Масштабные оптимизационные поправки к закону № 44-ФЗ прошли первое чтение в Госдуме

Заказчики смогут без опасений штрафов за дробление проводить малые закупки. В случае закупок с неопределенным объемом, в извещении не потребуется указывать сроки исполнения и цены на отдельные этапы контракта. Также участникам разрешат не предоставлять документы о соответствии единым требованиям, если они уже включены в государственные реестры.

Законопроект включает множество нововведений. Рассмотрим основные.

Дробление закупок

Теперь заказчики могут проводить несколько небольших закупок одинаковых товаров, работ или услуг у одного поставщика, при условии соблюдения годового объема и требований к цене контракта (пп. «а» п. 11 ст. 1 проекта). Ранее подобные действия могли повлечь штраф за дробление.

Извещения для закупок с неопределенным объемом

В извещениях о таких закупках больше не потребуется указывать сроки исполнения и цены отдельных этапов (п. 6 ст. 1 проекта). Это изменение упростит подготовку к закупкам, где объемы не могут быть определены заранее.

Единые требования к участникам

Участникам будет разрешено не прикладывать к заявке документы о соответствии единым требованиям, если такие документы уже есть в общедоступных реестрах. Заявка должна содержать ссылки на эти данные (п. 7 ст. 1 проекта). Похожая норма действует в законе № 223-ФЗ.

Заключение контракта с единственным поставщиком после несостоявшейся процедуры

Участники смогут составлять неограниченное количество протоколов разногласий, и каждая сторона сможет отказаться от заключения контракта (пп. «в» п. 11 ст. 1 проекта). Это снизит риск срыва сделок из-за некорректных условий и сократит необходимость проведения новых закупок.

Переход на заключение контрактов через ЕИС

С 1 января 2025 года все неконкурентные закупки будут осуществляться через ЕИС, с переходным периодом до 31 марта 2025 года и полным внедрением к 1 июля 2026 года (ст. 2 проекта).

Форма контракта

Контракты будут заключаться только в письменной форме, что исключает устные договоренности с единственным поставщиком (пп. «а» и «б» п. 1, пп. «б» п. 4 ст. 1 проекта).

Официальные разъяснения от Минфина

Минфин станет официальным органом, дающим письменные разъяснения по вопросам законодательства о контрактной системе (пп. «в» п. 1 ст. 1 проекта). Это обеспечит единообразие в применении норм закона № 44-ФЗ.

Универсальная предквалификация

Участники смогут подтверждать соответствие требованиям универсальной предквалификации контрактами, исполненными в рамках совместных закупок (п. 3 ст. 1 проекта).

Обеспечение при демпинге

Если в извещении не предусмотрено требование об обеспечении, демпингующие участники не будут обязаны предоставлять 10% обеспечения от цены контракта (п. 5 ст. 1 проекта), что решает существующую неопределенность в применении антидемпинговых мер.

Правовое управление Аппарата Госдумы в заключении на законопроект № 667365-8 сообщает, что отдельные его положения требуют доработки:

1. О наделении Минфина правом давать официальные разъяснения.

Проектируемое положение о наделении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок полномочиями на дачу разъяснений нуждается в уточнении, поскольку согласно постановлению КС от 17.11.1997 № 17-П официальное разъяснение или толкование закона может быть дано только актом законодательного органа, который должен приниматься, подписываться и обнародоваться в порядке, установленном для федеральных законов.

2. Про оптимизацию порядка заключения и и исполнения контракта со встречными инвестиционными обязательствами.

Проектируемое положение о внесении в статью 111.4 закона №44-ФЗ изменения о возможности осуществления закупки для обеспечения нужд двух и более заказчиков одного субъекта РФ и (или) заказчиков муниципальных образований, находящихся на территории такого субъекта РФ с целью заключения несколько контрактов со встречными инвестиционными обязательствами предусматривает, что расторжение одного из контрактов влечет прекращение всех контрактов. Таким образом, требуют уточнения правовые последствия такого одновременного прекращения всех указанных контрактов.

Документ: проект закона № 667365-8.