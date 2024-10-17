Как считать субъектам МСП страховые взносы с МРОТ–2025 по новым правилам

Источник: Бухгалтерия.ру.
В 2024 году пониженные тарифы субъекты МСП могут применять не ко всем выплатам в пользу физлиц, а только к той их части в месяц, которая превышает федеральный МРОТ, действующий с начала года. С 1 января 2024 года МРОТ утвержден в размере 19 242 руб.
С 1 января 2025 года МРОТ будет составлять 22 440 руб. Кроме того, Госдума рассматривает новый законопроект № 727330-8 с поправками в статью 427 НК.
Согласно новым правилам, МСП смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в размере 15% в отношении выплат, превышающих 1,5 МРОТ.
Льготный тариф страховых взносов МСП в 2025 году
Для льготного тарифа нужно быть в реестре субъектов МСП. Начать применять пониженный тариф можно с первого числа месяца, в котором сведения о фирме или ИП внесены в реестр МСП.
С 1 января 2025 года МСП будут платить страховые взносы так:
с зарплаты в размере 1,5 МРОТ ставка составляет 30%;
всю остальную часть (выше 1,5 МРОТ) нужно облагать по ставке 15%.
Для расчета взносов нужно брать федеральный МРОТ на начало года. В 2025 году — это сумма 22 440 руб.
Кроме того, что нужно помнить о предельных базах по страховым взносам. С 1 января 2025 года единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов в отношении выплат для каждого работника составит 2 759 000 рублей.
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Тариф страховых взносов МСП в 2025 году. Таблица
Выплаты сотруднику за месяц
Тариф страховых взносов
до достижения предельной базы
с превышения предельной базы
33 660 руб. и меньше
30%
15,1%
Больше 33 660 руб.
15%
15%
Пример 1. Расчет страховых взносов для МСП в 2025 году
А.О. Петров работает в ООО «Альфа», которая применяет льготу как субъект МСП. Зарплата Перова составляет 80 000 рублей.
За январь 2025 года страховые взносы нужно рассчитать так:
33 660 руб. x 30% = 10 098 руб.
60 758 руб. (80 000 руб. – 33 660 руб.) x 15% = 6951 руб.
Итого за январь к уплате страховых взносов: 17 049 руб. Это без учета страховых взносов, связанных с травматизмом.
Пример 2. Расчет страховых взносов для МСП в 2025 году
Зарплата работника составляет 60 000 руб.
Считаем страховые взносы по льготному тарифу.
33 660 руб. x 30% = 10 098 руб.
60 000 руб. – 33 660 руб. = 26 340 рублей.
26 340 руб. х 15% = 3 951 рублей
Таким образом, общая сумма страховых взносов 14 049 руб.
Комментарии1
Еще изменения в НК РФ не внесли, а вы уже новые правила обсчитываете... Подождите, депутаты с правительством еще не на 1,5, а на 2 МРОТ их успеют скорректировать "по просьбам трудящихся"