Как работодателю вернуть переплату по зарплате

Простить нельзя взыскивать
Обратите внимание: взыскание и удержание – разные вещи.
Удерживает переплату по зарплате только работодатель, а взыскать может лишь уполномоченный орган, и то только после того, как работодатель добьется этого в комиссии по трудовым спорам (ст. 387 ТК) или в суде.
Общее правило неизменно: взыскание излишне выплаченной зарплаты не допускается (ч. 4 ст. 137 ТК), но возможно, если:
имела место счетная ошибка;
орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признал, что работник сам виноват в том, что не выполнил норму труда (ст. 155 ТК) или в простое (ст. 157 ТК);
работник своими неправомерными действиями (причем подтвержденными судебным актом) сам создал условия для излишней выплаты.
По последнему основанию есть два момента.
1. Неправомерные действия – это любые действия работника, которые:
противоречат нормам права;
привели к переплате по зарплате (намеренно или случайно – значения не имеет).
Пример: работник подделал табель учета рабочего времени.
2. Неправомерными должны быть действия именно работника, получившего зарплату.
Если речь идет о действиях других работников – прежде всего, конечно, бухгалтеров, – которые допустили ошибку, – например, неверно применили положение о выплате зарплаты, то нет оснований для взыскания переплаты (аналогичные выводы сделал, в частности, Московский областной суд в определении от 12.10.2010, дело № 33-19764).
Важно: положения ч. 4 ст. 137 ТК касаются только зарплаты, в том числе компенсаций и стимулирующих выплат.
Прочие суммы и (или) ущерб, причиненный работодателю, может быть взыскан добровольно, если:
сотрудник не согласен с размером и основаниями для возврата;
сумма превышает среднемесячный его заработок.
Других законных оснований ни для удержания, ни для взыскания излишне выплаченной зарплаты, помимо указанных в ч. 4 ст. 137 ТК, нет.
Вопреки распространенному заблуждению, нельзя взыскать излишне выплаченную зарплату как неосновательное обогащение. Это противоречит ст. 1109 ГК.
Не подлежат возврату в этом качестве зарплата и приравненные к ней платежи, такие, например, как:
пенсия;
пособия;
стипендия;
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;
алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию,
если не было счетных ошибок и недобросовестности работника (определение ВС от 28.05.2010 № 18-В10-16).
Сколько можно удержать из зарплаты
При каждой выплате можно удержать не более 20% от суммы, причитающейся к уплате (ст. 138 ТК).
Распоряжение об удержании до полного погашения задолженности издается лишь раз, каждый раз составлять новый документ нет необходимости.
Если имела место счетная ошибка
Заметим, что это должна быть именно счетная, т. е. арифметическая ошибка.
Ни опечатка в платежке, ни «авторское» прочтение нормативного акта, ни дважды выплаченная зарплата счетными ошибками не является (на это обратил внимание Роструд еще в 2012 г., и с тех пор его мнение не изменилось, письмо от 01.10.2012 № 1286-6-1).
Если произошла счетная ошибка, то письменно сообщаете сотруднику об этом, назначив срок для возврата. Если в течение 30 дней деньги не будут возвращены, то издается приказ об удержании из зарплаты.
Формулировка может выглядеть, так:
В связи с допущенной счетной ошибкой при расчете заработной платы за апрель 2023 г. удержать из зарплаты Ф.И.О. за май 2023 г. излишне выплаченную ему сумму 3 500 (три тысячи пятьсот) руб. Основание: ч. 2, 3 ст. 137 ТК РФ.
Далее надо получить на нем же визу работника о том, что он согласен с суммой и основанием удержания (ст. 137 ТК). Если работник не пойдет на контакт, то придется идти в суд.
Часто возникает вопрос: можно ли урезать размер зарплаты в текущем месяце, если в предыдущем работник получил больше, чем причитается, вследствие неверного применения правил подсчета среднего заработка?
Ответ: нет, самостоятельно в таком случае работодатель не может урезать зарплату.
В рассматриваемом случае имеет место удержание, которое противоречит нормам ТК (счетная ошибка отсутствует), поэтому излишне выплаченное можно взыскать лишь в судебном порядке, предъявив иск о возврате указанных сумм.
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