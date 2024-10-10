Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры: разъяснения Минфина

Минимальный срок
Если вы владели жильем в течение минимального срока и продали его, то не будет базы по НДФЛ и обязанности сдавать декларацию 3-НДФЛ.
Если срок владения меньше минимального, то при продаже надо декларировать доход и считать налог.
Для семей с двумя детьми минимальный срок владения = 0. Можно купить и сразу продать жилье и НДФЛ не будет.
Условия
Условия продажи квартиры без НДФЛ при любом сроке владения такие:
налогоплательщик — это родитель не менее 2 детей в возрасте до 18 лет (24 — если они студенты) или ребенок из такой семьи;
в этом году или не позднее 30 апреля следующего года семья покупает другую квартиру;
площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость больше, чем у старой;
кадастровая стоимость старой квартиры — менее 50 млн рублей.
на момент продажи старой квартиры членам семьи не принадлежат более 50 % в другой квартире, которая по площади или кадастровой стоимости лучше, чем новая квартира, которую семья покупает.
Льгота касается как квартир, так и жилых домов.
Кроме того, теперь также без НДФЛ можно продать и земельный участок, если продажа идет вместе с домом.
При этом региональным законом может быть установлен предельный размер площади земельного участка, доходы от продажи которого освобождаются от НДФЛ.
Более того, также без НДФЛ можно продать хозпостройки, расположенные на таком земельном участке. Но продажа построек должна идти вместе с участком.
При этом есть такое условие: имущество не использовалось в предпринимательской деятельности.
Норма про квартиры и дома действует с 2021 года, на землю и хозяйственные постройки – с 2023 года.
Нюансы
На практике при применении этой льготы возникают вопросы.
Разъяснения Минфина и ФНС по поводу НДФЛ с продажи жилья семьями с двумя детьми смотрите в нашей таблице.
Письмо
Суть разъяснения
Письмо Минфина от 04.05.2023 № 03-04-05/41108
Если доход от продажи квартиры освобождается от налога, то и 3-НДФЛ по этому доходу сдавать не надо.
Письмо Минфина от 04.05.2023 № 03-04-09/41112
Чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, семья должна приобрести новую квартиру: по договору купли-продажи, мены ДДУ.
Письмо Минфина от 28.04.2023 № 03-04-08/39589
У семей с детьми нет льготы по НДФЛ при продаже нежилого помещения.
Письмо Минфина от 28.04.2023 № 03-04-05/39593
Для льготы по НДФЛ при продаже квартиры возраст детей определяют на дату перехода права собственности от продавца к покупателю.
Письмо ФНС от 05.10.2022 № БС-4-11/13246@
Еще нерожденных детей тоже учитывают для льготы по НДФЛ при продаже квартиры.
Разъяснение ФНС в сервисе ответов на частые вопросы
Семья с детьми может за год продать несколько квартир без НДФЛ.
Письмо Минфина от 26.10.2022 № 03-04-05/103745.
Если семья с двумя детьми продаст две маленьких квартиры и купит одну большую, НДФЛ не будет.
Письмо Минфина от 20.05.2022 № 03-04-05/46927
Семья не лишится льготы по НДФЛ, если не выделит в новой квартире доли детям.
Письмо Минфина от 19.05.2022 № 03-04-05/46105
Условие для льготы по НДФЛ о количестве детей считается выполненным, если второй ребенок рождается в году, в котором было реализовано жилье.
Письмо Минфина от 17.02.2022 № 03-04-05/11146
Для освобождения от НДФЛ при продаже семейной квартиры важен возраст детей.
Письмо Минфина от 15.12.2021 № 03-04-09/102271
Для освобождения от НДФЛ с продажи дома семья должна в этом же году или до 30 апреля следующего года купить другой дом — лучше прежнего (по площади или стоимости). Купить, а не построить.
Письмо Минфина от 14.12.2021 № 03-04-05/101812
Запасная маленькая квартира не помешает семье освободиться от НДФЛ с продажи другого жилья.
Письмо Минфина от 26.11.2021 № 03-04-09/95665
Льгота по НДФЛ для семей с детьми при продаже квартир действует только с 2021 года.
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