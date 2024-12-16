Счет-фактура при УСН: образец

С 2025 года компании на упрощенке становятся плательщиками НДС и обязаны выставлять счета-фактуры. Чтобы не допустить ошибок и избежать претензий налоговиков, важно соблюдать все правила. В каких случаях составлять счета-фактуры, каков порядок их заполнения, нужен ли счет-фактура без НДС и как зарегистрировать документы, узнаете из нашей статьи.

Счет-фактура при УСН с 2025 года

Со следующего года организации и предприниматели, которые обязаны уплачивать НДС, составляют счета-фактуры и ведут книги покупок и продаж. Если субъекты на УСН освобождены от НДС, счета-фактуры они не выписывают (п. 5 ст. 168 НК).

Для формирования документов действует общий порядок. Исключение — ставка налога, которую выбирает упрощенец в зависимости от уровня дохода.

Счет-фактура на отгрузку при УСН с 2025 года: образец

При реализации продукции, выполнении работ и оказании услуг требуется формировать счет-фактуру в срок не позднее 5 календарных дней с момента отгрузки.

При этом даты отсчета срока различны. Так, днем отгрузки товара считают дату первого по времени составления первичного документа, оформленного для покупателя. Это может быть товарная накладная или акт. Момент перехода права собственности значения не имеет.

В отдельных случаях счет-фактуру выставляют не позднее 5-го числа месяца, который следует за истекшим месяцем или кварталом. Это происходит:

при ежедневной отгрузке товаров одному и тому же покупателю на протяжении длительного времени. Например, оказание услуг по электроснабжению или поставка продуктов питания каждое утро;

оказании длящихся услуг — аренде, связи, хранении и пр.

Заполнение счета-фактуры начинают с шапки бланка. В графах 1–2а указывают номер и дату составления документа, наименование продавца, его адрес, ИНН и КПП. Далее приводят информацию о грузоотправителе. Если он совпадает с продавцом, в поле 3 обозначают: «Он же».

В графе 4 отражают данные о грузополучателе и его адресе. При этом информация дублируется в полях 6 и 6а, если покупатель и принимающая товар сторона одно и то же лицо.

В графах 5 и 5а приводят сведения о платежно-расчетном и отгрузочном документах с указанием их номера и даты. Строка 6б предназначена для обозначения ИНН и КПП заказчика, а поле 7 – валюты с наименованием и кодом.

Здесь прописывают: «Российский рубль, 643». Идентификатор госконтракта в 8-й строке приводится только при наличии.

Затем переходят к заполнению табличной части счета-фактуры. В первую очередь в графах 1–6 таблицы отражают порядковый номер, наименование товара, его единицу измерения, количество, цену, стоимость без налога, сумму акциза, если он начисляется.

В седьмом столбце прописывают ставку НДС. Для налогоплательщиков на УСН она может быть основной — 20 (10 процентов) или пониженной — 5 (7 процентов). Последние применяют, если полученный доход не превысил установленного лимита 250 млн и 450 млн рублей соответственно.

В графах 8 и 9 приводят сумму предъявленного НДС покупателю и стоимость реализованного имущества с учетом налога. Информацию о стране происхождения фиксируют в столбцах 10, 10а.

Поля 10–14 заполняют, если реализуют прослеживаемые товары. К ним относятся, например, мониторы и проекторы, стиральные машины, холодильники, промышленный транспорт и другие.

В конце таблицы отражают итоговые показатели стоимости товаров без НДС и с учетом налога, а также общую сумму предъявленного НДС.

Подписывают документ руководитель компании, главный бухгалтер или индивидуальный предприниматель.

Образец отгрузочного счета-фактуры на УСН.

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Авансовый счет-фактура при УСН: образец

В случае получения полной или частичной предоплаты за товар, работу или услугу следует составлять счет-фактуру на аванс в течение 5 календарных дней с момента поступления денежных средств. День перечисления денег включают в пятидневный срок.

Когда крайний день срока приходится на выходной или праздничный, документ выставляют в ближайший рабочий день (п. 1, 3 ст. 168 НК).

Без счета-фактуры можно обойтись, если субъект:

применяет освобождение от НДС по ст. 145 НК;

получает предоплату в счет сделок , не облагаемых налогом или облагаемых по нулевой ставке;

получает аванс за товары , работы, услуги с длительным производственным циклом — свыше 6 месяцев;

осуществляет отгрузку в течение 5 календарных дней после получения предоплаты и в текущем квартале (п. 2, ст. 146, ст. 149, п. 13, ст. 167 НК).

Если в течение месяца исполнителю поступает предоплата от одного и того же заказчика в счет предстоящих долгосрочных поставок, допустимо один раз в месяц выставить сводный счет-фактуру на аванс не позднее 5-го числа следующего месяца.

Важно помнить, что в такой документ включают суммы, в отношении которых не отгружали продукцию или не оказывали услуги.

В шапке авансового счета-фактуры отражают все предусмотренные формой данные за исключением информации о грузоотправителе, грузополучателе и документе на отгрузку.

Таблицу заполняют частично. Так, в графе 1а табличной части указывают, в счет какой поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг перечислена предоплата. Также важно прописать номер и дату договора.

В столбце 7 приводят расчетную ставку НДС. В зависимости от выбранного тарифа для упрощенцев это может быть 20/120 (10/110) или 5/105 (7/107).

В восьмой графе отражают сумму налога, которую требуется исчислить к уплате в бюджет, а в 9-й — общую сумму полученной предоплаты.

Под таблицей руководитель, главный бухгалтер, иные должностные лица или ИП проставляют подписи с расшифровками.

Образец счета-фактуры на аванс при УСН.

Счет-фактура без НДС при УСН: образец

Компании и ИП на УСН, доходы которых за предыдущий год составили менее 60 млн рублей, с 2025 года не обязаны выставлять счет-фактуру. Также не требуется формировать документ, если субъект на спецрежиме совершает не облагаемые НДС операции по ст. 146 и 149 НК.

В текущем году упрощенец вправе выставить счет-фактуру без НДС по собственной инициативе или по просьбе покупателя. На следующий год прямой запрет на такой документ также не установлен.

При этом права на вычет у контрагента не возникает.

Порядок заполнения счета-фактуры без налога в целом соответствует правилам составления отгрузочных или авансовых документов. Исключение – в графах 7 и 8 указывается запись или проставляется штамп «Без НДС», а графа 9 суммой из графы 5.

Образец счета-фактуры без НДС.

Учет счетов-фактур при УСН

Отгрузочные и авансовые счета-фактуры продавцы регистрируют в книге продаж. С 2025 года ее обязаны вести компании и ИП на УСН, которые начисляют НДС.

Если исполнитель реализует товары или оказывает услуги физическим лицам без статуса ИП, в книге продаж отражают бухгалтерскую справку или иной сводный документ, который содержит суммарные данные по операциям за определенный период. Сведения книги продаж отражают в разделе 9 декларации по налогу.

Со следующего года книгу продаж заполняют по обновленной форме, утвержденной постановлением Правительства от 29.10.2024 № 1448. В нее добавили четыре новых графы. В графах 15а и 15б, где субъекты на упрощенке указывают стоимость продаж по ставкам 5 и 7 процентов, а также строки 18а и 18б, в которых фиксируют суммы исчисленного налога по пониженным тарифам.

Полученные от продавца счета-фактуры покупатели включают в книгу покупок.

Регистр ведут те плательщики на УСНО, которые вправе принимать НДС к вычету. К ним относят:

компании на спецрежиме с основными ставками НДС 20 и 10 процентов при наличии правильно оформленного счета-фактуры от поставщика;

субъекты на УСН с пониженными ставками по возвращенным товарам или полученным авансам при отгрузке в счет предоплаты или ее возврата (п. 2, 5, 8 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

Информацию из книги покупок включают в 8-й раздел декларации по НДС.