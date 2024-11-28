Для чего предназначен забалансовый счет
Помните, что такое забалансовые счета? В результате деятельности у организации появляются активы, которые ей не принадлежат, но числятся на период временного использования или хранения. Для учета подобного вида активов предназначены забалансовые счета.
Правила учета прописаны в плане счетов бухучета и инструкцией к нему, утвержденными приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н.
Про особенности бухгалтерских записей по забалансовым счетам
Особенность забалансовых счетов в том, что суммы по хозяйственным операциям не регистрируются перекрестно по дебету одного и кредиту другого счетов, а проходят только по дебету или кредиту такого счета.
По результатам чего делаются записи на счете 007
Поговорим про забалансовый счет 007 — «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».
В ходе инвентаризации часто выявляется дебиторская задолженность, которую нужно списать, а именно долги, нереальные для взыскания, дебиторка, по которой истек срок исковой давности. По правилам бухгалтерского учета данные по должникам и их суммам не должны пропасть в периоде списания этой информации (п. 77 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).
Какой период времени должна отражаться задолженность на этом счете
Задолженность должна оставаться на хранении за бухгалтерским балансом еще 5 лет с момента списания с целью ее восстановления в случае изменения финансового положения дебитора.
Для этой цели предназначен счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».
При списании безнадежного долга должны быть сделаны следующие бухгалтерские записи:
Дт 63 (91) — Кт 62 (58, 60, 76) — ликвидирован долг, признанный безнадежным;
Дт 007 — ликвидированный безнадежный долг учтен на забалансовом счете.
На забалансовом счете 007 отражается вся списанная дебиторская задолженность, которая в перспективе возможна к получению, в том числе задолженность, возникшая в результате хозяйственных операций с участием сотрудников. Учет данной задолженности ведется по каждому должнику и основанию обособленно.
В случае возврата задолженности, ранее списанной в убыток, дебетуются счета учета денежных средств в корреспонденции со счетом учета прочих доходов. Одновременно делается запись Кт 007:
Дт 50 (51, 52) — Кт 62 (58, 60, 76) — деньги от дебитора получены
Д 62 (58, 60, 76) — К 91 — зачтен в доход долг, который был возвращен.
Кт 007 — возвращенный долг удален с забалансового счета.
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