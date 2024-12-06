Как изменятся ставки НДФЛ и госпошлины на недвижимость в 2025 году

С нового года заработает прогрессивная шкала по налогу на доходу физических лиц. Рассказываем, как изменятся ставки НДФЛ с продажи квартир, госпошлины на недвижимость и налог на имущество в 2025 году.

Ставки НДФЛ при продаже квартиры в 2025 году

Ставки НДФЛ будут дифференцироваться в зависимости от полученного дохода. Ставок будет две: 13 и 15%. Пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ к доходам от продажи имущества применяться не будет.

Когда НДФЛ можно не платить

Эти правила в 2025 году останутся неизменными. НДФЛ с продажи квартиры нужно платить, если она была в собственности меньше минимального срока владения.

В общем случае минимальный срок владения — пять лет.

Срок минимального владения будет три года, когда квартира:

получена по наследству или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника;

получена в результате приватизации;

получена по договору ренты;

единственное жилье.

При определенных условиях вообще не учитывают срок владения жильем для семей с двумя и более детьми.

Подробно о минимальном срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций, найдете здесь.

Как считают срок владения (какова начальная точка отсчета), подробно разобрали здесь.

Вычет при продаже квартиры

Налогооблагаемую базу по НДФЛ, то есть ту сумму, которую получил владелец квартиры от ее продажи, он по-прежнему будет вправе уменьшить на имущественный налоговый вычет. Размер вычета не изменится и будет составлять 1 млн рублей.

Вычет можно использовать неограниченное количество раз в течение жизни, но только 1 раз в календарном году.

Вместо получения этого вычета налогоплательщик по-прежнему будет вправе уменьшить сумму доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением квартиры.

Применить обе льготы одновременно нельзя. То есть, если вы уже уменьшили налогооблагаемую базу на расходы, то нельзя вычесть из остатка еще 1 млн.

Как считать НДФЛ

Если доход составил менее 2,4 млн, то будет применяться налоговая ставка 13%. А если доход превысит эту сумму, то налогоплательщику придется заплатить 312 тыс. рублей (2,4 млн рублей * 13%) и +15% с суммы превышения.

Повышенная ставка в 15% будет применяться не для всей суммы, а только для той, которая превысит порог в 2 400 000 рублей.

Пример: гражданин в 2025 году продал квартиру за 10 млн рублей спустя 2 года владения. Расходы на приобретение квартиры составили 7 млн рублей. Рассчитаем налог к уплате в бюджет:

1. Рассчитываем налоговую базу:

10 000 000 — 7 000 000 = 3 000 000 рублей.

2. Посчитаем разницу с лимитом:

3 000 000 — 2 400 000 = 600 000 рублей.

3. Рассчитываем налог:

312 000 + 600 000 * 15% = 402 000 рублей.

Как изменятся госпошлины

Изменится размер пошлины за госрегистрацию прав и обременений недвижимости, который в 2024 году составлял для граждан 2 тыс. рублей, а для компаний — 22 тыс. рублей.

С 2025 года размер этой пошлины будет определяться по новым правилам:

4 тыс. рублей , если кадастровая стоимость не определена или не превышает лимит в 20 млн рублей;

0,02% от кадастровой стоимости, если она превышает 20 млн рублей, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс.

Пример. Гражданин решил купить дом, кадастровая стоимость которого составляет 22 млн рублей, в договоре прописана такая же цена. Покупатель заплатит госпошлину в размере 4,4 тыс рублей — это 0,02% от стоимости жилья.

Но если в договоре будет прописана сумма, которая отличается от кадастровой стоимости, например, 26 млн рублей, то госпошлина рассчитывается от этой цены, а не от кадастровой стоимости. Она составит 5,2 тыс. рублей.

В результате подсчета госпошлина может оказаться не кратной 100. Тогда она будет округлена до полных 100 в меньшую сторону — так 5 310 округляют до 5 300 рублей.

Для юридических лиц госпошлины также изменятся:

44 тыс. рублей , если кадастровая стоимость объекта не определена или не превышает 22 млн;

0,02% от кадастровой стоимости, если она превышает 22 млн рублей, но не менее 0,02% цены сделки и не более 1 млн.

Госпошлина за регистрацию действий с машино-местами будет рассчитываться по таким же правилам.

Госпошлина за регистрацию права собственности на участок для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства увеличится в два раза: вместо 350 рублей будет 700 рублей. За регистрацию права собственности на строящийся или построенный на участке объект недвижимости госпошлина будет та же.

Госпошлина за постановку на кадастровый учет (новых объектов недвижимости) без одновременной регистрации прав для физлиц составит 2 тыс. рублей, а для юрлиц — 22 тыс. рублей.

Одновременная регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет будет рассчитываться в зависимости от кадастровой стоимости имущества.

Рассчитываться пошлины для граждан будут по-новому:

6 тыс. за объект недвижимости,у которого не определена кадастровая стоимость или она не превышает 22 млн рублей;

2 тыс. + 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс за объект, кадастровая стоимость которого превышает 20 млн рублей.

Пошлины для юрлиц будут считаться так:

66 тыс. рублей за объект недвижимости, у которого не определена кадастровая стоимость или она не превышает 22 млн рублей;

22 тыс. рублей + 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,2% цены сделки и не более 1 млн за объект, кадастровая стоимость которого превышает 22 млн рублей.

Внести изменения в сведения об объекте недвижимости можно будет с уплатой пошлины в размере 1 тыс. рублей для физлиц, и 2 тыс. рублей для юрлиц.

Как изменился налог на имущество

Раньше земельные участки для индивидуального жилищного строительства и предпринимательской деятельности облагались налогом с предельной ставкой 0,3%. Теперь, чтобы воспользоваться такой ставкой, кадастровая стоимость участка не должна превышать 300 млн рублей. Участки дороже будут облагаться по ставке 1,5%.