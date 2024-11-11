Как ИП принять на работу гражданина Белоруссии

При трудоустройстве гражданина Белоруссии нужно учитывать, что эта страна входит в ЕАЭС. А значит и порядок трудоустройства будет не как у других иностранцев.

Граждане Белоруссии имеют равные с гражданами РФ права. Они касаются оплаты труда, режима рабочего времени и отдыха, охраны условий труда и других социальных гарантий согласно Решению Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 №4. Помимо этого договор о ЕАЭС также предусматривает привилегии, которые касаются трудовой деятельности.

Трудовой договор с гражданином Белоруссии составляется так же, как и с россиянином. Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 57 ТК в документ необходимо включить информацию о месте работы, оплате труда, условиях труда на рабочем месте, условие об обязательном социальном страховании и другие сведения и условия.

Ограничений по сроку действия договора с работником-белорусом не установлено. То есть работодатель может заключить как бессрочный, так и срочный трудовой договор (в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК).

Дополнительно в договор можно включить сведения о разрешении на временное проживание или о виде на жительство при наличии у работника одного из этих статусов согласно абз. 3, 4 ч. 1 ст. 327.2 ТК.

При заключении ТД с гражданином Белоруссии также нужно уведомить об этом территориальный орган МВД согласно п. 8 ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ.

Верховный Суд РФ в отдельных постановлениях, на основании Решения Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 №4 пришел к выводу, что на граждан Белоруссии, трудоустроенных в России, и их работодателей положения ст. 13 №115-ФЗ не распространяются.

При этом работодателю лучше перестраховаться и подать уведомление в МВД, чтобы обезопасить себя от претензий и штрафов.