В Москве пройдет конференция для топ-менеджеров об ускорении крупных компаний — Enterprise Agile Russia

18 ноября 2024 г. в Москве уже шестой раз пройдет Enterprise Agile Russia — конференция об ускорении и цифровой трансформации крупных компаний. Организатором является компания «Лидеры изменений».

С 2019 года на Конференции собирают успешные примеры Agile-трансформаций крупных организаций России и зарубежья из различных отраслей с использованием всех распространенных фреймворков Enterprise Agility: SAFe®, LeSS, OKR, Nexus и прочих.

В 2023 году на Enterprise Agile Russia делились опытом более 20 спикеров из сферы Agile-трансформации разных отраслей и госсектора.

На конференции 2024 года участников ждут:

1. Кейсовые доклады о трансформации крупных компаний с контурами изменений от сотни до тысяч человек: Газпромбанк, Сбер, Альфа-Банк, Росбанк, Россельхозбанк, Райффайзен Банк, Технологии Доверия (ex-PwC), Avito, Яндекс, HeadHunter, Робофинанс, Газпром нефть, РН-БашНИПИнефть (Роснефть), Ростелеком, МТС, Иннохаб Росатома, ГНИВЦ (ФНС), YADRO, Астрал-Софт, KION и других.

2. Воркшопы.

3. Встречи со спикерами и участниками.

4. Опыт цифровизации из различных отраслей: ИТ, финансы, телекоммуникации, промышленность и других, а также госсектора.

5. Частные консультации с экспертами.

6. Вечерний фуршет со спикерами и очными участниками.

7. Церемония награждения победителей 4 номинаций рейтинга Лидеров изменений:

Лидеры продуктовой трансформации.

Лидеры SAFe®-трансформации.

Лидеры OKR-трансформации.

Лидеры цифровой трансформации среди компаний.

Конференция пройдет как в очном формате, так и в режиме онлайн-трансляции докладов. Основные тематики: Старт Enterprise Agility.

Согласование бизнеса и разработки.

Структурная и техническая гибкость команд.

Масштабирование Agile на всю организацию.

Применение Agile в государственном управлении. Узнать подробнее и зарегистрироваться

О компании Лидеры изменений

Компания Лидеры изменений специализируется на продвижении и внедрении современных управленческих подходов в российские компании.

Мы стремимся поддерживать профессионалов в области цифровой трансформации и способствовать развитию инновационных методов управления.

Основное направление работы Лидеров изменений связано с обучением современным управленческим практикам, консалтингом и сопровождением Agile- и цифровых трансформаций крупного бизнеса и госкомпаний.

Компания является топ–1 провайдером для крупных компаний продуктового подхода, SAFe® (Scaled Agile Framework), OKR (Objectives and Key Results) и Цифровой трансформации.

Среди клиентов: 12storeez, B2Broker, KFC, Samokat.tech, SUNLIGHT, WBPROD, Xsolla, YADRO, А101, Ак Барс Цифровые Технологии, Банк 131, Бизнес-клуб Бабр, ВкусВилл, ВСК, Газпромбанк, Газстройпром, Галс Девелопмент, Ингосстрах, Манго Офис, МигКредит, Монитор Электрик, МШУ Сколково, Нейрософт, Новосибирскэнергосбыт, Ростелеком, РТ Лабс, Рубис, Самолет, СОГАЗ, Солар, Т-Банк, Филип Моррис, Финестра, Яндекс, Яндекс Маркет.

Для дополнительной информации посетите сайт Лидеров изменений.

Контакты:

Реклама: ООО «Лидеры изменений», ИНН 9723206063, erid: LjN8K2SPC