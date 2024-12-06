Принудительный отпуск

Имеют ли право работодатели принуждать сотрудника уходить в отпуск, изложено в данном материале.

Можно ли принудительно отправить сотрудника в ежегодный оплачиваемый отпуск

Отправить сотрудника в очередной отпуск можно, если он был предусмотрен графиком отпусков. Такой документ является обязательным к исполнению как работником, так и работодателем (ст. 123 ТК).

Руководитель не обязан согласовать даты отпуска, если планируется предоставить отпуск сразу в полном размере. В стандартной ситуации это 28 календарных дней.

Но есть категории сотрудников, которые вправе выбирать удобное для себя время отдыха. К таким относятся многодетные родители при условии, что младший ребенок не достиг возраста 14 лет, а старшему еще нет 18 (ст. 262.2 ТК). Также этим правом могут воспользоваться супруги военнослужащих (п. 11 ст. 11 закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ).

С любым сотрудником нужно обговаривать периоды отдыха, если он будет разделен на части (ст. 125 ТК).

Менять в одностороннем порядке график нельзя. Даже когда это вызвано производственной необходимостью, перенос отдыха нужно согласовать с работником. Однако, в соответствии с постановлением Правительства от 01.08.2022 № 1365, работодатель вправе перенести ежегодный оплачиваемый отпуск без согласия работника, если это необходимо в целях соблюдения срока исполнения государственного контракта.

Законодательство предусматривает еще одну правомерную возможность направить работника в отпуск принудительно: если у него есть накопленные дни за предыдущие периоды.

Для правомерности такого направления в одностороннем порядке необходимо внести такой отдых в график. В таком случае работник не сможет отказаться от него. Оформление будет стандартным. Нужно уведомить работника об отпуске не менее чем за две недели до его начала и оформить соответствующий приказ.

Но необходимо помнить, что с отдельными категориями сотрудников нужно согласовывать дни отпуска даже в такой ситуации. О них было сказано выше.

Если отпуск не был запланирован и не отражен в графике, сотрудник может отказаться уходить на отдых. Заставить его сделать это работодатель не вправе. Поэтому если есть острая необходимость в направлении лица в отпуск, единственной возможностью будет достижение с ним соглашения. Это правило действует и при наличии накопленных дней отдыха.

Законодательство не устанавливает правил на этот счет. Поэтому работодатель решает, в какой форме будет происходить согласование. Порядок может быть закреплен в локальных актах организации. К примеру, можно направить работнику уведомление, где будет предложено пойти в отпуск в определенный период.

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Можно ли принудительно отправить сотрудника в отпуск за свой счет

Таким образом, отправить работника на отдых нельзя. В отпуск без сохранения заработной платы он может пойти только по собственной инициативе, написав заявление. От руководителя требуется только одобрение такого отдыха.

Руководитель может лишь попробовать договориться о том, чтобы сотрудник написал такое заявление.

Если все-таки имело место принуждение, работник может обратиться за защитой своих прав в государственную инспекцию труда (ч. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 352, ч. 1 ст. 353 ТК, п. 20 приложения к письму Роструда от 09.04.2020 № 0147-03-5).

Можно ли принудительно отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск вместо простоя

Невозможно и направление в отпуск без оплаты и в случае временной приостановки работы. В такой ситуации должен быть объявлен простой. Этот период должен быть оплачен в установленном законом порядке.

Если работа не может выполняться по вине работодателя, оплата должны быть произведена в размере не меньше чем 2/3 среднего заработка (ст. 157 ТК).

Оплата может быть установлена и в большем размере, такое решение организация может принять исходя из своих финансовых возможностей (письмо Минтруда от 29.06.2020 № 14-1/ООГ-9778).

Если простой произошел по причинам, которые не зависят от работника и работодателя, размер оплаты будет не менее 2/3 от оклада, тарифной ставки. Расчет будет происходить пропорционально времени приостановки.

Приостановка по вине сотрудника не будет оплачиваться.

Выходом из такой ситуации может быть учет периода простоя при составлении графика отпусков. Это возможно, к примеру, когда приостановка связана с сезонностью работы и работодатель заранее знает о том, что в определенный период работы не будет.

На это время можно предусмотреть отпуска для работников. Важно помнить, что утвердить график необходимо не позднее чем за две недели до наступления нового календарного года (ст. 123 ТК).

Объявление приостановления работы не будет препятствием для обращения с заявлением о предоставлении отпуска без оплаты. Однако не рекомендуется его предоставлять, так как проверяющими органами это может быть расценено как уклонение от оплаты времени простоя и будет грозить последствиями.

Но работодатель обязан предоставить такой отпуск в период простоя, в том числе если сотрудник относится к следующим категориям или в связи с наступлением следующих обстоятельств (ст. 128 ТК):

участник Великой Отечественной войны;

работник пенсионного возраста;

родитель и супруг погибшего от травм или болезни, полученных при исполнении служебных обязанностей: военнослужащего; сотрудника органов внутренних дел; работника противопожарной службы; сотрудника таможенных органов; работника учреждений органов уголовно-исполнительной системы; сотрудника органов принудительного исполнения.

инвалид;

при рождении ребенка;

в случае смерти близкого родственника;

по случаю регистрации брака.

Риски работодателя

Для работодателя могут наступить такие последствия, как:

1. Административный штраф, если принудительно был оформлен отпуск без сохранения заработной платы или ежегодный отпуск без соблюдения графика (ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП). Ответственность, предусмотренная данной нормой, наступит и в случае, если работнику более двух лет подряд не предоставлялся отпуск. Это напрямую запрещено трудовым кодексом (ч. 4 ст. 124 ТК).

При совершении нарушения впервые размер штрафа может составить:

для должностного лица — от 1 до 5 тыс. рублей;

для индивидуального предпринимателя — от 1 до 5 тыс. рублей;

для организации — от 30 до 50 тыс. рублей.

При повторном нарушении штраф возрастет и может составить:

от 10 до 20 тыс. рублей для должностного лица или его дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет;

от 10 до 20 тыс. рублей — для индивидуального предпринимателя;

для организации — от 50 до 70 тыс. рублей.

2. Административная ответственность (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) в случае оформления отпуска без оплаты вместо объявления простоя (ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП).

В этом случае размер штрафа составит:

для должностного лица — от 10 до 20 тыс. рублей;

индивидуального предпринимателя — от 1 до 5 тыс. рублей;

юридического лица — от 30 до 50 тыс. рублей.

Повторное нарушение приведет к штрафу в размере:

от 20 до 30 тыс. рублей — для должностного лица или к его дисквалификации на срок от 1 года до 3 лет;

от 10 до 30 тыс. рублей — для индивидуального предпринимателя;

от 50 до 100 тыс. рублей — для юридического лица.

3. Сотрудник может потребовать компенсации морального вреда, который был ему причинен незаконными действиями работодателя (ст. 237 ТК, п. 63 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2);

4. Может грозить также уголовная ответственность за частичную невыплату зарплаты в течение трех и более месяцев или за полную невыплату в течение двух и более месяцев (ст. 145.1 УК). Такое деяние будет преступным, если совершено только из корысти или иной личной заинтересованности (п. 17 постановления Пленума Верховного Суда от 25.12.2018 № 46). Привлечь к такой ответственности могут руководителя или работодателя, который является индивидуальным предпринимателем.

Возможны следующие наказания, при частичной невыплате отпускных (ч. 1 ст. 145.1 УК):

штраф до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года;

лишение права занимать определенную должность или вести определенную деятельность на срок до 1 года;

принудительные работы на срок до 2 лет;

лишение свободы на срок до 1 года.

Под частичной невыплатой понимается осуществление выплаты в размере менее половины от положенной суммы.

За полную невыплату отпускных могут грозить (ч. 2 ст. 145.1 УК):

штраф от 100 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 лет;

принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до 3 лет или без такого лишения;

лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до 3 лет или без такового.

Если из-за совершенного деяния наступили тяжкие последствия, наказание будет строже (ч. 3 ст. 145.1 УК):

штраф от 200 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет;

лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

Норма предусматривает, что лицо может избежать ответственности, если в течение двух месяцев после возбуждения уголовного дела погасит задолженность перед сотрудником. Но если имели место тяжкие последствия, ответственность наступит в любом случае (п. 2 примечаний к ст. 145.1 УК).

Судебные споры из-за отпусков

1. Ярким примером спора о принудительном отпуске является ситуация, отраженная в определении Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 11.05.2022 по делу № 88-8007/2022. У работника было большое количество накопленных дней отпуска, и работодатель в одностороннем порядке решил отправить его отдыхать.

Периоды были внесены в график, и работника с ним ознакомили. Он не согласился с таким решением и, посчитав свои права нарушенными, обратился в суд. Однако все инстанции подтвердили правомерность решения руководителя и в удовлетворении иска отказали.

2. Противоположную позицию занял суд в другом споре (Кассационное определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 27.07.2022 № 88А-6684/2022). Сотрудник также накопил большое количество дней за период с 2016 по 2021 год. Работодатель решил предоставить ему сразу все имеющиеся дни отдыха, таким образом отпуск составил 123 дня. Оформление было проведено в соответствии с законом, в положенные сроки выплачены отпускные.

Но работник не был согласен так долго отсутствовать на рабочем месте и обратился в ГИТ. Инспектор вынес предписание о нарушении работодателем норм трудового права, так как нельзя было без согласия работника предоставлять ему столь длительное время отдыха.

Правомерно было принудительно предоставить дни за период с 2020 по 2021 год. Остальное же время нужно было обязательно согласовать. Суд встал на сторону сотрудника и признал незаконность действий работодателя.

3. Другой любопытный случай рассмотрен в определении Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 24.08.2023 № 88-7066/2023 по делу № 2-4110/2022. Сотрудница считала, что ей не была выплачена заработная плата за дни, когда по графику отпусков она должны была отдыхать, но фактически исполняла свои должностные обязанности. Суд установил, что работодатель добросовестно исполнил свои обязательства: сотрудницу ознакомили с приказом о предоставлении ей дней отдыха, своевременно были выплачены отпускные.

С заявлением о переносе отдыха она не обращалась. Работодатель из отпуска ее не отзывал. Тот факт, что она находилась в эти дни на работе, не является основанием для выплаты заработной платы. Сотрудница имела право по своему усмотрению распоряжаться временем отдыха, и это не может накладывать на работодателя какие- либо обязательства.

4. Примером ситуации, когда сотрудников вынудили написать заявление на предоставление отпуска без сохранения заработной платы вместо объявления простоя, является следующий спор (определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 18.11.2021 по делу № 88-26201/2021, 2-394/2021).

Сотрудница смогла доказать, что заявление было написано по инициативе работодателя. Кроме того, заявления были написаны массово, что также свидетельствует об отсутствии работы и необходимости объявления простоя.

5. В следующем решении суд сделал обратные выводы. Сотрудник не представил доказательства того, что было оказано давление со стороны руководителя и именно поэтому он написал заявление на отпуск без оплаты (Апелляционное определение Омского областного суда от 04.09.2019 по делу № 33-5696/2019). В связи с недоказанностью этого факта суд отказал в иске.