Уменьшение цены основного средства, принятого к учету в прошлом году: бухучет, налоги, декларации

Компания купила основное средство и поставила его на учет, НДС был принят к вычету, сдана отчетность. Но в следующем году было подписано дополнительное соглашение с поставщиком об изменении цены в сторону уменьшения и получен корректирующий счет-фактура. Что делать бухгалтеру?

Налог на прибыль

Если по соглашению сторон уменьшается первоначальная стоимость основного средства, по которому уже была учтена для налога на прибыль амортизация, то возникает искажение налоговой базы прошлых периодов.

Поэтому нужно пересчитать налоговую базу по налогу на прибыль за соответствующие периоды, доплатить налог, пени и подать уточненные декларации (ст. 54, ст. 81 НК).

НДС

Корректировка НДС производится в текущем периоде, на основании корректировочного счета-фактуры. Он специально и введен для случая изменения количества товаров или их цены.

Бухгалтерский учет

Поскольку первоначальная стоимость объекта основных средств формируется на основании договорной цены, то предоставленная скидка изменяет стоимость приобретенного актива. Поэтому организация должна в бухучете скорректировать первоначальную стоимость объекта основных средств на момент его приобретения.

Поскольку приобретение объекта относится к прошлому году, и бухгалтерская отчетность давно сдана, то корректировку первоначальной стоимости и начисленной амортизации нужно сделать в соответствии с ПБУ 22: хотя в данном случае ошибки не было, но бухгалтерская отчетность искажена.

Если такая корректировка является существенной (исходя из критериев организации), то проводки нужно сделать через счет 84. Если это не существенное искажение, то через счет 91.

В отчетности организации по итогам текущего года необходимо сделать ретроспективный пересчет показателей за прошлый год.