Кредитование для бизнеса в режиме одного окна: новые решения для развития бизнеса

Банки начинают работать с сегментом МСБ, но до уровня работы с физическими лицами пока далеко. Более 96% заявок на кредиты отклоняются из-за сложных бюрократических процедур. Изменить ситуацию решил финансовый маркетплейс Сравни, запустив полную сделку по оформлению кредитов для МСБ.

ИП и ООО — представители малого и среднего бизнеса — при обращении за кредитом часто получают отказы. Это происходит на разных этапах: при подаче заявки и после предоставления пакета документов. Если заявка одобряется, то часто на меньшую сумму, чем была запрошена.

По данным Сравни, число заявок МСБ на кредиты в первом полугодии 2024 года выросло на треть по сравнению с тем же периодом 2023. В среднем бизнес запрашивает 11,4 млн рублей, но одобряемая в итоге сумма ниже — в среднем 4,2 млн рублей. Из общего числа заявок положительное решение получают только 3,5% обращений.

Еще одна проблема бизнеса — необходимость предоставлять большой пакет документов. Чтобы повысить вероятность получения заемных средств, заявки приходится подавать сразу в несколько банков, на это тратятся дни или даже недели. При этом результат не всегда положительный.

Чтобы решить эти проблемы, финансовый маркетплейс Сравни запустил новый сервис для бизнеса. Теперь предприниматели могут быстро найти подходящие банковские предложения.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно ввести ИНН или название компании. В течение нескольких минут Сравни проводит прескоринг и показывает список банков с высокой вероятностью одобрения кредитов, а также предварительные условия для каждого из них. Затем пользователь выбирает подходящие ему предложения и только после этого заполняет анкету и отправляет документы.

Менеджер Сравни уточняет все детали по кредиту и согласовывает условия с представителем бизнеса. Затем заявку в течение суток рассматривает банк-партнер. После одобрения банк с клиентом подписывают документы, и бизнес может получить средства.

Равшан Хадыров, руководитель направления по развитию продуктов для малого и среднего бизнеса в Сравни, отметил: «Наша цель — увеличить скорость и количество одобрений кредитов для малого и микробизнеса. Мы стремимся к тому, чтобы каждый предприниматель, который обратился к нам, мог получить финансирование для любимого дела».

Новое решение Сравни полезно и банкам-партнерам. Им не приходится тратить значительные средства на привлечение клиентов — при этом благодаря сервису банки получают стабильный приток целевых клиентов.

Благодаря гибким способам интеграции и API-решениям система автоматически оценивает заемщиков и упрощает кредитный процесс. На старте проекта предприниматели получают доступ к кредитным продуктам 18 банков, включая Сбер, Альфа-Банк, Т-Банк, ПСБ и МСП Банк.

Благодаря сервису Сравни бизнесу не придется тратить время на подачу множества заявок — компании и предприниматели могут сразу обращаться в банки с высокой вероятностью одобрения кредита. Сравни позволяет сделать процесс подачи заявки быстрее и проще.

О финансовом маркетплейсе Сравни

Сравни — лидирующий финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 18 млн пользователей. Сравни входит в топ-5 крупнейших российских финтех-компаний, по версии исследовательского агентства Smart Ranking, а также в топ-30 самых дорогих интернет-компаний России, по версии журнала Forbes.

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