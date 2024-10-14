Можно ли запретить банку продавать долги коллекторам

Если заемщик долго не платит по кредиту или вовсе пропал, банк может передать долг коллекторам. Разбираемся, можно ли обезопасить себя от этого.

Когда банк может перепродать долг

На первом этапе, когда просрочка длится не дольше месяца, банк усилиями собственных сотрудников разыскивает должников и пытается убедить погасить долги.

Безнадежными считаются договоры с клиентами, которые не платят более 90 дней, имеют большую сумму задолженности и начисленных штрафов, говорит адвокат Оксана Грикевич. В этом случае банк может прибегнуть к продаже долга коллекторам.

Имеет ли право банк перепродавать долги

По закону для уступки прав требования возврата долга кредитору не нужно согласие заемщика, говорит председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ» Андрей Мисаров. Однако чтобы переуступка считалась законной, должны быть соблюдены условия. Вот какие называет основатель компании «Союз банков Москвы» Даниил Клешко:

Пункт о перепродаже долга . Условие о возможности переуступки в большинстве случаев прописано в кредитном договоре. При его подписании человек соглашается со всеми условиями и другого дополнительного соглашения о продаже долга нет. Если пункт в договоре не прописан, банк не имеет права на перепродажу долга.

Заключение договора . Должен быть заключен договор переуступки прав (он же договор цессии) между банком и коллекторами, на основании которого он перепродает долг.

Информирование. Банк обязан проинформировать должника о переуступке прав в течение 5 дней после заключения договора переуступки. Если должника не уведомили о перепродаже долга, сделку могут признать незаконной.

Оксана Грикевич также отмечает, что по закону уведомление должно быть направлено в письменной форме и содержать информацию о новом кредиторе, условиях долга и способах его погашения.

Кому банк может перепродать долг

Адвокат Виталий Шакин отмечает, что банк имеет право перепродать долг только:

Юридическому лицу, предоставляющему потребительские займы. Это могут быть другие банки либо микрофинансовые организации.

Юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченного долга в качестве основного вида деятельности. Это коллекторские агентства. Также они должны быть обязательно включены в государственный реестр ФССП.

Специализированному финансовому обществу (СФО). Оно занимается финансированием инвестиционного проекта и получением прибыли.

Физическому лицу при письменном согласии должника.

Что делать, если банк незаконно перепродал долг

Оксана Грикевич рекомендует в случае продажи долга:

Проверить законность действий . Убедитесь, что передача долга нарушает условия договора либо требования закона об информировании. Право на уступку обязательно должно быть прописано в договоре, и уведомление должно прийти в течение 5 дней.

Обратиться в банк . Нужно написать или позвонить в поддержку с требованием объяснить ситуацию и предоставить документы, подтверждающие законность перепродажи долга. Укажите все свои доводы и прикрепите доказательства незаконности действия. Например, можно сослаться на отсутствие пункта в договоре.

Жаловаться в надзорные органы . Если банк не реагирует на обращение или не дает конкретного ответа, нужно подать жалобу в ЦБ. Он проверит действия банка и наложит санкции в случае нарушений. Помимо Центробанка можно обратиться в Роспотребнадзор. Если другие меры не дали результата, можно обратиться в суд.

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Можно ли запретить банку перепродажу долга заранее

Оксана Грикевич отмечает, что запретить банку перепродажу долга можно на этапе заключения договора. Для этого нужно согласовать с ним включение в договор соответствующего пункта.

«Вы имеете право запретить кредитору передавать долг третьим лицам. Такая возможность должна быть включена в индивидуальные условия кредитного договора. Но это нужно согласовывать на этапе получения кредита, менять стандартный договор. Зачастую это сложно и приводит к отказу в предоставлении кредита», — говорит Оксана Грикевич.

В случае отказа банка в предоставлении кредита из-за пункта в договоре или в случае продажи долга несмотря на наличие запрета нужно обращаться в ЦБ.

Андрей Мисаров отмечает, что такой запрет прекратит свое действие в случае банкротства банка или на стадии исполнительного производства при взыскании просроченной задолженности с должника через суд и приставов.

Что делать, если нечем платить кредит

Если у вас возникли финансовые трудности и вы понимаете, что не сможете внести ежемесячный платеж в срок, заранее предупредите об этом банк и попросите о реструктуризации кредита — отсрочке в оплате основного долга, заморозке платежей на определенный срок (каникулы), изменении графика платежей или о сокращении ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредитования.

«Банки решают вопрос об изменении условий кредитного договора в индивидуальном порядке, принимая во внимание сложившуюся у заемщика ситуацию и предоставленные документы, — говорит аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова. — К таким ситуациям относятся потеря или снижение размера заработка, декрет, болезнь, призыв в армию. В ряде из них реструктуризировать задолженность можно только при наличии уважительных причин, которые заемщик сможет подтвердить документально. Другие могут пойти навстречу и дать передышку, если нет возможности предоставить документы. При этом в некоторых банках за изменение условий кредитного договора может взиматься комиссия».

Если банк не соглашается на реструктуризацию или кредитные каникулы, можно попробовать рефинансировать кредит в другом банке. Но чтобы заявку одобрили, не должно быть существенных просрочек по действующему кредиту и должен быть стабильный доход.

«При рефинансировании можно снизить размер ежемесячного платежа за счет подбора кредита с более низкой ставкой либо увеличения срока кредита. Эта мера поможет вам, только если ваш доход уменьшился, поскольку придется регулярно платить по новому кредиту. Тот факт, что вы с его помощью погасите старый кредит, не лишит вас самого обременения».

Если вместе с кредитом вы оформляли страховку от потери трудоспособности, работы или с покрытием иных рисков, можно попробовать воспользоваться ей и подать соответствующее заявление в страховую компанию или банк. Если ситуация подпадает под ее действие, выплата страховой поможет закрыть долг или его часть.