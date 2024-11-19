Новые тренды в резюме: как составить, чтобы вас заметили и при этом захотели позвать на собеседование

Сегодня соискателю недостаточно просто составить резюме: важно сделать его современным и заметным. Разберемся, какие тренды наметились в оформлении резюме за последний год и как они помогают привлечь внимание рекрутеров. И расскажем, как вы можете применить их, чтобы подчеркнуть свой профессионализм и получить приглашение на собеседование.

Зачем следить за трендами?

Рынок труда быстро меняется, а конкуренция за работу мечты есть всегда. Если сумеете «оседлать» тренд и тем самым выделиться на общем фоне — ваша привлекательность как кандидата вырастет.

Многие тренды полезны : они отражают прогресс, помогают сделать резюме более внятным и убедительным — а также заметным для ATS, что, в свою очередь, сейчас тоже является трендом.

Применяя тренды, вы демонстрируете свои ценности (новаторство, смелость, творчество) и подходы к работе (быстрое принятие решений, гибкость, адаптивность, любопытство).

Если знаете, чего ожидают рекрутеры, — лучше попадаете в эти ожидания.

Тренды, которые становятся общепринятой практикой

Тренд Описание Пример Акцент в резюме на гибкие навыки Умения адаптироваться, общаться, разрешать конфликты становятся важными критериями при подборе кандидатов, так как способствуют успеху в команде и лояльности клиентов «Разрешила более 20 конфликтов с клиентами в роли менеджера, удержав 95% клиентов» Обязательные списки результатов и достижений Измеримые (и измеренные) успехи, конкретные достижения показывают, что кандидат не просто выполняет обязанности, но стремится к эффективности, улучшению процессов «Увеличил конверсию отдела продаж на 30% за шесть месяцев» Оптимизация под ATS- и ИИ-скрининги ATS и программы со встроенным ИИ для проведения первичного отсева отдают предпочтение кандидатам с хорошо структурированными резюме, в которых есть ключевые слова Ключевые слова, связанные с вашей областью (как вариант, для маркетолога это «анализ данных», «SEO», «контент-маркетинг») Адаптация резюме под каждую вакансию Тщательно «подогнанные» под вакансию резюме показывают рекрутеру высокую мотивацию и интерес именно к этой работе, а также повышают шанс быть замеченным благодаря релевантному опыту и навыкам «Вел проекты с более чем пятью ключевыми клиентами» — для аккаунт-менеджера, которому предстоит работать с ключевыми клиентами Ссылки на соцсети Люди нанимают людей: если рекрутеру будет сложно выбрать из самых сильных кандидатов, он пойдет изучать соцсети, сверяя интересы и ценности человека с принципами корпоративной культуры Ссылка хотя бы на одну соцсеть, в которой вы придерживаетесь профессиональной интонации Минималистичный дизайн Простой, лаконичный стиль делает резюме более удобным для восприятия, повышает его читаемость и в целом производит позитивное впечатление Отсутствие лишних графических элементов, ясная структура: списки, четкие заголовки для каждого раздела

Новые тренды, которые стоит знать и использовать

Портфолио или сайт-визитка вместо резюме

Всё больше специалистов, особенно в IT, создают персональный сайт с примерами работ и достижениями, который заменяет стандартное резюме. Такой сайт может включать разделы «Обо мне», «Навыки», «Опыт», «Кейсы» и «Отзывы».

Почему это становится трендом? Технологии позволяют лучше презентовать себя, а объем информации, который рекрутер захочет изучить, зависит от его пожеланий и заинтересованности («сканировать» взглядом сайт довольно просто).

Примеры. Для вдохновения можете посмотреть готовые сайты-визитки разных специалистов (не только фрилансеров).

Как применить? Зарегистрируйтесь на сайте-конструкторе и соберите простую визитку с блоками «Обо мне», «Опыт»/«Кейсы», «Отзывы». Создайте приятный визуал с помощью фотографий, инфографики, скриншотов. Добавьте контакты или форму для обратной связи.

Использование инструментов визуализации

Через инфографику можно отобразить интересные факты о себе. Видео продемонстрирует навыки. Презентация выгодно подчеркнет амбициозность ваших проектов, их динамику или успешные результаты.

Почему это становится трендом? Человек намного быстрее воспринимает и распознает картинки, чем обычный текст или устную речь.

Примеры. Для вдохновения можете посмотреть резюме специалистов, созданные в Canva (ушла из России, но есть аналоги), и резюме в виде инфографики.

Как применить? Соберите инфографику о себе-профессионале и своих достижениях в VistaCreate, Visme, Piktochart, Easel.ly или другом сервисе. Запишите короткое видео с самопрезентацией.

Адаптация резюме под ATS

ATS — система отслеживания кандидатов, которая «читает» текст и ищет конкретные ключевые слова. Чтобы отобразить всю нужную для ATS информацию, можно скорректировать резюме и даже сделать его больше (то есть превысить размер в одну страницу, который был приоритетом ранее).

Почему это становится трендом? Всё больше работодателей используют ATS и сервисы скрининга со встроенным ИИ.

Как применить? Подумайте, какие слова будут искать рекрутеры в резюме специалистов вашего профиля и уровня (подсказкой может стать описание вакансии). Добавьте эти ключевые слова, но избегайте сложных таблиц (их система может не прочитать) и воды (каждая фраза должна быть содержательной).

Снижение внимания к пробелам

Долгие перерывы между работой в разных компаниях после пандемии уже не так сильно смущают рекрутеров.

Почему это становится трендом? Периоды без работы всё чаще связаны с переобучением или обстоятельствами, не зависящими от кандидата. Кроме того, часть специалистов берут саббатикал.

Как применить? Внятно и честно укажите причину паузы. Подчеркните, что в этот период приобрели ценные для должности навыки или опыт.

Умение работать с ИИ как важный скил

Работодатели всё больше ценят умение задействовать ИИ-инструменты для оптимизации рабочих процессов, анализа данных и других задач.

Почему это становится трендом? ИИ внедряется повсеместно, а использовать многие удобные инструменты можно бесплатно, при этом в разы увеличивая производительность.

Как применить? Изучите популярные инструменты и сервисы со встроенным ИИ, которые могут быть полезны в вашей профессии. Пройдите необходимое обучение. Укажите опыт работы с ИИ в резюме. Поделитесь примерами использования ИИ в проектах.

Кратко об остальных трендах

Навыки в резюме становятся важнее образования. Иногда на диплом не просто не смотрят — его даже не требуют. Основное внимание всё чаще уделяется техническим (hard) и межличностным (soft) навыкам, а еще так называемым навыкам личной ответственности и осознанности (self skills).

Ссылка на профессиональный блог добавляет резюме ценности. Сразу видно, что вы увлеченный специалист и эксперт в своей области. Можно завести блог на «Дзене», создать группу во «ВКонтакте» или вести записи в профессиональной соцсети, например в TenChat.

Подработки, хобби- и side-проекты воспринимаются как ценный опыт. Они показывают, что вы умеете грамотно распоряжаться временем, стремитесь пробовать новое и, кроме того, готовы к вызовам и ошибкам.

Социальная ответственность добавляет кандидату очков. Человек, который является волонтером, занимается благотворительными или экологическими проектами, становится интереснее и как индивидуальность, и как специалист, который быстрее впишется в корпоративную культуру (если компания сама выступает за устойчивое развитие).

QR-код — компактный способ хранения информации. Он позволяет дополнить резюме сведениями, которые не поместились в «классические» блоки, и при этом не перегружает его.

Среди софт-скилов стоит указывать навык удаленной работы. Умение эффективно работать из дома и без постоянного физического надзора со стороны руководителя ценится всё выше. Навык включает в себя управление временем, использование цифровых инструментов и знание способов и этикета цифровой коммуникации.

Наличие отзывов и рекомендаций в резюме упрощает работу рекрутера. Добавить их можно в виде ссылки на отдельный документ, в котором приведены сами рекомендации и контакты рекомендателей.

Генерация/улучшение резюме с помощью ИИ

Строго говоря, это еще не тренд — скорее инструмент, который помогает тем, кто готов потратить время и силы, чтобы в нем разобраться. Разбираться, к сожалению, придется не только в функциях и возможностях, но и в доступах; также нужно будет переводить вводные данные и результат на английский язык и обратно.

Сервисы, с которыми можно поэкспериментировать:

Teal,

Jobscan,

Resume.io,

Resumaker.ai,

Kickresume.

Если не хотите слишком глубоко вникать —— просто пообщайтесь с нейросетями, предварительно объяснив им задачу. Например, ChatGPT или «Алиса» на основе YandexGPT может создать или улучшить сопроводительное письмо, адаптировать текст под требования в вакансии, выделить ваши сильные стороны и достижения, предложить идеи и варианты структуры.

Пример промпта (задачи для ИИ) — «Напиши сопроводительное письмо для вакансии менеджера по продажам с акцентом на мой опыт работы в сфере B2B и навыки коммуникации».

Учтите! Нужно или сначала рассказать ИИ о том, что вы знаете и умеете, или загрузить в него свое резюме. Кроме того, предложенные тексты стоит дорабатывать, опираясь на свои предпочтения.

Я работаю в консервативных отраслях: машиностроение, химические производства, атомная энергетика. Конечно, вижу новшества, которые прилетают из IT: использование искусственного интеллекта при поиске работы, QR-коды или гифки в резюме, графическая подача информации (инфографика). Но именно в производстве руководители озадачены не тем, чтобы выбрать среди огромного количества однотипных резюме, которые «сверкают-мерцают-подмигивают». Моим заказчикам важно, чтобы нашелся хотя бы один человек с необходимым (техническим) образованием, без вредных привычек и способный каждое утро к восьми часам приходить на работу. Если человек в одной строке напишет, что он работал в таком же производстве, и двумя-тремя ключевыми словами даст понять, что релевантен позиции, на которую нужен специалист, — его будут рассматривать даже без полного резюме. Позднее кандидат заполнит анкету для службы безопасности и мы выявим все недостающие факты. В коммерческие департаменты производства требования к резюме немного выше, ведь «коммерсантов» в разы больше, чем технических специалистов. Здесь уже потребуется описание результатов, желательно с цифрами и в рублях. Кстати, мне уже попадаются резюме, подготовленные при помощи ИИ. Текста много. Читаешь его и думаешь: «Зачем здесь столько воды?» Поэтому, на мой взгляд, трендом в резюме становится здравый смысл и результативность, которая уже прижилась в умах соискателей. Ирина Рузавина, промышленный рекрутер, карьерный консультант

Что стоит запомнить?