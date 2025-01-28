Экономим бумагу и нервы: как выбрать и внедрить КЭДО в 2025 году

Цифровые технологии помогают справляться с рутиной проще и быстрее, в том числе и работу с документами. Теперь не только банки и госучреждения работают онлайн, но и кадровые отделы.

Руководители могут подписывать документы, даже если они не в офисе, например, на встрече или в кафе. Кадровики могут отправлять на подпись сотрудникам важные уведомления без личных встреч. Удаленным работникам больше не нужно приезжать с другого конца города в офис, чтобы подписать какой-то очередной «допник». Всем удобно, а главное — выгодно для компании.

Все благодаря КЭДО — кадровому электронному документообороту, который позволяет обмениваться документами между сотрудниками и работодателем без бумажной волокиты.

Чтобы ответить на вопрос: «КЭДО что такое простыми словами?», достаточно привести пару примеров и рассказать про ключевые качества этого современного решения.

Онлайн-подписание документов. С помощью КЭДО документы можно оформить в пару кликов через личный кабинет на смартфоне, планшете или компьютере.

Пример. Представьте, что в компании N проводится ежегодная оценка сотрудников, по результатам которой следует внести изменения в действующий ТД.. Раньше это означало, что все сотрудники должны были лично прийти в кадровый отдел, потратить время на ожидание своей очереди и подписать документы вручную. Руководители тратили часы на подпись каждой бумаги.С внедрением КЭДО все стало проще. Теперь сотрудники получают уведомление на смартфон или компьютер, заходят в личный кабинет и подписывают кадровый документ в пару кликов. Руководители могут утвердить все документы за считанные минуты, не отвлекаясь от своих основных задач. Это не только экономит время, но и делает процесс более удобным и современным.

Прозрачность статусов документов. Каждый сотрудник может легко отслеживать статус документа. Кадровый специалист запускает процесс согласования, добавляет всех участников, и в любой момент может увидеть, на каком этапе находится документ.

Снижение затрат на доставку и хранение. Бизнесу не нужно ежемесячно тратиться на бумагу, печать и почтовые услуги. Все документы хранятся в цифровом формате, что исключает расходы на физическое хранение архивов.

Пример. Компания Х ежемесячно обрабатывает около 2 000 кадровых документов. Ранее на печать, бумагу и почтовые услуги уходило примерно 50 рублей на каждый документ, что составляло 100 000 рублей в месяц. Кроме того, аренда помещения для хранения архивов обходилась в 20 000 рублей ежемесячно.С переходом на КЭДО некоторые документы стали храниться в цифровом формате, что позволило полностью отказаться от этих затрат. В результате компания экономит 120 000 рублей каждый месяц, что составляет 1 440 000 рублей в год. Эти средства теперь могут быть направлены на развитие бизнеса и улучшение других процессов.

КЭДО не только упрощает документооборот, но и делает бизнес-процессы более прозрачными и эффективными, что позволяет компаниям сосредоточиться на стратегических задачах.