Как в 6-НДФЛ отражать зарплату за декабрь 2024 года

За декабрь 2024 года заработная плата может быть выплачена как в декабре 2024 года, так и в январе 2025 года. Зарплата за декабрь, выплаченная в конце года, отражается в расчете 6-НДФЛ за 2024 год. В составе годового отчета заполняется еще и справка о доходах и суммах НДФЛ.

Источник: Бухгалтерия.ру

Организации, у которых день выплаты декабрьской зарплаты выпал на новогодние праздники с 1 по 8 января 2025 года, обязаны рассчитаться с работниками в последний рабочий день 2024 года — 28 декабря.

Остальные компании, у которых сроки выплаты зарплаты установлены на середину месяца, например 10-15 числа, вправе не переносить сроки выплаты зарплаты. Но руководители могут принять иное решение — приказом по организации выплатить декабрьскую зарплату в последний рабочий день года.

В этом случае переносить сроки желательно так, чтобы между выплатой аванса и второй части зарплаты было не более 15 дней.

Зарплату, выплаченную декабре, включают в расчет 6-НДФЛ за 2024 год.

Зарплату за декабрь, выплаченная в январе, отражают в 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года. Эта выплаты является 2025 года.

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Зарплата за декабрь в 6-НДФЛ

Всю зарплату, выплаченную декабре, включают в расчет 6-НДФЛ за 2024 год. Он сдается не позднее 25 февраля 2025 года.

Декабрьскую зарплату отражают в разделах 1 и 2 расчета 6-НДФЛ и справке о доходах и суммах НДФЛ, которая входит в состав расчета, но сдается только один раз в год.

В разделе 1 расчета 6-НДФЛ за 2024 год, отражают НДФЛ, удержанный за период с 1 января по 31 декабря, а также возвращенный с начала года налог.

Раздел заполняйте отдельно по каждому КБК.

Далее, по строкам отражается:

в поле 020 — обобщенная по всем физлицам сумма НДФЛ, удержанная за январь–декабрь 2024 года;

в полях 021–026 — суммы НДФЛ с разбивкой по срокам уплаты в 4 квартале 2024 года. НДФЛ который уплачивается 28 декабря 2024 попадет с сроку 026;

В разделе 2 расчета 6-НФДЛ указывают обобщенные по всем работникам: суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ нарастающим итогом с начала налогового периода по применяемой налоговой ставке (15% и 13%).

В разделе 2 расчета за 2024 год заработная плата за декабрь и НДФЛ с нее включают показатели строк 120, 140 и 160.

В строках 161–166 отразите налог, удержанный в IV квартале, с разбивкой по периодам удержания.

Декабрьскую зарплату, которую выплатили в январе, нужно отразить в расчете 6-НДФЛ за I квартал 2025 года.