение.
Но есть и уважительные обстоятельства:
увольняемый отсутствует по болезни, физически не способен расписаться (например, получил увечье);
сегодня – просто не его смена (присутственный день);
он находится в командировке;
он призван на военную службу,
наконец, человек может скончаться. Что делать работодателю?
Если нет возможности получить подпись
Согласно ст. 84.1 ТК, если ознакомление (и получение подписи в подтверждение этого факта) трудящегося с приказом об увольнении невозможно, то в приказе проставляется запись об этом.
Поскольку ни ТК, ни иные акты не содержат формулировок, то она может выглядеть, так:
«Ознакомить с приказом Ф.И.О. не представляется возможным в связи с отсутствием его в день увольнения».
Далее необходимо проставить дату и скрепить подписью уполномоченного представителя работодателя (как правило, кадровика). Или пояснить причину более детально.
Например, в связи с отсутствием «по болезни», «по причине призыва на военную службу».
Если возможность есть, но нет согласия
Если сотрудник присутствует, но отказывается от ознакомления и проставления подписи по каким-то своим причинам, то этот факт следует заактировать.
Акт составляется в свободной форме (лучше его так и озаглавить: «об отказе работника от ознакомления с приказом о расторжении трудового договора»), с указанием реквизитов, места составления, а также:
номера и даты приказа об увольнении;
на отказ увольняемого проставить подпись;
причин отказа,
а также Ф.И.О. членов комиссии (которых, как правило, должно быть не менее трех) и их подписей.
Формулировка может быть такой:
«Комиссия в составе начальника отдела кадров Витязевой О. C., начальника производственной линии № 1 Латышева С. С., юриста Миронова А. В. составила настоящий Акт об отказе 24 октября 2023 г. в 11 час. 25 мин. слесаря-наладчика Иванова В. А. от ознакомления с приказом от 09.10.2023. № 102-К о расторжении с ним трудового договора от 11.01.2023 № 12 по мотивам несогласия с формулировкой увольнения».
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