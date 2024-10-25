Отчетность

Таблица сроков сдачи отчетности в 2025 году

Сделали таблицы со сроками сдачи отчетности в 2025 году. Сроки указаны с учетом переноса выходных дней. Сохраняйте в закладки, чтобы ничего не пропустить.
Таблица сроков сдачи отчетности в 2025 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сроки сдачи отчетности в ИФНС в 2025 году

Ниже приведем сроки сдачи основной отчетности в ИФНС.

Вид отчетности

За какой срок подается

Срок сдачи

Уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов (кроме уведомления об НДФЛ, исчисленном и удержанном налоговыми агентами)

В зависимости от налога/взноса, в отношении которого подается уведомление

Не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов.

Расчет 6-НДФЛ

2024 год

25.02.2025

I квартал 2025 года

25.04.2025

I полугодие 2025 года

25.07.2025

9 месяцев 2025 года

27.10.2025

2025 год

25.02.2026

РСВ

2024 год

27.01.2025

I квартал 2025 года

25.04.2025

I полугодие 2025 года

25.07.2025

9 месяцев 2025 года

27.10.2025

2025 год

26.01.2026

Персонифицированные сведения о физлицах

декабрь 2024 года

27.01.2025 

ПСВ за декабрь можно не представлять, если своевременно подать годовой РСВ с разделом 3 (Письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@)

январь 2025 года

25.02.2025

февраль 2025 года

25.03.2025

март 2025 года

25.04.2025

ПСВ за март можно не представлять, если своевременно подать РСВ за I квартал с разделом 3 (Письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@)

апрель 2025 года

26.05.2025

май 2025 года

25.06.2025

июнь 2025 года

25.07.2025

ПСВ за июнь можно не представлять, если вовремя подать РСВ за полугодие с разделом 3 (Письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@)

июль 2025 года

25.08.2025

август 2025 года

25.09.2025

сентябрь 2025 года

27.10.2025 

ПСВ за сентябрь можно не представлять, если своевременно подать РСВ за 9 месяцев с разделом 3 (Письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@)

октябрь 2025 года

25.11.2025

ноябрь 2025 года

25.12.2025

декабрь 2025 года

26.01.2026 

ПСВ за декабрь можно не представлять, если своевременно подать РСВ за год с разделом 3 (Письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@)

Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности)

2024 год

25.03.2025

I квартал 2025 года

25.04.2025

I полугодие 2025 года

25.07.2025

9 месяцев 2025 года

27.10.2025 

2025 год

25.03.2026

Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности)

2024 год

25.03.2025

январь 2025 года

25.02.2025

январь — февраль 2025 года

25.03.2025

январь — март 2025 года

25.04.2025

январь — апрель 2025 года

26.05.2025

январь — май 2025 года

25.06.2025

январь — июнь 2025 года

25.07.2025

январь — июль 2025 года

25.08.2025

январь – август 2025 года

25.09.2025

январь – сентябрь 2025 года

27.10.2025

январь – октябрь 2025 года

25.11.2025

январь – ноябрь 2025 года

25.12.2025

2025 год

25.03.2026

Декларация по НДС 

IV квартал 2024 года

27.01.2025

I квартал 2025 года

25.04.2025

II квартал 2025 года

25.07.2025

III квартал 2025 года

27.10.2025

IV квартал 2025 года

26.01.2026

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 

IV квартал 2024 года

20.01.2025

I квартал 2025 года

21.04.2025

II квартал 2025 года

21.07.2025

III квартал 2025 года

20.10.2025

IV квартал 2025 года

20.01.2026

Декларация по налогу при УСН для компаний

2024 год

25.03.2025

2025 год

25.03.2025

Декларация по налогу при УСН для ИП

2024 год

25.04.2025

2025 год

27.03.2026

Декларация по ЕСХН 

2024 год

25.03.2025

2025 год

25.03.2026

Декларация по налогу на имущество организаций за 2024 год

2024 год

25.02.2025

2025 год

25.02.2026

Декларация 3-НДФЛ для ИП за 2024 год

2024 год

30.04.2025

2025 год

30.04.2026

Декларация по НДС (импорт из ЕАЭС)

декабрь 2024 года

20.01.2025

январь 2025 года

20.02.2025

февраль 2025 года

20.03.2025

март 2025 года

21.04.2025

апрель 2025 года

20.05.2025

май 2025 года

20.06.2025

июнь 2025 года

21.07.2025

июль 2025 года

20.08.2025

август 2025 года

22.09.2025

сентябрь 2025 года

20.10.2025

октябрь 2025 года

20.11.2025

ноябрь 2025 года

22.12.2025

декабрь 2025 года

20.01.2026

Срок представления бухотчетности в 2025 году

Бухгалтерскую отчетность за 2024 год нужно сдать до 31.03.2025 включительно, а за 2025 год – не позднее 31.03.2026.

Сроки сдачи отчетности в Социальный фонд России в 2025 году

Вид отчетности

За какой срок

Срок сдачи

ЕФС-1 (в части сведений о стаже) 

2024 год

27.01.2025

2025 год

26.01.2026

ЕФС-1 (сведения о взносах на травматизм) 

2024 год

27.01.2025

1 квартал 2025 года

25.04.2025

1 полугодие 2025 года

25.07.2025

9 месяцев 2025 года

27.10.2025

2025 год

26.01.2026

Подтверждение основного вида деятельности (планируют отменить, но НПА пока нет)

2024 год

15.04.2025

2025 год

15.05.2026

Сроки сдачи в 2025 году уведомлений по НДФЛ, удерживаемому налоговыми агентами

Когда исчислен и удержан

Крайний срок сдачи уведомления

с 01.01.2025 по 22.01.2025

27.01.2025 

с 23.01.2025 по 31.01.2025

03.02.2025

с 01.02.2025 по 22.02.2025

25.02.2025

с 23.02.2025 по 28.02.2025

03.03.2025

с 01.03.2025 по 22.03.2025

25.03.2025

с 23.03.2025 по 31.03.2025

03.04.2025

с 01.04.2025 по 22.04.2025

25.04.2025

с 23.04.2025 по 30.04.2025

05.05.2025

с 01.05.2025 по 22.05.2025

26.05.2025 

с 23.05.2025 по 31.01.2025

03.06.2025

с 01.06.2025 по 22.06.2025

25.06.2025

с 23.06.2025 по 30.06.2025

03.07.2025

с 01.07.2025 по 22.07.2025

25.07.2025

с 23.07.2025 по 31.07.2025

04.08.2025 

с 01.08.2025 по 22.08.2025

25.08.2025

с 23.08.2025 по 31.08.2025

03.09.2025

с 01.09.2025 по 22.09.2025

25.09.2025

с 23.09.2025 по 30.09.2025

03.10.2025

с 01.10.2025 по 22.10.2025

27.10.2025

с 23.10.2025 по 31.10.2025

05.11.2025 

с 01.11.2025 по 22.11.2025

25.11.2025

с 23.11.2025 по 30.11.2025

03.12.2025

с 01.12.2025 по 22.12.2025

25.12.2025

с 23.12.2025 по 31.12.2025

30.12.2025 

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