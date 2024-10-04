Что делать работодателю, если увольняемый отказывается подписывать приказ + пример формулировки

Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?

Какие причины отсутствия подписи считаются уважительными

Увольняемый работник часто не хочет подписывать документы, если возникает конфликт с работодателем. Например, его увольняют за прогул или иное дисциплинарное нарушение.

Но есть и уважительные обстоятельства:

увольняемый отсутствует по болезни, физически не способен расписаться (например, получил увечье);

сегодня – просто не его смена (присутственный день);

он находится в командировке;

он призван на военную службу,

наконец, человек может скончаться. Что делать работодателю?

Если нет возможности получить подпись

Согласно ст. 84.1 ТК, если ознакомление (и получение подписи в подтверждение этого факта) трудящегося с приказом об увольнении невозможно, то в приказе проставляется запись об этом.

Поскольку ни ТК, ни иные акты не содержат формулировок, то она может выглядеть, так:

«Ознакомить с приказом Ф.И.О. не представляется возможным в связи с отсутствием его в день увольнения».

Далее необходимо проставить дату и скрепить подписью уполномоченного представителя работодателя (как правило, кадровика). Или пояснить причину более детально.

Например, в связи с отсутствием «по болезни», «по причине призыва на военную службу».

Если возможность есть, но нет согласия

Если сотрудник присутствует, но отказывается от ознакомления и проставления подписи по каким-то своим причинам, то этот факт следует заактировать.

Акт составляется в свободной форме (лучше его так и озаглавить: «об отказе работника от ознакомления с приказом о расторжении трудового договора»), с указанием реквизитов, места составления, а также:

номера и даты приказа об увольнении;

на отказ увольняемого проставить подпись;

причин отказа,

а также Ф.И.О. членов комиссии (которых, как правило, должно быть не менее трех) и их подписей.

Формулировка может быть такой: