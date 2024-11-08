В Москве пройдет конференция для топ-менеджеров об ускорении крупных компаний — Enterprise Agile Russia

С 2019 года на Конференции собирают успешные примеры Agile-трансформаций крупных организаций России и зарубежья из различных отраслей с использованием всех распространенных фреймворков Enterprise Agility: SAFe®, LeSS, OKR, Nexus и прочих.
В 2023 году на Enterprise Agile Russia делились опытом более 20 спикеров из сферы Agile-трансформации разных отраслей и госсектора.
На конференции 2024 года участников ждут:
1. Кейсовые доклады о трансформации крупных компаний с контурами изменений от сотни до тысяч человек: Газпромбанк, Сбер, Альфа-Банк, Росбанк, Россельхозбанк, Райффайзен Банк, Технологии Доверия (ex-PwC), Avito, Яндекс, HeadHunter, Робофинанс, Газпром нефть, РН-БашНИПИнефть (Роснефть), Ростелеком, МТС, Иннохаб Росатома, ГНИВЦ (ФНС), YADRO, Астрал-Софт, KION и других.
2. Воркшопы.
3. Встречи со спикерами и участниками.
4. Опыт цифровизации из различных отраслей: ИТ, финансы, телекоммуникации, промышленность и других, а также госсектора.
5. Частные консультации с экспертами.
6. Вечерний фуршет со спикерами и очными участниками.
7. Церемония награждения победителей 4 номинаций рейтинга Лидеров изменений:
Лидеры продуктовой трансформации.
Лидеры SAFe®-трансформации.
Лидеры OKR-трансформации.
Лидеры цифровой трансформации среди компаний.
Конференция пройдет как в очном формате, так и в режиме онлайн-трансляции докладов. Основные тематики:
Старт Enterprise Agility.
Согласование бизнеса и разработки.
Структурная и техническая гибкость команд.
Масштабирование Agile на всю организацию.
Применение Agile в государственном управлении.
О компании Лидеры изменений
Компания Лидеры изменений специализируется на продвижении и внедрении современных управленческих подходов в российские компании.
Мы стремимся поддерживать профессионалов в области цифровой трансформации и способствовать развитию инновационных методов управления.
Основное направление работы Лидеров изменений связано с обучением современным управленческим практикам, консалтингом и сопровождением Agile- и цифровых трансформаций крупного бизнеса и госкомпаний.
Компания является топ–1 провайдером для крупных компаний продуктового подхода, SAFe® (Scaled Agile Framework), OKR (Objectives and Key Results) и Цифровой трансформации.
Среди клиентов: 12storeez, B2Broker, KFC, Samokat.tech, SUNLIGHT, WBPROD, Xsolla, YADRO, А101, Ак Барс Цифровые Технологии, Банк 131, Бизнес-клуб Бабр, ВкусВилл, ВСК, Газпромбанк, Газстройпром, Галс Девелопмент, Ингосстрах, Манго Офис, МигКредит, Монитор Электрик, МШУ Сколково, Нейрософт, Новосибирскэнергосбыт, Ростелеком, РТ Лабс, Рубис, Самолет, СОГАЗ, Солар, Т-Банк, Филип Моррис, Финестра, Яндекс, Яндекс Маркет.
Для дополнительной информации посетите сайт Лидеров изменений.
Контакты:
Компания «Лидеры изменений».
Email: sales@changeleaders.ru.
Телефон: +7 (499) 938-90-97.
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