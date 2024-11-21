Услуги общепита: когда начислять НДС, если нарушены условия для освобождения

Услуги общепита, оказываемые через рестораны, кафе, бары, столовые и т.д., а также при выездном обслуживании освобождены от НДС при выполнении нескольких условий. Что делать с налогом, если в течение года, в котором действует льгота, одно из условий нарушено.

Источник: Бухгалтерия.ру

Кто имеет льготу

Законом от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ введен подпункт 38 пункта 3 статьи 149 НК об освобождении от НДС при определенных условиях услуг общепита, оказываемых через рестораны, кафе, бары, столовые и т.д., а также при выездном обслуживании.

При осуществлении операций, перечисленных в пункте 3 статьи 149 НК, в отличие от указанных в пунктах 1 и 2 этой статьи, налогоплательщик вправе отказаться от льготы по НДС.

Для этого он должен подать заявление в налоговый орган по месту учета. Срок — не позднее 1 числа квартала, с которого он намерен отказаться от освобождения или приостановить его использование.

При этом нельзя отказаться или приостановить освобождение на срок менее одного года (п. 5 ст. 149 НК).

Льготу отражают в разделе 7 декларации по НДС.

С 2025 года упрощенцы будут платить НДС (подп. «б» п. 5 ст. 2 закона от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ):

по ставке 5% , если совокупный доход упрощенца с начала года будет больше 60 миллионов рублей, но не превышает 250 миллионов рублей;

по ставке 7%, если суммарный доход не превысил 450 миллионов рублей.

Если совокупный доход упрощенца с начала года больше 60 миллионов рублей, он вправе выбрать ставку 20%. В этом случае ему предоставляется право на вычет (при применении пониженных ставок права на вычет нет).

В письме от 5 сентября 2024 г. № 03-07-11/84117 Минфин указал, что упрощенец, который в 2025 году не подпадает под освобождение, вправе использовать льготы по НДС (и не только предусмотренное подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 НК для общепита), если выполняются условия, дающие право на льготу.

Если доходы плательщика УСН в 2024 году менее 60 миллионов рублей, в 2025 году от НДС он освобождается автоматически.

Кто в общепите освобождается от НДС

К операциям, не подлежащим обложению НДС, относятся услуги общепита в следующих заведениях:

ресторанах;

кафе;

барах;

предприятиях быстрого обслуживания;

буфетах;

кафетериях;

столовых;

закусочных;

отделах кулинарии и иных аналогичных объектах.

По действующему ГОСТу магазин (отдел) кулинарии — это магазин (отдел) по реализации населению продукции общественного питания в виде кулинарных изделий, полуфабрикатов, кондитерских и хлебобулочных изделий.

При этом магазин (отдел) кулинарии может быть расположен в предприятии питания или самостоятельно вне предприятия питания.

Соответственно, ИП, осуществляющий производство кулинарных изделий и полуфабрикатов, а также реализующий данную продукцию через собственные магазины кулинарии и кафетерий в магазине кулинарии физлицам, вправе применять освобождение от НДС при выполнении указанных далее общих условий для применения льготы (письмо ФНС от 8 августа 2022 г. № СД-4-3/10286@).

От налога освобождено также выездное обслуживание клиентов.

При доставке блюд по заказам льготу применять можно, причем независимо:

от способа доставки (своими силами или через подрядчиков);

способа оформления заказа;

варианта оплаты.

Оформлять заказы можно:

через агрегаторы;

на сайте организации;

через другую телекоммуникационную сеть.

На это указала ФНС в письме от 18 марта 2023 г. № СД-4-3/3172@.

Если компания, являющаяся заготовочным цехом, занимается доставкой своих блюд потребителям, то и она может воспользоваться правом на освобождение от НДС.

Более того, такая компания вправе осуществлять доставку при помощи подрядных организаций.

Но если компании или предприниматели занимаются закупками данной продукции с целью ее дальнейшей перепродажи, они не вправе применять льготу по НДС, так как подобные услуги не относятся к общепиту (письмо Минфина от 19 июня 2023 г. № 03-07-07/56371).

Независимо от соблюдения общих условий не могут претендовать на освобождение от НДС отделы кулинарии в предприятиях розничной торговли. Льготу также не получат организации и ИП, которые занимаются заготовительной или иной аналогичной деятельностью.

Общие условия для освобождения от НДС в общепите

Общие условия для освобождения от налога в общепите таковы.

Доходы за предшествующий календарный год — не более 2 млрд руб. Доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год — более 70% всех доходов. Среднемесячный размер выплат работникам (по данным РСВ) не ниже среднемесячной зарплаты в регионе по деятельности класса 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» по данным Росстата (данное условие введено для периодов начиная с 1 января 2024 года).

Среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений физлицам сравнивают с аналогичным показателем по субъекту РФ по виду экономической деятельности по классу 56 раздела I ОКВЭД 2.

Информацию об этом показателе размещают на сайте www.fedstat.ru (показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.»).

НК не указывает, что сравнивать надо с показателем по подклассам 56.1, 56.2, 56.3 класса 56, размещенным на сайте Росстата. Поэтому сравнивают в целом по классу 56, независимо от того, какой класс (подкласс) указан в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) налогоплательщика (письмо Минфина от 19 декабря 2023 г. № 03-07-07/123358).

Утрата права на льготу при нарушении условий для освобождения

Особенности утраты права на освобождение от НДС, когда в течение календарного года, в котором оно применяется нарушаются условия для его применения, статьей 149 НК не установлены. Об этом пишет Минфин.

Так, в письме от 5 июля 2024 г. № 03-07-07/63241 говорится, что, если в текущем году, когда применяется льгота, у организации превышен лимит по доходам, до окончания текущего года организация вправе применять освобождение от НДС в отношении оказываемых услуг общественного питания, а право на льготу организация утратит только с начала следующего календарного года.

Аналогичное разъяснение о невыполнении условия о среднемесячном размере выплат физлицам содержится в письме Минфина от 2 октября 2024 г. № 03-07-11/95241. До окончания текущего года освобождение от НДС применять можно, а право на льготу будет утрачено только с начала следующего календарного года.

Эти разъяснения основаны на том, что условия для освобождения от НДС услуг общественного питания определяются по данным предшествующего года.