Что делать работодателю, если у иностранного сотрудника закончилась регистрация

Если у иностранного работника закончилась регистрация, то у работодателя может возникнуть сразу несколько вопросов: можно ли уволить такого сотрудника, какие санкции будут за работу без регистрации. Рассказываем, что делать в такой ситуации.

Уволить работника из-за окончания регистрации нельзя. Основания увольнения указаны в ст. 77 ТК, а причины отстранения иностранца от работы на время отражены в ст. 327.5 ТК. И ни в одной из этих норм нет окончания регистрации. А значит работника нельзя ни уволить, ни отстранить.

Момент окончания регистрации у иностранного гражданина в данных статьях Трудового кодекса отсутствует.

Если работодатель не является принимающей стороной, то есть если работник не проживает по адресу работодателя или в его помещении, ответственность за нарушение миграционного учета будет лежать на иностранце согласно ст. 18.8 и 18.9 КоАП.

Читайте также по теме работы с иностранцами: