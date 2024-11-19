Справку о среднем заработке изменят с 1 января 2025 года

Справку о среднем заработке выдают по просьбе увольняющего работника, который планирует встать на учет в службе занятости. С 1 января 2025 года Минтруд скорректирует форму.

Справка о среднем заработке для пособия по безработице.docx

Справка о среднем заработке для пособия по безработице.docx

Источник: Бухгалтерия.ру

Если работник после увольнения обращается в центр занятости и встает на учет в качестве безработного, он вправе получать пособие по безработице. Размер выплат может составит 40%, 60% или 70% от средней заработной платы на последнем месте работы.

Справка о среднем заработке не входит в перечень обязательных документов, которые должны быть выданы при увольнении. Эту справку работодатель выдает на основании письменной просьбы работника.

Рассчитать средний заработок и выдать работнику справку для центра занятости нужно в течение трех рабочих дней, со дня подачи работником заявления.

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Действующая в 2024 году форма справки утверждена приказом от 27.07.2023 № 604н, затем скорректирована приказом Минтруда от 27 апреля 2024 г. № 239н.

Скачать бланк справки

Работодатель может выдать такую справку в произвольной форме. Она должна быть принята центром занятости, если содержит все необходимые сведения для расчета пособия по безработице.

На это обращал внимание Роструд сайте онлайнсинпекция.рф. Теми не менее, во избежание недоразумений, лучше всего, использовать утвержденный бланк.

В справке указываются такие сведения:

название работодателя (наименование юрлица или ФИО предпринимателя);

адрес регистрации юрлица или ИП;

сведения о сотруднике — ФИО, паспортные данные, СНИЛС, адрес проживания;

период работы у работодателя ;

величину среднего заработка , которая рассчитана согласно постановлению Правительства от 24.06.2023 г. № 1026;

сведения об отпусках — по БиР, по уходу за ребенком, без оплаты при длительности больше 9 мес.

Средний заработок исчисляется за 3 календарных месяца, предшествующих календарному месяцу перед месяцем увольнения, как произведение среднего дневного заработка на среднемесячное число рабочих дней в расчетном периоде.

Для уволенных с военной службы по призыву расчетным периодом будут 3 календарных месяца, предшествовавшие месяцу призыва на службу.

Что изменят в справке с 2025 года

В новой справке учтут все изменения, внесенные в трудовое законодательство с 2024 году. В частности, новый порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей работы.

Согласно проекту Минтруда новая форма вводится с 1 января 2025 года. Справка, действовавшая в 2024 году, утвержденная приказом Минтруда ‎от 27 июля 2023 г. № 604н, утратила силу.

Изменения носят технический характер. Их проблематично отследить при первом просмотре бланка и тем более описать. Справка та же.

В ней, как и ранее, есть строки для внесения: