Резюме бухгалтера

Новые тренды в резюме: как составить, чтобы вас заметили и при этом захотели позвать на собеседование

Сегодня соискателю недостаточно просто составить резюме: важно сделать его современным и заметным. Разберемся, какие тренды наметились в оформлении резюме за последний год и как они помогают привлечь внимание рекрутеров. И расскажем, как вы можете применить их, чтобы подчеркнуть свой профессионализм и получить приглашение на собеседование.
Новые тренды в резюме: как составить, чтобы вас заметили и при этом захотели позвать на собеседование
Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк.ру

Зачем следить за трендами?

  • Рынок труда быстро меняется, а конкуренция за работу мечты есть всегда. Если сумеете «оседлать» тренд и тем самым выделиться на общем фоне — ваша привлекательность как кандидата вырастет.

  • Многие тренды полезны: они отражают прогресс, помогают сделать резюме более внятным и убедительным — а также заметным для ATS, что, в свою очередь, сейчас тоже является трендом.

  • Применяя тренды, вы демонстрируете свои ценности (новаторство, смелость, творчество) и подходы к работе (быстрое принятие решений, гибкость, адаптивность, любопытство).

  • Если знаете, чего ожидают рекрутеры, — лучше попадаете в эти ожидания.

Тренды, которые становятся общепринятой практикой

Тренд

Описание

Пример

Акцент в резюме на гибкие навыки

Умения адаптироваться, общаться, разрешать конфликты становятся важными критериями при подборе кандидатов, так как способствуют успеху в команде и лояльности клиентов

«Разрешила более 20 конфликтов с клиентами в роли менеджера, удержав 95% клиентов»

Обязательные списки результатов и достижений

Измеримые (и измеренные) успехи, конкретные достижения показывают, что кандидат не просто выполняет обязанности, но стремится к эффективности, улучшению процессов

«Увеличил конверсию отдела продаж на 30% за шесть месяцев»

Оптимизация под ATS- и ИИ-скрининги

ATS и программы со встроенным ИИ для проведения первичного отсева отдают предпочтение кандидатам с хорошо структурированными резюме, в которых есть ключевые слова

Ключевые слова, связанные с вашей областью (как вариант, для маркетолога это «анализ данных», «SEO», «контент-маркетинг»)

Адаптация резюме под каждую вакансию

Тщательно «подогнанные» под вакансию резюме показывают рекрутеру высокую мотивацию и интерес именно к этой работе, а также повышают шанс быть замеченным благодаря релевантному опыту и навыкам

«Вел проекты с более чем пятью ключевыми клиентами» — для аккаунт-менеджера, которому предстоит работать с ключевыми клиентами

Ссылки на соцсети

Люди нанимают людей: если рекрутеру будет сложно выбрать из самых сильных кандидатов, он пойдет изучать соцсети, сверяя интересы и ценности человека с принципами корпоративной культуры

Ссылка хотя бы на одну соцсеть, в которой вы придерживаетесь профессиональной интонации

Минималистичный дизайн

Простой, лаконичный стиль делает резюме более удобным для восприятия, повышает его читаемость и в целом производит позитивное впечатление

Отсутствие лишних графических элементов, ясная структура: списки, четкие заголовки для каждого раздела

Новые тренды, которые стоит знать и использовать

Портфолио или сайт-визитка вместо резюме

Всё больше специалистов, особенно в IT, создают персональный сайт с примерами работ и достижениями, который заменяет стандартное резюме. Такой сайт может включать разделы «Обо мне», «Навыки», «Опыт», «Кейсы» и «Отзывы».

Почему это становится трендом? Технологии позволяют лучше презентовать себя, а объем информации, который рекрутер захочет изучить, зависит от его пожеланий и заинтересованности («сканировать» взглядом сайт довольно просто).

Примеры. Для вдохновения можете посмотреть готовые сайты-визитки разных специалистов (не только фрилансеров).

Как применить? Зарегистрируйтесь на сайте-конструкторе и соберите простую визитку с блоками «Обо мне», «Опыт»/«Кейсы», «Отзывы». Создайте приятный визуал с помощью фотографий, инфографики, скриншотов. Добавьте контакты или форму для обратной связи.

Использование инструментов визуализации

Через инфографику можно отобразить интересные факты о себе. Видео продемонстрирует навыки. Презентация выгодно подчеркнет амбициозность ваших проектов, их динамику или успешные результаты.

Почему это становится трендом? Человек намного быстрее воспринимает и распознает картинки, чем обычный текст или устную речь.

Примеры. Для вдохновения можете посмотреть резюме специалистов, созданные в Canva (ушла из России, но есть аналоги), и резюме в виде инфографики.

Как применить? Соберите инфографику о себе-профессионале и своих достижениях в VistaCreate, Visme, Piktochart, Easel.ly или другом сервисе. Запишите короткое видео с самопрезентацией.

Адаптация резюме под ATS

ATS — система отслеживания кандидатов, которая «читает» текст и ищет конкретные ключевые слова. Чтобы отобразить всю нужную для ATS информацию, можно скорректировать резюме и даже сделать его больше (то есть превысить размер в одну страницу, который был приоритетом ранее).

Почему это становится трендом? Всё больше работодателей используют ATS и сервисы скрининга со встроенным ИИ.

Как применить? Подумайте, какие слова будут искать рекрутеры в резюме специалистов вашего профиля и уровня (подсказкой может стать описание вакансии). Добавьте эти ключевые слова, но избегайте сложных таблиц (их система может не прочитать) и воды (каждая фраза должна быть содержательной).

Снижение внимания к пробелам

Долгие перерывы между работой в разных компаниях после пандемии уже не так сильно смущают рекрутеров.

Почему это становится трендом? Периоды без работы всё чаще связаны с переобучением или обстоятельствами, не зависящими от кандидата. Кроме того, часть специалистов берут саббатикал.

Как применить? Внятно и честно укажите причину паузы. Подчеркните, что в этот период приобрели ценные для должности навыки или опыт.

Умение работать с ИИ как важный скил

Работодатели всё больше ценят умение задействовать ИИ-инструменты для оптимизации рабочих процессов, анализа данных и других задач.

Почему это становится трендом? ИИ внедряется повсеместно, а использовать многие удобные инструменты можно бесплатно, при этом в разы увеличивая производительность.

Как применить? Изучите популярные инструменты и сервисы со встроенным ИИ, которые могут быть полезны в вашей профессии. Пройдите необходимое обучение. Укажите опыт работы с ИИ в резюме. Поделитесь примерами использования ИИ в проектах.

Кратко об остальных трендах

  • Навыки в резюме становятся важнее образования. Иногда на диплом не просто не смотрят — его даже не требуют. Основное внимание всё чаще уделяется техническим (hard) и межличностным (soft) навыкам, а еще так называемым навыкам личной ответственности и осознанности (self skills).

  • Ссылка на профессиональный блог добавляет резюме ценности. Сразу видно, что вы увлеченный специалист и эксперт в своей области. Можно завести блог на «Дзене», создать группу во «ВКонтакте» или вести записи в профессиональной соцсети, например в TenChat.

  • Подработки, хобби- и side-проекты воспринимаются как ценный опыт. Они показывают, что вы умеете грамотно распоряжаться временем, стремитесь пробовать новое и, кроме того, готовы к вызовам и ошибкам.

  • Социальная ответственность добавляет кандидату очков. Человек, который является волонтером, занимается благотворительными или экологическими проектами, становится интереснее и как индивидуальность, и как специалист, который быстрее впишется в корпоративную культуру (если компания сама выступает за устойчивое развитие).

  • QR-код — компактный способ хранения информации. Он позволяет дополнить резюме сведениями, которые не поместились в «классические» блоки, и при этом не перегружает его.

  • Среди софт-скилов стоит указывать навык удаленной работы. Умение эффективно работать из дома и без постоянного физического надзора со стороны руководителя ценится всё выше. Навык включает в себя управление временем, использование цифровых инструментов и знание способов и этикета цифровой коммуникации.

  • Наличие отзывов и рекомендаций в резюме упрощает работу рекрутера. Добавить их можно в виде ссылки на отдельный документ, в котором приведены сами рекомендации и контакты рекомендателей.

Генерация/улучшение резюме с помощью ИИ

Строго говоря, это еще не тренд — скорее инструмент, который помогает тем, кто готов потратить время и силы, чтобы в нем разобраться. Разбираться, к сожалению, придется не только в функциях и возможностях, но и в доступах; также нужно будет переводить вводные данные и результат на английский язык и обратно.

Сервисы, с которыми можно поэкспериментировать:

  • Teal,

  • Jobscan,

  • Resume.io,

  • Resumaker.ai,

  • Kickresume.

Если не хотите слишком глубоко вникать —— просто пообщайтесь с нейросетями, предварительно объяснив им задачу. Например, ChatGPT или «Алиса» на основе YandexGPT может создать или улучшить сопроводительное письмо, адаптировать текст под требования в вакансии, выделить ваши сильные стороны и достижения, предложить идеи и варианты структуры.

Новые тренды в резюме: как составить, чтобы вас заметили

Пример промпта (задачи для ИИ)«Напиши сопроводительное письмо для вакансии менеджера по продажам с акцентом на мой опыт работы в сфере B2B и навыки коммуникации».

Учтите! Нужно или сначала рассказать ИИ о том, что вы знаете и умеете, или загрузить в него свое резюме. Кроме того, предложенные тексты стоит дорабатывать, опираясь на свои предпочтения.

Я работаю в консервативных отраслях: машиностроение, химические производства, атомная энергетика. Конечно, вижу новшества, которые прилетают из IT: использование искусственного интеллекта при поиске работы, QR-коды или гифки в резюме, графическая подача информации (инфографика).

Но именно в производстве руководители озадачены не тем, чтобы выбрать среди огромного количества однотипных резюме, которые «сверкают-мерцают-подмигивают».

Моим заказчикам важно, чтобы нашелся хотя бы один человек с необходимым (техническим) образованием, без вредных привычек и способный каждое утро к восьми часам приходить на работу.

Если человек в одной строке напишет, что он работал в таком же производстве, и двумя-тремя ключевыми словами даст понять, что релевантен позиции, на которую нужен специалист, — его будут рассматривать даже без полного резюме. Позднее кандидат заполнит анкету для службы безопасности и мы выявим все недостающие факты.

В коммерческие департаменты производства требования к резюме немного выше, ведь «коммерсантов» в разы больше, чем технических специалистов. Здесь уже потребуется описание результатов, желательно с цифрами и в рублях.

Кстати, мне уже попадаются резюме, подготовленные при помощи ИИ. Текста много. Читаешь его и думаешь: «Зачем здесь столько воды?» Поэтому, на мой взгляд, трендом в резюме становится здравый смысл и результативность, которая уже прижилась в умах соискателей.

Ирина Рузавина, промышленный рекрутер, карьерный консультант

Что стоит запомнить?

  1. Подчеркивайте в резюме свои гибкие навыки.

  2. Показывайте конкретные результаты и достижения.

  3. Оптимизируйте резюме для ИИ и ATS.

  4. Адаптируйте его (делайте отдельную копию) под каждую действительно интересную вам вакансию.

  5. Используйте чистый и минималистичный дизайн (если составляете резюме не в конструкторе на сайте для поиска работы).

  6. Выберите тренд из списка и попробуйте применить его, откликаясь на вакансию в следующий раз.

  7. Учтите, что тренды меняются (в том числе перестают быть трендами), поэтому рассматривайте все рекомендации как эксперименты для улучшения своего резюме. Ведь эксперимент, как известно, может не оправдать ожиданий, а может оказаться удачным.

Начать дискуссию