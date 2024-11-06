Больничный для ИП в 2025 году

В некоторых случаях ИП может рассчитывать на больничное пособие. Для этого нужно соблюдать определенные условия. Когда бизнесмен вправе получить выплату, как ее исчисляет фонд и какие документы надо подать, узнаете из нашей статьи.

Как ИП получить больничный за себя

Предприниматель, который добровольно зарегистрировался в СФР в качестве страхователя и вовремя уплатил взносы, имеет право на полный перечень пособий фонда.

Чтобы получать выплаты в 2025 году, страховые взносы потребуется перечислить до конца 2024 года. Платежи исчисляют за весь год независимо от даты регистрации в СФР. Их размер определяется по следующей формуле:

Стоимость страхового года = МРОТ на начало года х 2,9 % х 12.

В 2024 году величина годовых социальных взносов составит 6 696,22 (19 242 х 2,9 х 12). Эту сумму потребуется перечислить до 31 декабря текущего года одним платежом или несколькими, чтобы получать больничные пособия в 2025 году. В некоторых регионах стоимость страхового года из-за наличия районных коэффициентов может быть выше.

Чтобы встать на учет в Социальном фонде, ИП подает необходимые документы. В их состав входят заявление по согласованной с СФР форме, ИНН, паспорт, а также выписка из ЕГРИП. Зарегистрироваться можно лично в фонде по прописке предпринимателя, через МФЦ или на сайте госуслуг. В первых двух случаях процедура продлится до 3 рабочих дней, а вот втором — до 5.

При соблюдении всех условий предпринимателю выплатят пособие по временной нетрудоспособности, если он заболел или получил травму, находился на карантине, долечивался в санатории после стационара по направлению медучреждения, находился на протезировании в стационаре, ухаживал за больным членом семьи.

Правильно рассчитывать зарплату, пособия, отпускные и вести полный учет у ИП или в организации на лююом режиме научим вас на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». В программе собраны все изменения по налоговой реформе-2025, поэтому она будет полезна и новичкам, и опытным специалистам. Успейте купить курс за 3 500 рублей или оформите подписку Клерк.Премиум и получите доступ сразу ко всем онлайн-курсам «Клерка».

Стаж ИП для больничного

Для расчета пособия по временной нетрудоспособности ИП нужно учесть стаж, в течение которого уплачивались добровольные страховые взносы.

Помимо продолжительности их перечисления, в данный период включают время, когда физлицо состояло в трудовых или гражданско-правовых отношениях.

Размер пособия предпринимателя определяется так же, как и для наемных работников. Он зависит от величины страхового стажа:

60% — менее 5 лет;

80% — 5–8 лет;

100% — от 8 лет и более.

Пример, Менеджер Алексеева М. трудилась в компании на протяжении 5 лет, а в начале 2024 года расторгла трудовой договор и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. За 2024 год она полностью уплатила страховые взносы по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в СФР. В 2025 году предприниматель получила травму и открыла больничный на 15 дней.

Общий страховой стаж Алексеевой М.В. равен 6 лет, что составит 80% от минимального заработка в 2025 году.

Расчет больничного ИП

В целях исчисления среднего заработка за один день для расчета пособия бизнесмена берут МРОТ на день наступления страхового случая. Фактические доходы от предпринимательской деятельности в данном случае не учитывают.

Минимальное значение делят на количество календарных дней месяца временной нетрудоспособности. Для расчета применяют формулу:

Средний дневной заработок = МРОТ на федеральном уровне / число календарных дней в месяце страхового случая.

Далее определяют сумму дневного пособия в таком порядке:

Дневное пособие = Средний дневной заработок х размер пособия, исходя из страхового стажа в процентах.

На последнем этапе вычисляют общую сумму выплаты по больничному листу:

Пособие по временной нетрудоспособности = начисление за один день болезни х количество дней страхового случая.

Пример. ИП Волков А. уплачивает добровольные страховые взносы с 2024 года и перечислил все платежи до его окончания. Страховой стаж бизнесмена составляет 10 лет. Предположим, что предприниматель болел с 10 января по 15 января 2025 года. С начала следующего года федеральный МРОТ составит 22 440 рублей. Тогда больничное пособие Волкова А. за 6 дней составит 4 343,23 рубля (22 440 / 31 х 6).

Пример. Воспользуемся условиями предыдущего примера, но предположим, что предприниматель трудится в российском регионе, где установлен районный коэффициент 1,3. Тогда сумма пособия будет равна 5 646, 19 рубля (22 440 х 1,3/31 х 6).

Если застрахованный предприниматель, помимо ведения собственного дела, работает по найму по трудовому договору, пособие он получит на двух основаниях: как ИП в территориальном отделении СФР и через работодателя.

Выплата больничных ИП

При наступлении страхового случая бизнесмен обращается в медицинское учреждение, которое открывает листок нетрудоспособности в электронном виде. Его номер сообщают ИП.

После окончания болезни предприниматель обращается в фонд с заявлением о выплате пособия лично в СФР или через сайт. В качестве приложения также направляют сведения о застрахованном лице, утвержденные в приложении № 1 к приказу СФР от 22.04.2024 № 643.

После исчисления пособия по временной нетрудоспособности фонд перечислит его за все дни болезни, а не с четвертого дня, как установлено для сотрудников (пп. 2 п. 2 ст. 3 закона № 255-ФЗ).

СФР производит выплату не позднее 10 рабочих дней с момента получения необходимых документов. В зависимости от информации, указанной в сведениях, больничные поступят на банковскую карту или через почтовое отделение (п. 1 ст. 15 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Срок обращения ИП за выплатой

Если бизнесмен несвоевременно представит в фонд документы на оформление пособия, он теряет право на его получение.

Обратиться за выплатой по болезни, беременности и родам необходимо не позднее 6 месяцев со дня выздоровления или окончания декретного отпуска.

Если полугодовой срок пропущен, больничный могут оплатить при наличии уважительных причин, которые обозначены в приказе Минздравсоцразвития от 31.01.2007 № 74.

В отдельных случаях пособие может быть начислено, но не получено предпринимателем по разным причинам. Если, например, ИП указал неверные реквизиты банковской карты или вовремя не забрал почтовый перевод, он может претендовать на выплату не более чем за три года до обращения за ней. Если деньги не поступили по вине фонда, гражданин получит оплату по больничному за весь период без ограничения срока.

Больничный ИП на ребенка

Пособия по уходу за больным ребенком оформляют и рассчитывают аналогичным образом. При этом важно учесть некоторые особенности.

Так, если ребенок младше 15 лет, больничный откроют на весь период нетрудоспособности независимо от вида лечения: амбулаторно или в стационаре. Когда дети старше 15 лет, лист оформляют как по уходу за взрослым членом семьи на срок не более 7 календарных дней.

В зависимости от возраста ребенка и характера заболевания действуют ограничения по оплате.

Возраст ребенка Число дней оплаты До 7 лет 60 за год 7–15 лет 45 в течение года;

15 — по каждому случаю болезни

Когда предприниматель ухаживает за ребенком до 8 лет, размер пособия составляет 100% МРОТ независимо от страхового стажа. Если же дети старше, сумма выплаты определяется длительностью периода страхования и местом лечения. Например, при амбулаторном лечении первые 10 дней оплачивают в зависимости от стажа, а начиная с 11 дня — 50%в от минимального заработка.

Пример. Предприниматель Смирнова О. в 2024 году полностью уплатила добровольные страховые взносы. Допустим, в феврале 2025 года она ухаживает за больным сыном 9 лет в течение 10 календарных дней. На этот момент ее страховой стаж составил 7 лет 5 месяцев.

Тогда сумма пособия по уходу за ребенком равна 6411,43 рубля (22 440 / 28 х 80 % х 10).

Больничный по беременности и родам ИП

В 2025 году предприниматель также вправе получить пособия по БиР, если застраховался в СФР и уплатил добровольные взносы за предыдущий год.

Если взносы на страхование перечислены за год наступления страхового случая, больничный по беременности и родам оплате не подлежит.

Для получения социальной выплаты нужно обратиться с заявлением в фонд. Основанием также станут лист нетрудоспособности и сведения о застрахованном лице. Важно помнить, что получать такое пособие можно только на карту «Мир». Ее реквизиты указывают при заполнении способа получения. Страховой стаж ИП для расчета больничного по беременности и родам значения не имеет.

Выплату начисляют исходя из МРОТ за полный месяц, который действует на начало наступления страхового случая. В районах с региональными доплатами потребуется учитывать районные коэффициенты.

Чтобы определить средний заработок за день, минимальное значение делят на количество дней каждого месяца, на который приходится декретный отпуск.

Общая сумма больничного рассчитывается по формуле:

Пособие по БиР = Средний дневной заработок х число дней отпуска по беременности и родам.

Если декрет пришелся на неполный месяц, сумму исчислят пропорционально количеству дней.

Пример. ИП Соловьева А. в 2024 году полностью перечислила добровольные страховые взносы. С 10 января 2025 года она оформила больничный лист по беременности и родам на 140 календарных дней:

10–31 января — 22 дня;

1–28 февраля — 28 дней;

1–31 марта — 31 день;

1–30 апреля — 30 дней;

1–29 мая — 29 дней.

В таком случае сумма выплат за отпуск по БиР составит 104 237,42 рубля (22 440 х 3 мес. + 22 440 /31 х 22 + 22 440 /31 х 29).

Фонд перечислит пособие не позднее 10 рабочих дней при условии поступления правильно заполненных заявления и сведений о застрахованном лице.