Как работодателю вернуть переплату по зарплате

Прочие суммы и (или) ущерб, причиненный работодателю, может быть взыскан добровольно, если:

сотрудник не согласен с размером и основаниями для возврата ;

Других законных оснований ни для удержания, ни для взыскания излишне выплаченной зарплаты, помимо указанных в ч. 4 ст. 137 ТК , нет.

Вопреки распространенному заблуждению, нельзя взыскать излишне выплаченную зарплату как неосновательное обогащение. Это противоречит ст. 1109 ГК.

Не подлежат возврату в этом качестве зарплата и приравненные к ней платежи, такие, например, как:

пенсия;

пособия;

стипендия;

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;

алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию,

если не было счетных ошибок и недобросовестности работника (определение ВС от 28.05.2010 № 18-В10-16).

Сколько можно удержать из зарплаты

При каждой выплате можно удержать не более 20% от суммы, причитающейся к уплате (ст. 138 ТК).

Распоряжение об удержании до полного погашения задолженности издается лишь раз, каждый раз составлять новый документ нет необходимости.