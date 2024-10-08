После отпуска сразу на больничный: как оформляется и как считать оплату

Больничный после отпуска оформляется так же, как и обычный, если они не пересекались. Рассмотрим, как его оформить и рассчитать.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Когда выплачивается больничный

Больничный положен при любой болезни, когда работник не может выполнять свою работу, или он должен ухаживать за болеющим родственником.

В 2024 году первые 3 календарных дня оплачивает работодатель, а остальные — Социальный фонд России (СФР). Больничный лист выписывается исключительно в электронном виде.

Правила его оформления регулируются рядом законов:

Подробно все нюансы оформления больничных, отпускных и декретных отпусков, а также правила расчета соответствующих пособий разбираем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 в части НДФЛ и зарплаты. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

Как оформить больничный после отпуска

Больничный оформляется работодателем в следующем порядке:

Компания настраивает работу с ЭЛН и электронный документооборот с СФР. При приеме сотрудника на работу в Социальный фонд направляются «Сведения о застрахованном лице» (СоЗЛ) по всем сотрудникам. После того как врач заводит в системе СФР листок нетрудоспособности работодателю приходят уведомления об открытии ЭЛН сотрудника и изменениях статуса больничного. СФР закрывает больничный и передает работодателю предзаполненные сведения для выплаты пособия. Работодателю нужно проверить и подтвердить их правильность. Если сотрудник болел меньше 4 дней, то данные в СФР подавать не нужно. Работодатель оплачивает первые 3 дня больничного. На выплату пособия дается 10 рабочих дней, пособие перечисляется на банковский счет указанный сотрудником.

Если сотрудник берет больничный сразу после отпуска, то он оформляется как обычный больничный. А если он заболел во время отпуска, то отпуск продлевается на число дней больничного.

Как рассчитать больничный после отпуска

Для расчета больничного нужно рассчитать средний доход сотрудника с учетом лимитов. Если суммарный доход превышает максимальную сумму дохода, то в расчет идет лимит. В 2022 году он составлял 1 032 000 ₽, а в 2023 — 1 917 000 ₽.

Поясним порядок расчета на примере. Рассчитаем размер пособия за 10 дней больничного в феврале 2024 года. Трудовой стаж работника составляет 5 лет, доход за 2022 год составил 480 000 ₽, а за 2023 — 540 000 ₽.

Шаг 1. Определяем суммарный доход за 2 года

Для расчета больничного определяется суммарный доход за 2 года и сравнивается с 24 МРОТ (461 808 ₽, то есть 19 242 ₽ x 24):

Если доход превышает эту сумму, то для расчета больничного используется фактический доход ;

Если же фактический доход за 2 года меньше 24 МРОТ, то для расчета берется сумма МРОТ за 2 года. Эта же сумма используется для расчета больничного, если стаж сотрудника составляет меньше полугода.

В нашем случае суммарный доход превышает сумму МРОТ за 2 года, а значит для расчета мы используем фактический доход сотрудника: 480 000 + 540 000 = 1 020 000 ₽.

Фактический доход также не превышает лимит дохода за 2 года (2 949 000 ₽), поэтому для расчета берем фактический доход, а не лимит.

Шаг 2. Вычислим средний дневной доход

Разделим получившуюся сумму дохода на 730 дней для вычисления среднего дохода сотрудника в день: 1 020 000 ₽ / 730 дней = 1 397,26 ₽.

Шаг 3. Вычислим процент оплаты дневного пособия

Определим стаж сотрудника, чтобы рассчитать, сколько процентов от среднего заработка получит сотрудник в качестве пособия:

При стаже менее полугода размер больничного считается по минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). В 2024 году он составляет 19 242 ₽ ;

Если стаж составляет менее 5 лет, то пособие составит 60% дохода ;

Если стаж составляет от 5 до 8 лет, то пособие составит 80% дохода ;

Если стаж сотрудника больше 8 лет, то он получит 100% дохода в качестве пособия.

Предусмотрены исключения:

Если сотрудник уходит из компании, то в течение 30 дней после ухода ему выплатят 60% среднедневного заработка;

Если сотрудница уходит на больничный по беременности и родам, то она получит 100% среднедневного заработка.

В нашем примере стаж сотрудника составляет 5 лет, а значит он получит 80% от дневного заработка в качестве пособия: 1 397,26 × 80% = 1 117,8 ₽.

Шаг 4. Сравниваем дневное и минимальное пособия

Полученное дневное пособие сравнивается с МРОТ, разделенным на число дней в месяце. Если пособие меньше МРОТ, то в расчет берется дневной заработок по МРОТ.

Вычисляем минимальное дневное пособие, разделив МРОТ на 29 дней в феврале 2024 года: 19 242 / 29 = 663,52 ₽. Дневное пособие 1 117,8 ₽ превышает минимальное, а значит для расчета берется фактический дневной заработок.

Подробно все нюансы оформления больничных, отпускных и декретных отпусков, а также правила расчета соответствующих пособий разбираем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 в части НДФЛ и зарплаты. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

Шаг 5. Вычисляем сумму больничного и кто сколько заплатит

Полученная сумма умножается на число дней в больничном листе: 1 117,8 × 10 дней = 11 178 ₽.

Из общей суммы:

Работодатель заплатит: 1 117,8 × 3 дня = 3 353,4 ₽;

СФР заплатит: 1 117,8 × 7 дней = 7 824,6 ₽.

Шаг 6. Вычисляем НДФЛ и какую сумму работник получит на руки

Вычтем НДФЛ, удерживаемый работодателем: 3 353,4 × 13% = 435,94 ₽.

СФР же удерживает: 7 824,6 × 13% = 1 017,2 ₽.

Итого НДФЛ составит: 435,94 + 1 017,2 = 1 453,14 ₽.

Итого за 10 дней больничного работник получает на руки: 11 178,00 − 1 453,06 = 9 724,86 ₽.

Это только примерный расчет выплат по больничному листу, стоит также учитывать доплаты за работу в северных регионах и другие модификаторы.