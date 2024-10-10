Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры: разъяснения Минфина

В общем случае минимальный срок владения жильем для целей его продажи без НДФЛ – 5 лет. В ряде случаев – 3 года. Но семьи с 2 и более детьми могут продать свое жилье хоть сразу после покупки и НДФЛ не будет. Для этой льготы должны выполняться определенные условия.

Минимальный срок

Если вы владели жильем в течение минимального срока и продали его, то не будет базы по НДФЛ и обязанности сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Если срок владения меньше минимального, то при продаже надо декларировать доход и считать налог.

Для семей с двумя детьми минимальный срок владения = 0. Можно купить и сразу продать жилье и НДФЛ не будет.

Условия

Условия продажи квартиры без НДФЛ при любом сроке владения такие:

налогоплательщик — это родитель не менее 2 детей в возрасте до 18 лет (24 — если они студенты) или ребенок из такой семьи;

в этом году или не позднее 30 апреля следующего года семья покупает другую квартиру;

площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость больше, чем у старой;

кадастровая стоимость старой квартиры — менее 50 млн рублей.

на момент продажи старой квартиры членам семьи не принадлежат более 50 % в другой квартире, которая по площади или кадастровой стоимости лучше, чем новая квартира, которую семья покупает.

Льгота касается как квартир, так и жилых домов.

Кроме того, теперь также без НДФЛ можно продать и земельный участок, если продажа идет вместе с домом.

При этом региональным законом может быть установлен предельный размер площади земельного участка, доходы от продажи которого освобождаются от НДФЛ.

Более того, также без НДФЛ можно продать хозпостройки, расположенные на таком земельном участке. Но продажа построек должна идти вместе с участком.

При этом есть такое условие: имущество не использовалось в предпринимательской деятельности.

Норма про квартиры и дома действует с 2021 года, на землю и хозяйственные постройки – с 2023 года.

Нюансы

На практике при применении этой льготы возникают вопросы.

Разъяснения Минфина и ФНС по поводу НДФЛ с продажи жилья семьями с двумя детьми смотрите в нашей таблице.