Как считать субъектам МСП страховые взносы с МРОТ–2025 по новым правилам

Субъекты малого и среднего предпринимательства платят страховые взносы по пониженному тарифу в размере 15%. С 1 января 2025 года нужно учитывать не только новый МРОТ, но новые правила расчета страховых взносов.

Источник: Бухгалтерия.ру.

В 2024 году пониженные тарифы субъекты МСП могут применять не ко всем выплатам в пользу физлиц, а только к той их части в месяц, которая превышает федеральный МРОТ, действующий с начала года. С 1 января 2024 года МРОТ утвержден в размере 19 242 руб.

С 1 января 2025 года МРОТ будет составлять 22 440 руб. Кроме того, Госдума рассматривает новый законопроект № 727330-8 с поправками в статью 427 НК.

Согласно новым правилам, МСП смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в размере 15% в отношении выплат, превышающих 1,5 МРОТ.

Льготный тариф страховых взносов МСП в 2025 году

Для льготного тарифа нужно быть в реестре субъектов МСП. Начать применять пониженный тариф можно с первого числа месяца, в котором сведения о фирме или ИП внесены в реестр МСП.

С 1 января 2025 года МСП будут платить страховые взносы так:

с зарплаты в размере 1,5 МРОТ ставка составляет 30% ;

всю остальную часть (выше 1,5 МРОТ) нужно облагать по ставке 15%.

Для расчета взносов нужно брать федеральный МРОТ на начало года. В 2025 году — это сумма 22 440 руб.

Кроме того, что нужно помнить о предельных базах по страховым взносам. С 1 января 2025 года единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов в отношении выплат для каждого работника составит 2 759 000 рублей.

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Тариф страховых взносов МСП в 2025 году. Таблица

Выплаты сотруднику за месяц Тариф страховых взносов до достижения предельной базы с превышения предельной базы 33 660 руб. и меньше 30% 15,1% Больше 33 660 руб. 15% 15%

Пример 1. Расчет страховых взносов для МСП в 2025 году

А.О. Петров работает в ООО «Альфа», которая применяет льготу как субъект МСП. Зарплата Перова составляет 80 000 рублей.

За январь 2025 года страховые взносы нужно рассчитать так:

33 660 руб. x 30% = 10 098 руб.

60 758 руб. (80 000 руб. – 33 660 руб.) x 15% = 6951 руб.

Итого за январь к уплате страховых взносов: 17 049 руб. Это без учета страховых взносов, связанных с травматизмом.

Пример 2. Расчет страховых взносов для МСП в 2025 году

Зарплата работника составляет 60 000 руб.

Считаем страховые взносы по льготному тарифу.

33 660 руб. x 30% = 10 098 руб.

60 000 руб. – 33 660 руб. = 26 340 рублей.

26 340 руб. х 15% = 3 951 рублей

Таким образом, общая сумма страховых взносов 14 049 руб.