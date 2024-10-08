Как посчитать срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

Письмо Минфина/ФНС Суть разъяснения

Наследство

Письмо Минфина от 12.09.2023 № 03-04-07/87164 Унаследованную квартиру в недостроенном доме можно продать без НДФЛ только через 5 лет.

Письмо Минфина от 14.04.2023 № 03-04-05/34012 После смерти мужа срок владения общей квартирой для НДФЛ идет от даты ее покупки.

Письмо Минфина от 07.02.2023 № 03-04-09/9748 Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ через три года. Этот срок могут уменьшить.

Письмо Минфина от 07.07.2022 № 03-04-05/65412 Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ через 3 года. Но если она еще не достроена — то через 5 лет

Письмо Минфина № 03-04-05/29535 от 07.04.2022 НДФЛ при продаже квартиры мужа после его смерти зависит от того, как она ему досталась, во сколько ему обошлась и как скоро жена решила ее продать.

Письмо Минфина № 03-04-05/20583 от 17.03.2022 Если после смерти мужа жене досталась его личная квартира, продать ее без НДФЛ можно через 3 года после дня смерти. Если эта квартира была куплена в браке, то срок считают не от даты смерти, а от даты покупки

Письмо Минфина № 03-04-09/27895 от 04.04.2022 Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ только через 3 года

Письмо Минфина № 03-04-05/71187 от 02.09.2021 Если квартира досталась вам в наследство, через 3 года ее можно продать без НДФЛ.

Перепланировка

Письмо ФНС от 11.09.2023 № БС-3-11/11756@ После реконструкции квартиры срок владения для НДФЛ идет заново.

Письмо Минфина от 04.07.2023 № 03-04-05/62245 При разделении одной квартиры на две отдельных срок владения для НДФЛ начинает идти заново.

Письмо Минфина от 08.12.2022 № 03-04-05/120364 После перепланировки срок владения для НДФЛ обнуляется.

ДДУ (новостройки)

Письмо ФНС от 27.07.2023 № БС-4-11/9596@ При расчете НДФЛ срок владения квартирой в ЖСК идет после ее полной оплаты.

Письмо Минфина от 17.02.2023 № 03-04-05/13884 Для НДФЛ с продажи квартиры в новостройке имеет значение дата расчета с застройщиком.

Письмо Минфина от 21.11.2022 № 03-04-05/113336 При продаже квартиры в новостройке срок владения для НДФЛ считают от даты расчета с застройщиком.

Письмо Минфина № 03-04-05/73509 от 10.09.2021 Если вы доплатили за новостройку при сдаче дома, а потом ее продали, платить НДФЛ не надо.

Региональный закон

Письмо Минфина от 12.09.2023 № 03-04-07/87163 При продаже квартиры для НДФЛ учитывают минимальный срок в регионе, где живет продавец.

Письмо Минфина от 07.04.2023 № 03-04-05/31382 Для НДФЛ с продажи квартиры надо учитывать минимальный срок владения в том регионе, где прописан продавец.

Единственное жилье

Письмо Минфина от 19.05.2023 № 03-04-05/45834 Две квартиры, проданных одновременно, не считаются единственным жильем для НДФЛ.

Письмо ФНС от 22.09.2022 № БС-3-11/10276@ Для НДФЛ с продажи жилья оно считается единственным, если второе было получено по наследству менее 3 месяцев назад

Письмо Минфина № 03-04-05/29407 от 07.04.2022 Через 3 года можно продать старую квартиру без НДФЛ, даже если недавно появилась новая квартира

Письмо Минфина № 03-04-05/73598 от 10.09.2021 Продать единственную квартиру без НДФЛ можно через 3 года

Семьи с двумя детьми

Письмо Минфина от 28.04.2023 № 03-04-05/39593 Семья с двумя детьми до 18 лет может продать квартиру без НДФЛ.

Письмо Минфина от 28.04.2023 № 03-04-08/39589 У семей с детьми нет льготы по НДФЛ при продаже нежилого помещения.

Письмо от 04.05.2023 № 03-04-09/41112 Чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, семья должна купить новую квартиру.

Изменение долей

Письмо Минфина от 19.05.2023 № 03-04-05/45833 Срок владения жильем не прерывается при изменении долей в нем.

Письмо Минфина от 13.02.2023 № 03-04-05/11572 При изменении долей в собственности на дом срок для НДФЛ не прерывается.

Письмо Минфина № 03-04-05/29537 от 07.04.2022 Если общая квартира супругов перешла в личную собственность жены, по НДФЛ ничего не меняется

Приватизация

Маткапитал

Письмо Минфина от 28.12.2022 № 03-04-05/128452 Если квартиру купили за маткапитал, у детей срок владения для НДФЛ идет с даты регистрации

Решение суда

Письмо Минфина от 27.12.2022 № 03-04-05/128260 Если собственность на недвижимость признано судом, то срок владения для целей НДФЛ идет от даты вступления в силу решения суда

Новые регионы

Письмо ФНС от 30.12.2022 № БС-4-11/1791 Для НДФЛ с продажи квартиры в новых регионах учитывают срок владения.

Брачный договор

Письмо Минфина от 16.08.2022 № 03-04-05/79525 Если общая квартира перешла жене по брачному договору, срок владения для НДФЛ идет от даты ее покупки

Дарение

Письмо ФНС № БС-19-11/86@ от 20.04.2022 Если посторонний человек подарил вам дом, то продать его без НДФЛ и декларации можно будет через 5 лет. Если продать раньше, надо сдавать 3-НДФЛ

Реновация