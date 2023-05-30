Семья с детьми может за год продать несколько квартир без НДФЛ

При улучшении жилищных условий семье с двумя и более детьми не придется платить НДФЛ с продажи квартиры при любом сроке владения. Причем продать можно не одну квартиру, а несколько.

Главное, чтобы все эти продаваемые квартиры по площади были меньше той, которую семья покупает. Также вместо площади можно ориентироваться на кадастровую стоимость. У новой квартиры она должна быть больше, чем у старых.

При этом старые рассматривают все в отдельности. Их площадь и кадастровую стоимость не надо суммировать.

Такое разъяснение дает ФНС в сервисе ответов на частые вопросы.

Основные условия для продажи квартиры без НДФЛ такие:

1. В том же году, когда было продано жилье, либо не позднее 30 апреля следующего года, приобретается новое жилье.

2. Новое жилье по сравнению со старым имеет большую общую площадь или большую кадастровую стоимость.

3. Кадастровая стоимость проданного жилья не превышает 50 млн. руб. независимо от размера доли продавца.

4. В момент продажи старого жилья в собственности семьи не может находится иное жилье общей площадью большей, чем новое, а в случае, если в собственности находится иное жилье общей площадью большей, чем новое, то совокупная доля семьи в праве собственности на это иное жилье не должна превышать 50 %.

Разъяснение по вопросу продажи двух маленьких квартир и покупке одной большой также есть в письме Минфина от 26.10.2022 № 03-04-05/103745.