Как принять НДС с аванса к вычету

Согласно НК у компаний есть возможность заявить к вычету уплаченный НДС. Рассказываем, как это правильно сделать.

Компания вправе заявить к вычету уплаченный НДС с аванса с даты отгрузки товаров (или передачи имущественных прав, оказания услуг или выполнения работ), в оплату которых была получена предоплата.

А значит необходимо начислить НДС со всей стоимости поставки, которую можно уменьшить на сумму НДС с аванса. Это следует из толкования п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК.

Сумма НДС с аванса, которую можно заявить к вычету, зависит от стоимости отгруженных товаров, оказанных услуг, выполненных работ и переданных имущественных прав согласно п. 6 ст. 172 НК. Если стоимость превышает или равна авансу, то к вычету можно принять весь уплаченный НДС с аванса.

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