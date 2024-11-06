ИИ в маркетинге: как грамотно использовать и в чем опасность для новичков

Искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью маркетинговых стратегий, предлагая бизнесу новые возможности для повышения эффективности. Чем помогут нейросети в развитии компаний и почему начинающим специалистам опасно использовать ИИ, рассказываем в статье.

Как использовать ИИ при собеседовании и… не пройти его

В нашем агентстве произошла забавная ситуация: финальным кандидатам на должность маркетолога мы отправили тестовое задание, и несколько человек выполнили его с использованием ChatGPT.

Конечно, сразу было понятно, кто воспользовался нейросетью для генерации ответов, поскольку они содержали характерные неточности и шероховатости.

К тому же ИИ не учитывает многих факторов, включая контекст, плюс иногда он откровенно привирает, придумывая несуществующие факты.

Ответы кандидатов на должность маркетолога, сгенерированные ИИ, говорили об отсутствии опыта у людей, недальновидности и недостаточной компетентности, поэтому собеседование они, естественно, не прошли.

Почему начинающим специалистам опасно использовать нейросети

Современные ИИ-технологии можно назвать огромным достижением нашего безусловно умного и развитого поколения, но с будущим поколением использование искусственного интеллекта может сыграть злую шутку.

Если упрощать процесс получения знаний и при обучении полагаться только на нейросети, то последствия могут быть самыми серьезными:

Поверхностное понимание темы . Доступ к информации в быстром и удобном формате может привести к тому, что люди будут усваивать только поверхностные знания, не углубляясь в тему. Это снизит уровень критического мышления и аналитических навыков.

Утрата навыков самостоятельного поиска и анализа информации. Если люди привыкнут получать готовые ответы от нейросетей, то утратят навыки самостоятельного поиска, анализа информации и формирования собственного мнения.

Зависимость от технологий . Полная зависимость от нейросетей может привести к снижению способности принимать решения без помощи технологий, что станет проблемой в ситуациях, когда доступ к ним ограничен.

Недостаток человеческого опыта . Нейросети не могут заменить живое взаимодействие и опыт, получаемый через общение с экспертами или участие в практических занятиях, что приведет к отсутствию глубокого понимания темы.

Получение ошибочной информации . Несмотря на свои достижения, нейросети иногда предоставляют неточные или искаженные данные. Использование их как единственного источника информации может привести к распространению заблуждений и неправильных решений.

Снижение креативности. Если всегда полагаться на рекомендации, генерируемые нейросетями, можно ограничить творческий процесс и индивидуальность. Вместо развития собственных уникальных идей люди будут автоматически следовать шаблонам.

Нейросети — мощный инструмент, но их использование должно сопровождаться критическим мышлением и стремлением к глубокому пониманию изучаемых тем. Поэтому очень важно найти баланс между использованием технологий и развитием собственных навыков.

Та же ChatGPT — прекрасный помощник для опытных специалистов с мощным фундаментом, а для новичков такой инструмент может быть даже опасен, причем во всех сферах, включая маркетинг.

Сегодня продаются курсы по маркетингу, которые содержат блок по использованию искусственного интеллекта. Однако начинающим маркетологам я бы посоветовала сначала получить фундаментальные знания о продвижении товаров и услуг, а уже потом знакомиться с возможностями нейросетей в маркетинге.

Чем хорош искусственный интеллект в маркетинге

Для начала хотелось бы выделить момент, который актуален вообще для всех сфер — нейросети прекрасно закрывают «проблему чистого листа». Если вам сложно начать какое-то дело или процесс, то ChatGPT соберет начальную информацию, которая станет прекрасной отправной точкой для дальнейшей работы и продвижения — то есть ИИ станет незаменимым помощником на самом старте.

Также советую попробовать функцию ChatGPT-агента, которая позволит создать собственного ИИ-сотрудника, например, виртуального маркетолога.

Такому помощнику в виде чат-бота можно сообщить нужную информацию о компании (история, ценности, маркетинговые стратегии), чтобы он понимал контекст и выдавал более релевантные и точные ответы — это поможет оптимизировать и ускорить рабочие процессы.

Еще одна важная ИИ-функция, которая поможет бизнесу и маркетингу — анализ данных. Конечно, многие слышали об использовании чат-ботов для общения с клиентами — эта тема уже порядком поднадоела, поэтому расскажу о более свежих кейсах.

Например, некоторые компании выгружают в нейросеть записи телефонных разговоров с клиентами за определенный период и транскрибируют их, после чего используют полученный контент для следующих целей:

Поиск закономерностей для создания скриптов. Нейросеть анализирует текст и определяет, как проходил диалог, который в итоге привел к продаже продукта — так можно строить рабочие скрипты.

Сбор клиентских вопросов для формирования базы знаний. Транскрибированный текст анализируется нейросетью для сбора всех вопросов от клиентов за определенный период времени. На основе этой информации можно создать внутреннюю базу знаний для обучения сотрудников.

Создание полезного контента для интернет-площадок. На основе клиентских вопросов также можно понять, что интересует потребителей больше всего. Благодаря такой информации можно генерировать интересный и полезный контент в соцсетях, блоге и других каналах коммуникации компании.

Кроме того, некоторые компании создают базы знаний для сотрудников, «скармливая» чат-ботам важную информацию о регламентах и бизнес-процессах. И когда у сотрудников возникает тои или иной вопрос, они не беспокоят коллег или руководителя, а просто задают его чат-боту в Telegram и получают релевантный ответ.

Такой практикой часто пользуются, например, финансовые организации, в работе которых предусмотрены сложные процессы — взаимодействие с документами, анкетами и т.д.

Как нейросети помогут сократить расходы МСБ

Далеко не все компании используют в работе анализ данных, поскольку не могут себе позволить взять аналитика в штат. Грамотные дата-сайентисты редко находятся в поиске работы и стоят недешево (таких специалистов некоторые предприниматели и руководители в шутку называют «дата-сатанистами»).

Поэтому для анализа данных сегодня все чаще используются возможности нейросетей, которые быстро обрабатывают информацию и предоставляют ответы, например, о сезонности продаж, тенденциях в отрасли и т.д.

Благодаря такой помощи искусственного интеллекта можно не только облегчить работу, но и сократить расходы компании, что особенно важно для малого и среднего бизнеса с небольшими оборотами.

В целом все вышеперечисленные варианты использования искусственного интеллекта помогут компаниям увеличить эффективность маркетинговой стратегии и развивать бизнес. Главное, использовать нейросети с умом и не доверять сразу всему, что выдает ИИ.