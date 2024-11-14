Как предпринимателю вести управленческий учет

Необходимость управленческого учета становится очевидной:

Возрастает риск кассовых разрывов. Важно начать планирование поступлений и оплат. Нужен платежный календарь. Собственнику нужно четко понимать, какую сумму дивидендов можно вывести из бизнеса, чтобы его не обескровить. Нужно считать рентабельность бизнеса, чтобы принимать решение о кредитовании. Если ставка кредита выше процента рентабельности, то бизнес будет работать только на проценты банка, проедать сам себя. Нужен ABC-анализ. Избавляемся от низкомаржинальных товаров, рекламируем высокомаржинальные.

Планирую написать серию статей о том, в каких программах можно вести управленческий учет некрупного бизнеса.

Сегодня начну с программы, знакомой всем бухгалтерам: 1С Бухгалтерия.

Многие пользователи не знают, что простая программа 1С для ведения бухгалтерского учета способна выдать собственнику информацию для анализа.

В программе есть раздел, который называется «Руководителю». Бухгалтеры, как правило, им не пользуются. Этот раздел содержит отчеты для анализа бизнеса. Так что вести управленческий учет можно в одной программе с бухгалтерским.

Кому подходит такой вариант?

Организациям, которые ведут полностью официальный учет : нет неучтенной выручки, нет серой зарплаты, бизнес не разделен на несколько юридических лиц и т.п.

Индивидуальным предпринимателям на УСН . Предприниматели могут не вести бухгалтерский учет, но они должны учитывать в книге доходов и расходов свои доходы (или доходы с расходами) для правильного расчета налога. Этот учет можно совместить с управленческим в одной базе: официальные операции для расчета налогов помечать, что они учитываются при УСН; все остальные операции помечать, что они не учитываются при УСН.



Для предпринимателя такой способ учета — экономия на второй учетной базе.

Для бухгалтера — это хорошая возможность повышения дохода.

Бухгалтер может продемонстрировать предпринимателю возможность анализа бизнеса с помощью имеющихся в программе отчетов.