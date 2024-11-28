Как студенту начать карьеру в ИТ-компании

Это классическая проблема для начинающих специалистов: чтобы найти хорошую работу, нужен опыт, но без опыта никуда не берут. Однако сейчас в ИТ-сфере у студентов есть много возможностей стартовать в профессии еще во время учебы.

Лариса Чаплыгина, менеджер по персоналу, и Александр Мосягин, руководитель SOC, компания Инфосекьюрити, поделились рекомендациями, как попасть в крупную ИТ-компанию со студенческой скамьи.

Какие есть варианты для начала карьеры

Лариса Чаплыгина: «В целом, сейчас есть несколько вариантов старта в профессии. У каждого свои особенности.

Первый — это, конечно, стажировки. Компания заключает договор с университетом, готовит программу, принимает определенное количество стажеров и отчитывается об их результатах.

Обычно стажировка длится один-два месяца, реже — семестр. Студенты могут оставаться в одном отделе, под руководством наставника, или попробовать себя в разных направлениях.

Главная цель стажировки — понять, как выглядят рабочие процессы изнутри, соотнести собственные знания с реальными требованиями работодателя. В зависимости от программы и задач, стажеры могут получать или не получать зарплату. Но они в любом случае лучше погрузятся в профессию.

Второй вариант — устроиться на работу. В отличие от стажировки, за работу студент будет получать зарплату, прописанную в трудовом договоре. Но и ответственность значительно выше.

Еще момент: вряд ли студента возьмут сразу на должность в сложном направлении, например, в разработке. У нас, как и во многих известных мне крупных компаниях, охотно берут без опыта в техподдержку.

Недавно у нас два человека таким образом устроились системными администраторами. Я общалась с ними, собирала обратную связь, очень довольны работой.

После полугода-года работы никто не мешает перейти в другой отдел, а компания охотно в этом поможет и предоставить дополнительное обучение».

Александр Мосягин: «В своем подразделении я попробовал еще один подход. Год назад взял шестерых студентов-старшекурсников на 0,25 ставки. Из них трое остались работать, один уже просит перевести его на 0,5 ставки. До этого был опыт, брали студента магистратуры на 0,5 ставки, потом перевели на фулл-тайм.

Всех этих ребят мне порекомендовали коллеги, которые читают у них лекции в университете. Процедура выглядела так: коллега описал студентам наши задачи, спросил, есть ли желающие попробовать свои силы. С теми, кто откликнулся, я провел небольшое общее собеседование.

Конечно, первое время им давали только простые задачи — наводить порядок на Confluence, вести отчетные таблицы, далее предоставили доступ к стенду, начали погружать в технологический стек. Через квартал они вышли на уровень продуктивности.

Пока мы не доверяем им работу с клиентами, но они делают полезные и важные вещи, наводят порядок в технической документации, осваивают технологический стек».

Нужно ли начинать работу во время учебы

Лариса Чаплыгина: «Это во многом зависит от человека. Разумеется, нужно отдавать себе отчет в том, что будет сложнее, чем просто посещать пары и делать домашние задания.

Работа будет отнимать время, при этом совсем забросить учебу тоже нельзя. Такой вариант хорошо подходит организованным ребятам, которые умеют распределять время».

Александр Мосягин: «Набирать опыт все равно придется. На мой взгляд, чем раньше начинаешь, тем лучше. Поработав в компании, студенты выходят на рынок труда с совершенно другим подходом. Они уже знают, чего ждать, как может быть организована работа, какие к кому предъявляются требования.

Кроме того, им на пользу идет общение со старшими коллегами, которых можно спросить о реальном положении дел в отрасли и которые всегда рады поделиться практическими советами. И, конечно, в резюме хорошо смотрится опыт работы в крупной компании».

Что мешает успешной работе

Александр Мосягин: «Как я уже говорил, у нас из шестерых человек осталось трое. Двое ушли, причем по разным причинам.

В одном случае человек явно неправильно выбрал направление — несмотря на все объяснения, не схватывал задачи, сильно уставал, переживал. Мы предложили попробовать себя в другом отделе на менее технических задачах, и это был удачный выход.

Второй студент пытался параллельно работать в нескольких компаниях на неполную ставку. Поскольку задачи были разные, а нагрузка высокая, он в итоге не справлялся, не успевал в дедлайны.

Третьего человека пришлось попросить покинуть компанию, т.к. мы не получали нужного нам результата».

Лариса Чаплыгина: «Александр назвал одну из самых частых ошибок — распыляться. Да, конечно, хочется успеть как можно больше. Но предпочтительнее получить полноценный опыт в одной компании, чем не пройти ни одну из пяти выбранных стажировок. В конце концов, всегда можно отработать на одном месте, а потом попробовать перейти на другое.

Пожалуй, еще в список частых ошибок можно отнести безынициативность. От студентов все ждут вовлеченности, вопросов. Ребята, которые сидят в углу и ничем не интересуются, ничему и не научатся.

Не стоит стесняться и важно помнить, что глупый вопрос — это незаданный. Все остальные идут на пользу!»

Александр Мосягин: «Еще есть момент. Старшие коллеги могут быть загружены, у них может быть мало времени на стажеров, но задача студента узнать как можно больше. Если наставник не проверяет работу, не дает задачи, это повод обратиться к руководителю отдела. Но не стоит жаловаться, достаточно просто спросить, чем заняться и где помочь».

Как привлечь внимание работодателя

Лариса Чаплыгина: «Работодатель не абстракция. Сотрудников набирают живые люди, HR-специалисты, руководители подразделений. А значит, нужно запомниться именно им.

Во-первых, я советую заранее составить небольшую самопрезентацию и оформить резюме. Даже если нет опыта работы — не страшно. Наверняка были студенческие проекты и курсовые, которые можно добавить к диплому.

Особое внимание стоит уделить внеучебной активности, включая волонтерство. Это не раскрывает профессионализм, но показывает инициативность и сильную жизненную позицию.

Во-вторых, не стоит пропускать встречи с представителями бизнеса, которые часто проходят в университетах. Даже если конкретно эта компания не заинтересует, на встрече можно узнать что-то новое о трендах и специфике рынка.

Такие встречи — это, по сути, первый контакт с работодателем. Спикеры запоминают самых активных студентов, тех, кто задавал вопросы или высказывался по теме выступления.

Если тема заинтересовала, сразу после встречи стоит написать HR-специалисту, рассказать о себе и спросить о том, как попасть на работу или на стажировку в компании. Тут пригодится и заготовленная самопрезентация, и резюме».

Александр Мосягин: «Мы брали тех, кто выразил интерес к нашим проектам, и другие работодатели поступают так же. Лучше взять студента с меньшими знаниями, но горящими глазами, чем того, которому неважно, чем заниматься, лишь бы платили. Энтузиазм привлекает».

Зачем это студентам и бизнесу

Александр Мосягин: «Если компания смотрит на перспективу, она понимает, что и через год, два, три ей будут нужны специалисты. В этом плане выгоднее обучать их самим, а потом приглашать на полную ставку. Что касается студентов, то опыт работы нужен всем».

Лариса Чаплыгина: «Это процесс, который идет на пользу обоим участникам процесса — и стажерам, и работодателю. Студенты знакомятся с тонкостями работы компании, проникаются ценностями, проектами, а значит, с большей вероятностью вернутся на постоянную работу после окончания учебы.

При этом компания дает ребятам отличный старт, так что получается стратегия win-win».