Увольнение

Что делать работодателю, если увольняемый отказывается подписывать приказ + пример формулировки

Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?
Что делать работодателю, если увольняемый отказывается подписывать приказ + пример формулировки
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие причины отсутствия подписи считаются уважительными

Увольняемый работник часто не хочет подписывать документы, если возникает конфликт с работодателем. Например, его увольняют за прогул или иное дисциплинарное нарушение. 

Но есть и уважительные обстоятельства:

  • увольняемый отсутствует по болезни, физически не способен расписаться (например, получил увечье);

  • сегодня – просто не его смена (присутственный день);

  • он находится в командировке;

  • он призван на военную службу,

наконец, человек может скончаться. Что делать работодателю?

Если нет возможности получить подпись

Согласно ст. 84.1 ТК, если ознакомление (и получение подписи в подтверждение этого факта) трудящегося с приказом об увольнении невозможно, то в приказе проставляется запись об этом. 

Поскольку ни ТК, ни иные акты не содержат формулировок, то она может выглядеть, так: 

«Ознакомить с приказом Ф.И.О. не представляется возможным в связи с отсутствием его в день увольнения». 

Далее необходимо проставить дату и скрепить подписью уполномоченного представителя работодателя (как правило, кадровика). Или пояснить причину более детально.

Например, в связи с отсутствием «по болезни», «по причине призыва на военную службу».

Если возможность есть, но нет согласия

Если сотрудник присутствует, но отказывается от ознакомления и проставления подписи по каким-то своим причинам, то этот факт следует заактировать.

Акт составляется в свободной форме (лучше его так и озаглавить: «об отказе работника от ознакомления с приказом о расторжении трудового договора»), с указанием реквизитов, места составления, а также:

  • номера и даты приказа об увольнении;

  • на отказ увольняемого проставить подпись;

  • причин отказа,

а также Ф.И.О. членов комиссии (которых, как правило, должно быть не менее трех) и их подписей.

Формулировка может быть такой:

«Комиссия в составе начальника отдела кадров Витязевой О. C., начальника производственной линии № 1 Латышева С. С., юриста Миронова А. В. составила настоящий Акт об отказе 24 октября 2023 г. в 11 час. 25 мин. слесаря-наладчика Иванова В. А. от ознакомления с приказом от 09.10.2023. № 102-К о расторжении с ним трудового договора от 11.01.2023 № 12 по мотивам несогласия с формулировкой увольнения».

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