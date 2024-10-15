Анализ рентабельности для своего бизнеса: как, зачем и что это принесет

Как анализ рентабельности помогает оценить эффективность работы организации, что этот показатель отражает и как повысить рентабельность бизнеса, разбираем в материале.

При открытии собственного дела любой предприниматель одной из ключевых целей ставит получение прибыли. Однако оценка эффективности работы организации не ограничивается анализом прибыли, указанной в отчете о финансовых результатах.

Для более точного понимания успешности компании необходимо использовать ряд показателей, отражающих ее деятельность. Один из таких показателей — рентабельность.

Рентабельность представляет собой относительный показатель, который отражает эффективность использования ресурсов предприятия, таких как сырье, капитал, трудовые ресурсы и другие. Этот показатель позволяет оценить инвестиционную привлекательность компании, прогнозировать прибыль и сравнивать бизнес с конкурентами.

Простыми словами, рентабельность показывает, сколько прибыли приносит каждый вложенный рубль.

Основные пути повышения рентабельности — это:

Увеличение выручки: рост объема производства и реализации продукции, повышение цен, увеличение доли продукции с более высокой рентабельностью в ассортименте. Снижение расходов: снижение себестоимости за счет экономии ресурсов, оптимизация использования рабочего времени и финансовый контроль.

Если говорить о рентабельности в разрезе строительной отрасли, то здесь также все зависит от грамотных расчетов и подходов.

Первым делом это экономия на ценах материалов и оборудования за счет подбора поставщиков с оптимальными ценами. В разрезе сметных расчетов на строительство и ремонт для государственных контрактов выбор поставщика с наиболее экономичными ценами осуществляется путем проведения конъюнктурного анализа. Эта процедура необходима и подкреплена законодательством для объектов, финансируемых за счет бюджетных средств.

Анализ информации о рыночных ценах производится путем запроса стоимостей минимум у трех поставщиков, и именно предложение с наименьшей ценой попадает в сметную документацию.

Во внимание при этом берется и стоимость доставки, а также сроки — они тоже должны быть оптимальными и не допускать простоев в процессе строительного производства.

Расходы на материальные расходы можно сократить и путем выстраивания долгосрочных отношений с поставщиками, которые с удовольствием дают скидки постоянным партнерам. В то же время наиболее выгодными являются закупки у прямых производителей, в цене которых нет дополнительных посреднических затрат.

​Существенным показателем является расход материальных ресурсов. При сравнении нормативного расхода с фактическим часто можно выявить перерасход и принять меры по его устранению, что приведет к увеличению количества готовой продукции за счет устранения потерь.

​Еще одним важным фактором, влияющим на себестоимость выпускаемой продукции, является учет брака и мероприятия по снижению его процента в общей массе выпускаемой продукции.

Тут в помощь придут стимулирующие выплаты в виде премий при сокращении количества бракованной продукции, технические осмотры оборудования и своевременное устранение неполадок. Если же брак возник вследствие недобросовестных действий сотрудника, то в соответствии с действующим законодательством работодатель имеет право взыскать с него сумму причиненного ущерба.

​Мотивация сотрудников является неотъемлемой частью повышения производительности труда. Если выполнение плана обеспечивается без нареканий и брака, то заинтересованность сотрудников в результатах их труда повышается с помощью стимулирующих выплат и годовых премий.

Существенную экономию можно получить и на правильной организации использования коммунальных услуг. Например, платить за тепло более рационально по счетчику нежели по нормативам, датчики движения помогают сократить электроэнергию, а сенсорные смесители – избежать перерасхода воды.

Даже к вывозу мусора можно отнестись более рационально. Сортировка отходов позволяет производственные расходы типа металлической стружки, опилок, бумаги продать как вторсырье и получить дополнительный доход, тем самым снизив издержки.

Транспортные расходы всегда были и будут существенной расходной частью строительных компаний. На данном этапе определяется выгодность использования собственного транспорта либо наемного. Кроме того снижению затрат способствует оптимальная загрузка транспорта согласно его грузоподъемности, ведь перевозка небольших партий увеличивает стоимость товара.

​Сэкономить можно и путем оптимизации работы технологического оборудования. Простои приводят к перерасходу на заработную плату обслуживающего оборудование персонала, отсутствие материалов и комплектующих приводит к невыполнению плана, а соответственно и к упущенным выгодам.

Поэтому важно организовать и контролировать графики поставки, назначить ответственных за своевременную доставку, обеспечить взаимозаменяемость персонала и своевременный техосмотр оборудования.

Эти и многие другие факторы оказывают существенное влияние на размер издержек. Важно своевременно отслеживать скачки этих показателей и колебания рынка, чтобы избежать убытков и держаться на нужном уровне рентабельности, обеспечивая уверенную конкурентоспособную деятельность компании.

Показатель рентабельности помогает планировать или корректировать стратегию развития, оценивать стоимость компании и привлекать инвесторов, обеспечивая достойный уровень доходности. Этот показатель как индикатор и его расчет помогает предотвратить множество проблем, выстраивать управленческую тактику и направлять финансовые потоки в нужное русло.