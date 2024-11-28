В статье разберем, для чего предназначен забалансовый счет 007 и особенности бухгалтерских записей по забалансовым счетам.

Для чего предназначен забалансовый счет

Помните, что такое забалансовые счета? В результате деятельности у организации появляются активы, которые ей не принадлежат, но числятся на период временного использования или хранения. Для учета подобного вида активов предназначены забалансовые счета.

Правила учета прописаны в плане счетов бухучета и инструкцией к нему, утвержденными приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н.

Про особенности бухгалтерских записей по забалансовым счетам

Особенность забалансовых счетов в том, что суммы по хозяйственным операциям не регистрируются перекрестно по дебету одного и кредиту другого счетов, а проходят только по дебету или кредиту такого счета.

По результатам чего делаются записи на счете 007

Поговорим про забалансовый счет 007 — «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».

В ходе инвентаризации часто выявляется дебиторская задолженность, которую нужно списать, а именно долги, нереальные для взыскания, дебиторка, по которой истек срок исковой давности. По правилам бухгалтерского учета данные по должникам и их суммам не должны пропасть в периоде списания этой информации (п. 77 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).

Какой период времени должна отражаться задолженность на этом счете

Задолженность должна оставаться на хранении за бухгалтерским балансом еще 5 лет с момента списания с целью ее восстановления в случае изменения финансового положения дебитора.

Для этой цели предназначен счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».

При списании безнадежного долга должны быть сделаны следующие бухгалтерские записи:

Дт 63 (91) — Кт 62 (58, 60, 76) — ликвидирован долг, признанный безнадежным;

Дт 007 — ликвидированный безнадежный долг учтен на забалансовом счете.

На забалансовом счете 007 отражается вся списанная дебиторская задолженность, которая в перспективе возможна к получению, в том числе задолженность, возникшая в результате хозяйственных операций с участием сотрудников. Учет данной задолженности ведется по каждому должнику и основанию обособленно.

В случае возврата задолженности, ранее списанной в убыток, дебетуются счета учета денежных средств в корреспонденции со счетом учета прочих доходов. Одновременно делается запись Кт 007: