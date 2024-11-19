Новые тренды в резюме: как составить, чтобы вас заметили и при этом захотели позвать на собеседование

Зачем следить за трендами?
Рынок труда быстро меняется, а конкуренция за работу мечты есть всегда. Если сумеете «оседлать» тренд и тем самым выделиться на общем фоне — ваша привлекательность как кандидата вырастет.
Многие тренды полезны: они отражают прогресс, помогают сделать резюме более внятным и убедительным — а также заметным для ATS, что, в свою очередь, сейчас тоже является трендом.
Применяя тренды, вы демонстрируете свои ценности (новаторство, смелость, творчество) и подходы к работе (быстрое принятие решений, гибкость, адаптивность, любопытство).
Если знаете, чего ожидают рекрутеры, — лучше попадаете в эти ожидания.
Тренды, которые становятся общепринятой практикой
Тренд
Описание
Пример
Акцент в резюме на гибкие навыки
Умения адаптироваться, общаться, разрешать конфликты становятся важными критериями при подборе кандидатов, так как способствуют успеху в команде и лояльности клиентов
«Разрешила более 20 конфликтов с клиентами в роли менеджера, удержав 95% клиентов»
Обязательные списки результатов и достижений
Измеримые (и измеренные) успехи, конкретные достижения показывают, что кандидат не просто выполняет обязанности, но стремится к эффективности, улучшению процессов
«Увеличил конверсию отдела продаж на 30% за шесть месяцев»
Оптимизация под ATS- и ИИ-скрининги
ATS и программы со встроенным ИИ для проведения первичного отсева отдают предпочтение кандидатам с хорошо структурированными резюме, в которых есть ключевые слова
Ключевые слова, связанные с вашей областью (как вариант, для маркетолога это «анализ данных», «SEO», «контент-маркетинг»)
Адаптация резюме под каждую вакансию
Тщательно «подогнанные» под вакансию резюме показывают рекрутеру высокую мотивацию и интерес именно к этой работе, а также повышают шанс быть замеченным благодаря релевантному опыту и навыкам
«Вел проекты с более чем пятью ключевыми клиентами» — для аккаунт-менеджера, которому предстоит работать с ключевыми клиентами
Ссылки на соцсети
Люди нанимают людей: если рекрутеру будет сложно выбрать из самых сильных кандидатов, он пойдет изучать соцсети, сверяя интересы и ценности человека с принципами корпоративной культуры
Ссылка хотя бы на одну соцсеть, в которой вы придерживаетесь профессиональной интонации
Минималистичный дизайн
Простой, лаконичный стиль делает резюме более удобным для восприятия, повышает его читаемость и в целом производит позитивное впечатление
Отсутствие лишних графических элементов, ясная структура: списки, четкие заголовки для каждого раздела
Новые тренды, которые стоит знать и использовать
Портфолио или сайт-визитка вместо резюме
Всё больше специалистов, особенно в IT, создают персональный сайт с примерами работ и достижениями, который заменяет стандартное резюме. Такой сайт может включать разделы «Обо мне», «Навыки», «Опыт», «Кейсы» и «Отзывы».
Почему это становится трендом? Технологии позволяют лучше презентовать себя, а объем информации, который рекрутер захочет изучить, зависит от его пожеланий и заинтересованности («сканировать» взглядом сайт довольно просто).
Примеры. Для вдохновения можете посмотреть готовые сайты-визитки разных специалистов (не только фрилансеров).
Как применить? Зарегистрируйтесь на сайте-конструкторе и соберите простую визитку с блоками «Обо мне», «Опыт»/«Кейсы», «Отзывы». Создайте приятный визуал с помощью фотографий, инфографики, скриншотов. Добавьте контакты или форму для обратной связи.
Использование инструментов визуализации
Через инфографику можно отобразить интересные факты о себе. Видео продемонстрирует навыки. Презентация выгодно подчеркнет амбициозность ваших проектов, их динамику или успешные результаты.
Почему это становится трендом? Человек намного быстрее воспринимает и распознает картинки, чем обычный текст или устную речь.
Примеры. Для вдохновения можете посмотреть резюме специалистов, созданные в Canva (ушла из России, но есть аналоги), и резюме в виде инфографики.
Как применить? Соберите инфографику о себе-профессионале и своих достижениях в VistaCreate, Visme, Piktochart, Easel.ly или другом сервисе. Запишите короткое видео с самопрезентацией.
Адаптация резюме под ATS
ATS — система отслеживания кандидатов, которая «читает» текст и ищет конкретные ключевые слова. Чтобы отобразить всю нужную для ATS информацию, можно скорректировать резюме и даже сделать его больше (то есть превысить размер в одну страницу, который был приоритетом ранее).
Почему это становится трендом? Всё больше работодателей используют ATS и сервисы скрининга со встроенным ИИ.
Как применить? Подумайте, какие слова будут искать рекрутеры в резюме специалистов вашего профиля и уровня (подсказкой может стать описание вакансии). Добавьте эти ключевые слова, но избегайте сложных таблиц (их система может не прочитать) и воды (каждая фраза должна быть содержательной).
Снижение внимания к пробелам
Долгие перерывы между работой в разных компаниях после пандемии уже не так сильно смущают рекрутеров.
Почему это становится трендом? Периоды без работы всё чаще связаны с переобучением или обстоятельствами, не зависящими от кандидата. Кроме того, часть специалистов берут саббатикал.
Как применить? Внятно и честно укажите причину паузы. Подчеркните, что в этот период приобрели ценные для должности навыки или опыт.
Умение работать с ИИ как важный скил
Работодатели всё больше ценят умение задействовать ИИ-инструменты для оптимизации рабочих процессов, анализа данных и других задач.
Почему это становится трендом? ИИ внедряется повсеместно, а использовать многие удобные инструменты можно бесплатно, при этом в разы увеличивая производительность.
Как применить? Изучите популярные инструменты и сервисы со встроенным ИИ, которые могут быть полезны в вашей профессии. Пройдите необходимое обучение. Укажите опыт работы с ИИ в резюме. Поделитесь примерами использования ИИ в проектах.
Кратко об остальных трендах
Навыки в резюме становятся важнее образования. Иногда на диплом не просто не смотрят — его даже не требуют. Основное внимание всё чаще уделяется техническим (hard) и межличностным (soft) навыкам, а еще так называемым навыкам личной ответственности и осознанности (self skills).
Ссылка на профессиональный блог добавляет резюме ценности. Сразу видно, что вы увлеченный специалист и эксперт в своей области. Можно завести блог на «Дзене», создать группу во «ВКонтакте» или вести записи в профессиональной соцсети, например в TenChat.
Подработки, хобби- и side-проекты воспринимаются как ценный опыт. Они показывают, что вы умеете грамотно распоряжаться временем, стремитесь пробовать новое и, кроме того, готовы к вызовам и ошибкам.
Социальная ответственность добавляет кандидату очков. Человек, который является волонтером, занимается благотворительными или экологическими проектами, становится интереснее и как индивидуальность, и как специалист, который быстрее впишется в корпоративную культуру (если компания сама выступает за устойчивое развитие).
QR-код — компактный способ хранения информации. Он позволяет дополнить резюме сведениями, которые не поместились в «классические» блоки, и при этом не перегружает его.
Среди софт-скилов стоит указывать навык удаленной работы. Умение эффективно работать из дома и без постоянного физического надзора со стороны руководителя ценится всё выше. Навык включает в себя управление временем, использование цифровых инструментов и знание способов и этикета цифровой коммуникации.
Наличие отзывов и рекомендаций в резюме упрощает работу рекрутера. Добавить их можно в виде ссылки на отдельный документ, в котором приведены сами рекомендации и контакты рекомендателей.
Генерация/улучшение резюме с помощью ИИ
Строго говоря, это еще не тренд — скорее инструмент, который помогает тем, кто готов потратить время и силы, чтобы в нем разобраться. Разбираться, к сожалению, придется не только в функциях и возможностях, но и в доступах; также нужно будет переводить вводные данные и результат на английский язык и обратно.
Сервисы, с которыми можно поэкспериментировать:
Teal,
Jobscan,
Resume.io,
Resumaker.ai,
Kickresume.
Если не хотите слишком глубоко вникать —— просто пообщайтесь с нейросетями, предварительно объяснив им задачу. Например, ChatGPT или «Алиса» на основе YandexGPT может создать или улучшить сопроводительное письмо, адаптировать текст под требования в вакансии, выделить ваши сильные стороны и достижения, предложить идеи и варианты структуры.
Пример промпта (задачи для ИИ) — «Напиши сопроводительное письмо для вакансии менеджера по продажам с акцентом на мой опыт работы в сфере B2B и навыки коммуникации».
Учтите! Нужно или сначала рассказать ИИ о том, что вы знаете и умеете, или загрузить в него свое резюме. Кроме того, предложенные тексты стоит дорабатывать, опираясь на свои предпочтения.
Я работаю в консервативных отраслях: машиностроение, химические производства, атомная энергетика. Конечно, вижу новшества, которые прилетают из IT: использование искусственного интеллекта при поиске работы, QR-коды или гифки в резюме, графическая подача информации (инфографика).
Но именно в производстве руководители озадачены не тем, чтобы выбрать среди огромного количества однотипных резюме, которые «сверкают-мерцают-подмигивают».
Моим заказчикам важно, чтобы нашелся хотя бы один человек с необходимым (техническим) образованием, без вредных привычек и способный каждое утро к восьми часам приходить на работу.
Если человек в одной строке напишет, что он работал в таком же производстве, и двумя-тремя ключевыми словами даст понять, что релевантен позиции, на которую нужен специалист, — его будут рассматривать даже без полного резюме. Позднее кандидат заполнит анкету для службы безопасности и мы выявим все недостающие факты.
В коммерческие департаменты производства требования к резюме немного выше, ведь «коммерсантов» в разы больше, чем технических специалистов. Здесь уже потребуется описание результатов, желательно с цифрами и в рублях.
Кстати, мне уже попадаются резюме, подготовленные при помощи ИИ. Текста много. Читаешь его и думаешь: «Зачем здесь столько воды?» Поэтому, на мой взгляд, трендом в резюме становится здравый смысл и результативность, которая уже прижилась в умах соискателей.
Ирина Рузавина, промышленный рекрутер, карьерный консультант
Что стоит запомнить?
Подчеркивайте в резюме свои гибкие навыки.
Показывайте конкретные результаты и достижения.
Оптимизируйте резюме для ИИ и ATS.
Адаптируйте его (делайте отдельную копию) под каждую действительно интересную вам вакансию.
Используйте чистый и минималистичный дизайн (если составляете резюме не в конструкторе на сайте для поиска работы).
Выберите тренд из списка и попробуйте применить его, откликаясь на вакансию в следующий раз.
Учтите, что тренды меняются (в том числе перестают быть трендами), поэтому рассматривайте все рекомендации как эксперименты для улучшения своего резюме. Ведь эксперимент, как известно, может не оправдать ожиданий, а может оказаться удачным.
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