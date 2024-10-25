Таблица сроков сдачи отчетности в 2025 году

Сроки сдачи отчетности в ИФНС в 2025 году
Ниже приведем сроки сдачи основной отчетности в ИФНС.
Вид отчетности
За какой срок подается
Срок сдачи
Уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов (кроме уведомления об НДФЛ, исчисленном и удержанном налоговыми агентами)
В зависимости от налога/взноса, в отношении которого подается уведомление
Не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов.
Расчет 6-НДФЛ
2024 год
25.02.2025
I квартал 2025 года
25.04.2025
I полугодие 2025 года
25.07.2025
9 месяцев 2025 года
27.10.2025
2025 год
25.02.2026
РСВ
2024 год
27.01.2025
I квартал 2025 года
25.04.2025
I полугодие 2025 года
25.07.2025
9 месяцев 2025 года
27.10.2025
2025 год
26.01.2026
Персонифицированные сведения о физлицах
декабрь 2024 года
27.01.2025
ПСВ за декабрь можно не представлять, если своевременно подать годовой РСВ с разделом 3 (Письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@)
январь 2025 года
25.02.2025
февраль 2025 года
25.03.2025
март 2025 года
25.04.2025
ПСВ за март можно не представлять, если своевременно подать РСВ за I квартал с разделом 3 (Письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@)
апрель 2025 года
26.05.2025
май 2025 года
25.06.2025
июнь 2025 года
25.07.2025
ПСВ за июнь можно не представлять, если вовремя подать РСВ за полугодие с разделом 3 (Письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@)
июль 2025 года
25.08.2025
август 2025 года
25.09.2025
сентябрь 2025 года
27.10.2025
ПСВ за сентябрь можно не представлять, если своевременно подать РСВ за 9 месяцев с разделом 3 (Письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@)
октябрь 2025 года
25.11.2025
ноябрь 2025 года
25.12.2025
декабрь 2025 года
26.01.2026
ПСВ за декабрь можно не представлять, если своевременно подать РСВ за год с разделом 3 (Письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@)
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности)
2024 год
25.03.2025
I квартал 2025 года
25.04.2025
I полугодие 2025 года
25.07.2025
9 месяцев 2025 года
27.10.2025
2025 год
25.03.2026
Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности)
2024 год
25.03.2025
январь 2025 года
25.02.2025
январь — февраль 2025 года
25.03.2025
январь — март 2025 года
25.04.2025
январь — апрель 2025 года
26.05.2025
январь — май 2025 года
25.06.2025
январь — июнь 2025 года
25.07.2025
январь — июль 2025 года
25.08.2025
январь – август 2025 года
25.09.2025
январь – сентябрь 2025 года
27.10.2025
январь – октябрь 2025 года
25.11.2025
январь – ноябрь 2025 года
25.12.2025
2025 год
25.03.2026
Декларация по НДС
IV квартал 2024 года
27.01.2025
I квартал 2025 года
25.04.2025
II квартал 2025 года
25.07.2025
III квартал 2025 года
27.10.2025
IV квартал 2025 года
26.01.2026
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
IV квартал 2024 года
20.01.2025
I квартал 2025 года
21.04.2025
II квартал 2025 года
21.07.2025
III квартал 2025 года
20.10.2025
IV квартал 2025 года
20.01.2026
Декларация по налогу при УСН для компаний
2024 год
25.03.2025
2025 год
25.03.2025
Декларация по налогу при УСН для ИП
2024 год
25.04.2025
2025 год
27.03.2026
Декларация по ЕСХН
2024 год
25.03.2025
2025 год
25.03.2026
Декларация по налогу на имущество организаций за 2024 год
2024 год
25.02.2025
2025 год
25.02.2026
Декларация 3-НДФЛ для ИП за 2024 год
2024 год
30.04.2025
2025 год
30.04.2026
Декларация по НДС (импорт из ЕАЭС)
декабрь 2024 года
20.01.2025
январь 2025 года
20.02.2025
февраль 2025 года
20.03.2025
март 2025 года
21.04.2025
апрель 2025 года
20.05.2025
май 2025 года
20.06.2025
июнь 2025 года
21.07.2025
июль 2025 года
20.08.2025
август 2025 года
22.09.2025
сентябрь 2025 года
20.10.2025
октябрь 2025 года
20.11.2025
ноябрь 2025 года
22.12.2025
декабрь 2025 года
20.01.2026
Срок представления бухотчетности в 2025 году
Бухгалтерскую отчетность за 2024 год нужно сдать до 31.03.2025 включительно, а за 2025 год – не позднее 31.03.2026.
Сроки сдачи отчетности в Социальный фонд России в 2025 году
Вид отчетности
За какой срок
Срок сдачи
ЕФС-1 (в части сведений о стаже)
2024 год
27.01.2025
2025 год
26.01.2026
ЕФС-1 (сведения о взносах на травматизм)
2024 год
27.01.2025
1 квартал 2025 года
25.04.2025
1 полугодие 2025 года
25.07.2025
9 месяцев 2025 года
27.10.2025
2025 год
26.01.2026
Подтверждение основного вида деятельности (планируют отменить, но НПА пока нет)
2024 год
15.04.2025
2025 год
15.05.2026
Сроки сдачи в 2025 году уведомлений по НДФЛ, удерживаемому налоговыми агентами
Когда исчислен и удержан
Крайний срок сдачи уведомления
с 01.01.2025 по 22.01.2025
27.01.2025
с 23.01.2025 по 31.01.2025
03.02.2025
с 01.02.2025 по 22.02.2025
25.02.2025
с 23.02.2025 по 28.02.2025
03.03.2025
с 01.03.2025 по 22.03.2025
25.03.2025
с 23.03.2025 по 31.03.2025
03.04.2025
с 01.04.2025 по 22.04.2025
25.04.2025
с 23.04.2025 по 30.04.2025
05.05.2025
с 01.05.2025 по 22.05.2025
26.05.2025
с 23.05.2025 по 31.01.2025
03.06.2025
с 01.06.2025 по 22.06.2025
25.06.2025
с 23.06.2025 по 30.06.2025
03.07.2025
с 01.07.2025 по 22.07.2025
25.07.2025
с 23.07.2025 по 31.07.2025
04.08.2025
с 01.08.2025 по 22.08.2025
25.08.2025
с 23.08.2025 по 31.08.2025
03.09.2025
с 01.09.2025 по 22.09.2025
25.09.2025
с 23.09.2025 по 30.09.2025
03.10.2025
с 01.10.2025 по 22.10.2025
27.10.2025
с 23.10.2025 по 31.10.2025
05.11.2025
с 01.11.2025 по 22.11.2025
25.11.2025
с 23.11.2025 по 30.11.2025
03.12.2025
с 01.12.2025 по 22.12.2025
25.12.2025
с 23.12.2025 по 31.12.2025
30.12.2025
Начать дискуссию